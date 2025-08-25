Logo strona główna
Białystok

Jechał za szybko i uderzył w budynek

Samochód uderzył w ścianę budynku
Jechał za szybko i uderzył w budynek
Źródło: Kontakt24
Kierowca peugeota uderzył w ścianę budynku w Białymstoku. Jak wstępnie ustalili policjanci, jechał za szybko. Jego pasażerka trafiła do szpitala.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałek rano na skrzyżowaniu ulic Pałacowej i Ogrodowej w Białymstoku.

Jak przekazała nam podkomisarz Malwina Trochimczuk, wstępne ustalenia policjantów wskazują, że 42-letni kierowca peugeota nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i uderzył w ścianę budynku.

Samochód uderzył w ścianę budynku
Samochód uderzył w ścianę budynku
Źródło: Kontakt24

Jedna osoba w szpitalu

Oficer prasowa dodała, że kierowca był trzeźwy. Pasażerka, która była w aucie trafiła do szpitala.

OGLĄDAJ: Pędzą, są z siebie dumni. Potem "skutki są tragiczne"
pc

Pędzą, są z siebie dumni. Potem "skutki są tragiczne"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: MAK/ tam

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24

