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Świat

Reuters: podejrzany o zamach w Berlinie zastrzelony

Pilna wiadomość
Pilna wiadomość
Źródło zdj. gł.: TVN24
Mężczyzna podejrzany o atak podczas berlińskiej parady równości został zastrzelony w czasie akcji policji - podał Reuters, powołując się na niemieckiego lokalnego nadawcę RBB.

Domniemany sprawca ataku miał zostać zastrzelony na terenie ogródków działkowych w dzielnicy Spandau w stolicy Niemiec - podało w niedzielę berlińskie radio Rundfunk Berlin-Brandenburg. Władze na razie oficjalnie nie potwierdziły tej informacji.

Atak w Berlinie

W sobotę późnym wieczorem sprawca ataku wjechał furgonetką w tłum ludzi w alejce w berlińskim parku Tiergarten. Nieopodal odbywała się Parada Równości. W ataku zginęła kobieta, a 29 osób zostało rannych. Od soboty niemiecka policja prowadziła obławę.

Do tragedii doszło w samym centrum miasta, nieopodal Bramy Brandenburskiej i Placu Poczdamskiego. Domniemany sprawca to 21-letni Abdul B., sympatyk Państwa Islamskiego. Szef niemieckiego MSW Alexander Dobrindt określił atak jako islamistyczny zamach terrorystyczny.

Źródło: Reuters, PAP
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Tagi:
NiemcyBerlinPolicjaPrzestępstwaTerroryzm
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