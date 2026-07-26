Świat Reuters: podejrzany o zamach w Berlinie zastrzelony

Pilna wiadomość Źródło zdj. gł.: TVN24

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Domniemany sprawca ataku miał zostać zastrzelony na terenie ogródków działkowych w dzielnicy Spandau w stolicy Niemiec - podało w niedzielę berlińskie radio Rundfunk Berlin-Brandenburg. Władze na razie oficjalnie nie potwierdziły tej informacji.

Atak w Berlinie

W sobotę późnym wieczorem sprawca ataku wjechał furgonetką w tłum ludzi w alejce w berlińskim parku Tiergarten. Nieopodal odbywała się Parada Równości. W ataku zginęła kobieta, a 29 osób zostało rannych. Od soboty niemiecka policja prowadziła obławę.

Do tragedii doszło w samym centrum miasta, nieopodal Bramy Brandenburskiej i Placu Poczdamskiego. Domniemany sprawca to 21-letni Abdul B., sympatyk Państwa Islamskiego. Szef niemieckiego MSW Alexander Dobrindt określił atak jako islamistyczny zamach terrorystyczny.