Balon z pakunkiem wylądował na parkingu

Balon z zafoliowanym pakunkiem wylądował w Białymstoku na ulicy Hetmańskiej Źródło: Google Earth

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Informację o niecodziennej sytuacji w Białymstoku otrzymaliśmy na Kontakt24. Na przesłanym przez użytkownika zdjęciu widać, że obiekt wylądował na jednym z parkingów.

Znaleziono balon z pakunkiem w Białymstoku Źródło: Darek/Kontakt24

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z policją. - O 7.11 otrzymaliśmy zgłoszenie o wylądowaniu zawiniętego folią pakunku. Sytuacja miała miejsce na ulicy Hetmańskiej. Przedmiot został sprawdzony przez pirotechników i nie stanowi zagrożenia - poinformowała młodsza aspirant Agnieszka Skwierczyńska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Przed godziną 10 dodała, że w środku znajdowały się papierosy bez polskich znaków akcyzy.

