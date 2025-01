Postępowanie na razie w sprawie

Policja zbiera dowody w postępowaniu, którego kierunek to znęcanie się nad zwierzętami. Na razie toczy się ono w sprawie, nikomu nie postawiono zarzutów. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że psy przebywały w złych warunkach sanitarnych, nie miały dostatecznego dostępu do wody i pożywienia, były wychudzone, chorowały.

Prezes oddziału TOnZ o drastycznym widoku

Dodała, że fundacja sądziła, iż interwencja zakończy się tylko zalecaniami do poprawy warunków, a nie koniecznością odebrania psów. W jej ocenie, to, co zastano w środku było "drastycznym widokiem".

Były wychudzone i głodne

Jaroszewicz podkreśla, że choć psy trzymano w budynku mieszkalnym, to w części, która nie była ogrzewana. Prąd był do niej prowizorycznie doprowadzony.

Odnosząc się do wyglądu zwierząt ocenia, że były one bardzo zaniedbane.

- Jeśli w jednym miejscu znajdujemy taką liczbę psów wychudzonych, z niedowagą, to nie jest to na pewno choroba. Psy są jeszcze w trakcie diagnostyki, natomiast wszystko wskazuje na to, że jest to zagłodzenie - dodaje Jaroszewicz.