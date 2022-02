"Zwiedzający będę mieli wrażenia, jakby startował" Odnowią odrzutowiec z przełomu lat 50. i 60.

czytaj dalej

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało propozycje zmian w przepisach dotyczących ksiąg wieczystych. - Nasze przepisy skrócą czas oczekiwania na wpis do kilku tygodni. Ulży to kredytobiorcom - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową autor projektu wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Wiceszef MS chciałby, aby proponowane przepisy trafiły do Sejmu w pierwszym kwartale tego roku.