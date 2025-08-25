Jechał za szybko i uderzył w budynek Źródło: Kontakt24

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałek rano na skrzyżowaniu ulic Pałacowej i Ogrodowej w Białymstoku.

Jak przekazała nam podkomisarz Malwina Trochimczuk, wstępne ustalenia policjantów wskazują, że 42-letni kierowca peugeota nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i uderzył w ścianę budynku.

Samochód uderzył w ścianę budynku Źródło: Kontakt24

Jedna osoba w szpitalu

Oficer prasowa dodała, że kierowca był trzeźwy. Pasażerka, która była w aucie trafiła do szpitala.

