Białystok Przemyt papierosów balonami. Czterech zatrzymanych, w tym Białorusin Oprac. Tomasz Mikulicz |

Białystok. Usłyszeli zarzuty przemytu papierosów balonami. Zatrzymano kolejne cztery osoby Źródło wideo: Podlaska Policja Źródło zdj. gł.: Podlaska Policja

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Straż Graniczna we wspólnej akcji z policją zatrzymały cztery osoby podejrzane o udział w grupie przestępczej zajmującej się przemytem papierosów z Białorusi przy użyciu balonów meteorologicznych.

Zarzuty dotyczą też tzw. ustawy sankcyjnej, czyli o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zatrzymano cztery osoby Źródło zdjęcia: Podlaska Policja

Białorusin wpadł na lotnisku w Warszawie

Jeden z zakazów ujętych w tej ustawie mówi o przemycie papierosów z Białorusi. Przepisy te traktują przemyt papierosów z tego kraju, uczestniczącego w agresji Rosji na Ukrainę, jak czyn podlegający karze od trzech do 30 lat więzienia.

Wśród zatrzymany jest Białorusin, który miał organizować wysyłki. Wpadł na lotnisku w Warszawie. Innego podejrzanego - Polaka - zatrzymano na drogowym przejściu granicznym z Białorusią w Kuźnicy. Obaj, na wniosek śledczych, zostali w piątek tymczasowo aresztowani.

Kolejni dwaj podejrzani Polacy zostali zatrzymani w Białymstoku. W ich przypadku prokuratura zastosowała poręczenia majątkowe, dozory policji i zakaz opuszczania kraju.

Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej Źródło zdjęcia: Podlaska Policja

Zarzuty wobec ponad 150 osób

Śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Białymstoku trwa od ubiegłego roku, łącznie zarzuty postawiono w nim ponad 150 osobom. Niektóre wątki trafiły już do sądów.

Jak informuje Podlaski Oddział SG w Białymstoku, tylko w tym roku działania funkcjonariuszy placówki SG w Kuźnicy doprowadziły do przedstawienia zarzutów 35 osobom (21 z nich jest aresztowanych). Szacunkowa wartość zabezpieczonych papierosów to ponad 3,7 mln zł.

Dwóch trafiło do aresztu Źródło zdjęcia: Podlaska Policja

Balony mogą być niebezpieczne

Służby podkreślają, że wykorzystywanie do przemytu balonów meteorologicznych zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu. Mogą one być bowiem napełnione wodorem, który w odpowiedniej proporcji z powietrzem tworzy mieszankę wybuchową.

Policja apeluje, by zachować szczególną ostrożność, nie zbliżać się do balonów, nie podejmować działań na własną rękę i zadzwonić na numer alarmowy 112.

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Skazano trzech mężczyzn

Przemytnicy na granicy z Białorusią używają nie tylko balonów, ale też dronów. W miniony czwartek przed białostockim sądem zapadły wyroki wobec trzech mężczyzn, którzy mieli być odbiorcami 1,6 tys. paczek papierosów przemyconych właśnie z użyciem dronów.

Stosując przepisy ustawy sankcyjnej (choć uznając taką ilość papierosów za wypadek mniejszej wagi) sąd skazał ich nieprawomocnie na kary od roku i dziewięciu miesięcy do dwóch lat więzienia i grzywny.