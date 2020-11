Miasto Białystok chce sprzedać słup reklamowy

Białostocki magistrat wystawił na sprzedaż nietypową "ruchomość". To słup, który zawadzał inwestycji drogowej. Władze wyszły z założenia, że konstrukcja może się jeszcze komuś przydać. Jeśli nie, to zostanie pocięta i sprzedana na złom. Cena wywoławcza całego jeszcze słupa to ponad 500 zł.