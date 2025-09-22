Strażacy usłyszeli zarzut zgwałcenia kobiety

Białystok Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zarzuty z art. 197 par. 1 Kodeksu karnego przedstawiono mężczyznom w piątek. Strażacy są spoza województwa podlaskiego. Byli uczestnikami odbywających się 18 września w Białymstoku Mistrzostw Polski Strażaków w Piłce Nożnej (sześcioosobowych drużyn).

Pierwsze informacje o zatrzymaniu strażaków dostaliśmy od Czytelnika na Kontakt24.

Przedstawili swoją wersję wydarzeń

Pokrzywdzona kobieta jest pełnoletnia. Z informacji prokuratury wynika, że osoby, których dotyczy zdarzenie, nie znały się wcześniej. Spotkały się przypadkowo.

Prokurator Anna Małgorzata Milewska poinformowała, że zarzuty przedstawiono mężczyznom na podstawie zeznań złożonych przez pokrzywdzoną. Strażacy złożyli wyjaśnienia, przedstawili swoją wersję wydarzeń, prokuratura nie ujawnia, czy przyznali się do zarzucanego im przestępstwa. Zastosowano wobec nich dozór policyjny i poręczenie majątkowe.