Reuters: podejrzany o zamach w Berlinie zastrzelony
Domniemany sprawca ataku miał zostać zastrzelony na terenie ogródków działkowych w dzielnicy Spandau w stolicy Niemiec - podało w niedzielę berlińskie radio Rundfunk Berlin-Brandenburg. Władze na razie oficjalnie nie potwierdziły tej informacji.
Atak w Berlinie
W sobotę późnym wieczorem sprawca ataku wjechał furgonetką w tłum ludzi w alejce w berlińskim parku Tiergarten. Nieopodal odbywała się Parada Równości. W ataku zginęła kobieta, a 29 osób zostało rannych. Od soboty niemiecka policja prowadziła obławę.
Do tragedii doszło w samym centrum miasta, nieopodal Bramy Brandenburskiej i Placu Poczdamskiego. Domniemany sprawca to 21-letni Abdul B., sympatyk Państwa Islamskiego. Szef niemieckiego MSW Alexander Dobrindt określił atak jako islamistyczny zamach terrorystyczny.