Białystok

Osiem lat służby i zasłużona emerytura. Tak wyglądała ostatnia akcja Luny

Na miejscu była Luna, policyjny pies, który wziął udział w swojej ostatniej akcji
luna
Luna, policyjny pies, wywęszyła w krzakach pijanego kierowcę, który nie zatrzymał się w Białymstoku do kontroli, uciekał przed policją, a potem ukrył. Przewoził pijanych pasażerów, którzy przez cały pościg spali. To była ostatnia akcja czworonożnej funkcjonariuszki. Po ośmiu latach służby odchodzi na emeryturę.

Było około trzeciej w nocy, gdy policjanci zauważyli audi, które poruszało się bez włączonych świateł. Mundurowi wydali polecenie do zatrzymania, jednak kierowca zaczął uciekać w kierunku Warszawy.

"Funkcjonariusze rozpoczęli pościg. Kierowca wciąż nie reagując na sygnały wydawane przez policjantów, po około dwukilometrowej ucieczce, na wysokości centrum handlowego porzucił pojazd i schował się w zarośla. Jak się okazało, przewoził nietrzeźwych pasażerów, którzy cały czas spali na tylnej kanapie" - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Na miejscu była Luna, policyjny pies, który wziął udział w swojej ostatniej akcji
Na miejscu była Luna, policyjny pies, który wziął udział w swojej ostatniej akcji
Źródło: KMP Białystok

Od razu podjęła trop

Na miejsce przyjechał policjant z Luną, psem patrolowo-tropiącym, która od razu podjęła trop za uciekinierem.

"Po chwili Luna odnalazła kierowcę chowającego się w krzakach. Mężczyzna został zatrzymany" - informuje policja.

 To był ostatni sukces czworonożnej funkcjonariuszki, bo po ośmiu latach służby przeszła na zasłużoną emeryturę

Luna służyła w policji przez osiem lat
Luna służyła w policji przez osiem lat
Źródło: KMP Białystok

Blisko promil alkoholu w organizmie

"Policjanci sprawdzili stan trzeźwości uciekiniera. Badanie alkomatem wykazało, że miał blisko promil alkoholu w organizmie. Została mu również pobrana krew do badań w celu ustalenia, czy kierował pod wpływem środków odurzających" - podała policja.

Mężczyzna stracił prawo jazdy i został zatrzymany, natomiast pijani pasażerowie resztę nocy spędzili w izbie wytrzeźwień. Auto zostało odholowane na policyjny parking. Kierowca usłyszał zarzut niezatrzymania do kontroli, kierując w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Autorka/Autor: tm/tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Białystok

TAGI:
PolicjazwierzętaPodlaskie
