Chce za darmo oddać miastu działkę. Ponad 2,5 tysiąca metrów kwadratowych

Na ostatnim posiedzeniu tej komisji białostoccy radni pozytywnie zaopiniowali wniosek złożony przez właściciela działki o powierzchni 2545 metrów kwadratowych przy ul. Prowiantowej. Dotyczył nieodpłatnego przekazania ziemi na rzecz miasta. Dyrektor departamentu skarbu Hanna Stankiewicz stwierdziła, że urzędnicy magistratu dwa razy pisali do właściciela, czy rzeczywiście taka jest jego wola i czy podtrzymuje wniosek. – Owszem podtrzymuje. Pan mieszka poza Białymstokiem. Trudno określić jego motywację – zaznaczyła.

Tylko 346 metrów kwadratowych pod budowę dróg

- To bardzo miło, że ktoś chce oddać miastu ziemię. Po pierwsze, ponad 2,5 tysiąca metrów kwadratowych w mieście to dosyć potężny pieniądz. A po drugie, gmina ma w planach odkupienie przynajmniej części tej działki (pod budowę dróg – przyp. red.) – stwierdził Maciej Biernacki.

"Gdy transakcja dojdzie do skutku, oczywiście podziękujemy"

- Gdy transakcja dojdzie do skutku, oczywiście mu podziękujemy – obiecał podczas posiedzenia wiceprezydent Zbigniew Nikitorowicz.

Zanim radni przeszli do głosowania, Karol Masztalerz z KO zapytał, czy "ten pan ma jeszcze jakieś zbędne działki?" - Można myśleć tylko o tym wniosku – odpowiedziała dyrektor Hanna Stankiewicz.

Próbował sprzedać, teraz chce oddać za darmo

Pytamy, czy właściciel posiada może w pobliżu jakieś inne działki? Może liczy na to, że jeśli przekaże działkę miastu, to władze podejmą decyzję o zbudowaniu drogi, która byłaby dojazdem do jakiejś innej jego działki?