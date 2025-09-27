Balon z pakunkiem wylądował na parkingu

Informację o niecodziennej sytuacji w Białymstoku otrzymaliśmy na Kontakt24. Na przesłanym przez użytkownika zdjęciu widać, że obiekt wylądował na jednym z parkingów.
Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z policją. - O 7.11 otrzymaliśmy zgłoszenie o wylądowaniu zawiniętego folią pakunku. Sytuacja miała miejsce na ulicy Hetmańskiej. Przedmiot został sprawdzony przez pirotechników i nie stanowi zagrożenia - poinformowała młodsza aspirant Agnieszka Skwierczyńska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
Przed godziną 10 dodała, że w środku znajdowały się papierosy bez polskich znaków akcyzy.
Autorka/Autor: lk, kgr, MAK/akw
Źródło: Kontakt24, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Darek/Kontakt24