Białystok

Balon z pakunkiem wylądował na parkingu

W parkingu w Białymstoku wylądował balon z zafoliowanym pakunkiem. Przedmiot został sprawdzony przez pirotechników. Służby ustaliły już, co było w środku.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Informację o niecodziennej sytuacji w Białymstoku otrzymaliśmy na Kontakt24. Na przesłanym przez użytkownika zdjęciu widać, że obiekt wylądował na jednym z parkingów.

Źródło: Darek/Kontakt24

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z policją. - O 7.11 otrzymaliśmy zgłoszenie o wylądowaniu zawiniętego folią pakunku. Sytuacja miała miejsce na ulicy Hetmańskiej. Przedmiot został sprawdzony przez pirotechników i nie stanowi zagrożenia - poinformowała młodsza aspirant Agnieszka Skwierczyńska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Przed godziną 10 dodała, że w środku znajdowały się papierosy bez polskich znaków akcyzy.

Autorka/Autor: lk, kgr, MAK/akw

Źródło: Kontakt24, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Darek/Kontakt24

