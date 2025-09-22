Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białystok

Strażacy usłyszeli zarzut zgwałcenia kobiety

Policja zatrzymała trzy osoby (zdjęcie ilustracyjne)
Białystok
Źródło: Google Earth
Prokuratura Rejonowa w Białymstoku przekazała, że dwóm strażakom podejrzanym o zgwałcenie kobiety grozi od dwóch do 15 lat więzienia. Informację o całym zdarzeniu otrzymaliśmy najpierw na Kontakt24.

Zarzuty z art. 197 par. 1 Kodeksu karnego przedstawiono mężczyznom w piątek. Strażacy są spoza województwa podlaskiego. Byli uczestnikami odbywających się 18 września w Białymstoku Mistrzostw Polski Strażaków w Piłce Nożnej (sześcioosobowych drużyn).

Pierwsze informacje o zatrzymaniu strażaków dostaliśmy od Czytelnika na Kontakt24.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zaszedł kobietę od tyłu i zaczął dusić. Policja szuka świadków

Zaszedł kobietę od tyłu i zaczął dusić. Policja szuka świadków

Łódź
60-latek podejrzany o molestowanie 9-latki. Jest mężem babci dziecka

60-latek podejrzany o molestowanie 9-latki. Jest mężem babci dziecka

Wrocław

Przedstawili swoją wersję wydarzeń

Pokrzywdzona kobieta jest pełnoletnia. Z informacji prokuratury wynika, że osoby, których dotyczy zdarzenie, nie znały się wcześniej. Spotkały się przypadkowo.

Prokurator Anna Małgorzata Milewska poinformowała, że zarzuty przedstawiono mężczyznom na podstawie zeznań złożonych przez pokrzywdzoną. Strażacy złożyli wyjaśnienia, przedstawili swoją wersję wydarzeń, prokuratura nie ujawnia, czy przyznali się do zarzucanego im przestępstwa. Zastosowano wobec nich dozór policyjny i poręczenie majątkowe.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: MR/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ProkuraturaPodlaskieStraż pożarna
Czytaj także:
Do zdarzenia doszło na moście Piłsudskiego w Krakowie
Samochód kontra dwa tramwaje. Jeden wypadł z torów
Kraków
Seul, Korea Południowa
Korea Południowa: żądania USA mogą pogrążyć nas w kryzysie
Świat
Duc Phuc
Konkurs Interwizji w Moskwie. Piosenkarka wycofała się w ostatniej chwili
Kultura i styl
Zalane ulice w Como
Zalane ulice w Mediolanie i Como, kemping odcięty od świata
METEO
Według policji lexus nagle zajechał drogę motocyklowi
Uderzył motocyklem w bok auta, policjant nie żyje
Kielce
Posłowie na sali plenarnej Sejmu
"Ponadpartyjna zgoda" wśród posłów. Chodzi o wydatki
Polska
Barbara Nowacka
Apel ministry edukacji o "szansę"
Zdrowie
Pete Hegseth
Hegseth do dziennikarzy: przestrzegaj zasad albo wracaj do domu
Świat
imageTitle
"Really well done". Cichy polski bohater finału
EUROSPORT
Rosyjscy żołnierze
"Częściowa mobilizacja" w Rosji, zginęło już ponad 15 tysięcy osób
Świat
imageTitle
Legenda zdradziła zaskakujący klucz do sukcesów Manchesteru United
EUROSPORT
Li Dze Mjung z żoną
Li Dze Mjung: to grozi sytuacją, jak podczas kryzysu w 1997 roku
BIZNES
dziecko smartfon telefon ekran dzieci shutterstock_2330609743
Eksperci: rodzice wiedzą, że to szkodliwe. A jednak dają maluchom smartfony
Zdrowie
Do wypadku doszło w ośrodku Growler Pines Tiger Preserve
Tygrys zabił swojego tresera. Apel obrońców zwierząt
METEO
Jacek Dobrzyński
"Żenada" i "kolejny dowód". Dobrzyński o "propozycji" szefa BBN
Polska
amsterdam holandia - Konstantin Tronin shutterstock_488459284
Mieszkańcy mają dość. Pozywają lokalne władze
BIZNES
Nietypowa kolizja z dzikiem
Po kolizji przejechała kilka kilometrów z dzikiem w komorze silnika
Poznań
Największy taki wyścig w Polsce. "Potrafię więcej niż myślisz, że mogę"
Największy taki wyścig w Polsce. "Potrafię więcej, niż myślisz, że mogę" 
Polska
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Zabójstwo siekierą na uczelni. Psychiatrzy nie ustalili, czy Mieszko R. był poczytalny
WARSZAWA
imageTitle
Niewiadoma-Phinney "totalnie ugotowana". Silne postanowienie na przyszłość
EUROSPORT
Nieznane źródło eksplozji w okolicach Hajduk Nyskich
Głośny huk i dym nad lasem. Wiadomo już, co wybuchło
Opole
Wilk szary
Boimy się ich, a mogą pomóc nam uzdrowić klimat
Agnieszka Stradecka
Do zdarzenia doszło w Międzyrzeczu
Radiowóz przejechał na czerwonym świetle. Nagranie
Lubuskie
Tom Holland
Wypadek na planie. Media: Tom Holland trafił do szpitala
Kultura i styl
Do zdarzenia doszło w Toruniu (zdjęcie ilustracyjne)
Dwa wypadki i dwie ofiary śmiertelne w tym samym szpitalu
Szczecin
Wraca sprawa tzw. afery dwóch wież. Opozycja pyta, czy Jarosław Kaczyński popełnił przestępstwo
Wrzosek o zarzutach dla Kaczyńskiego. "Śledztwo już powinno dojrzeć"
Polska
Donald Tusk
Tusk: to bardzo istotna część strategicznego planu
BIZNES
imageTitle
Świątek szybko wróci do gry. Poznała drabinkę w Pekinie
EUROSPORT
SIERAKOWICE WIZYTA PREMIERA DONALDA TUSKA
Obce obiekty nad Polską. Będziemy strzelać "bezdyskusyjnie"
Polska
imageTitle
Walki nie było. Znamy kolejnego ćwierćfinalistę mundialu
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica