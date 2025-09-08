Logo strona główna
Białystok

Aktywiści pomagali na granicy. Jest wyrok sądu

Aktywiści przed ogłoszeniem wyroku
Aktywiści uniewinnieni za pomaganie na granicy
Źródło: TVN24
Sąd uniewinnił pięcioro aktywistów zaangażowanych w pomoc humanitarną na granicy z Białorusią. Prokuratura chciała kar roku i czterech miesięcy więzienia, zarzucając im ułatwianie, niezgodnego z prawem, pobytu w Polsce. Cztery osoby zostały zatrzymane, gdy przewoziły migrantów. Piąta miała im udzielić schronienia i zapewnić odpoczynek.

Sąd Rejonowy w Hajnówce - na rozprawie w Białymstoku (w hajnowskim sądzie nie było na tyle dużej sali, żeby pomieścić zainteresowanych) - wydał wyrok w głośnej sprawie piątki aktywistów. Oskarżeni zostali uniewinnieni.

Rozstrzygnięcie nie jest prawomocne.

ZOBACZ MATERIAŁ ŁUKASZA KARUSTY Z "CZARNO NA BIAŁYM" W TVN24+: Granica pomocy >>>

Oskarżeni przed sądem
Oskarżeni przed sądem
Źródło: tvn24.pl/ Tomasz Mikulicz

Uzasadniając wyrok sędzia Adam Rodakowski przedstawił analizę przepisu, na którym oparty jest akt oskarżenia. Chodzi o art. 264a par. 1 Kodeksu karnego, który penalizuje sytuację, gdy ktoś - w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej - umożliwia lub ułatwia innej osobie pobyt na terytorium RP wbrew przepisom. Według prokuratury, korzyść osobistą uzyskali migranci, którym aktywiści pomagali. Odwołując się m.in. do doktryny i wykładni przepisów sąd podkreślał jednak, że aby mogło dojść do takiego przestępstwa, jak opisała je prokuratura w akcie oskarżenia, korzyść (osobistą lub majątkową) musieliby uzyskać oskarżeni. Sędzia Rodakowski mówił, że oskarżeni nie odnieśli takiej korzyści, a przynajmniej w sprawie nie ma dowodów, by tak się stało. - Korzyść osobista nie może być dla cudzoziemca, dla osoby przekraczającej granicę, korzyść musi osiągnąć pomagający - dodał, uzasadniając wyrok.

Aktywiści przed ogłoszeniem wyroku
Aktywiści przed ogłoszeniem wyroku
Źródło: tvn24.pl/ Tomasz Mikulicz

W poniedziałek przed gmachem sądu odbył się protest osób popierających oskarżonych aktywistów. Oni sami mówili do zebranych, że za pomoc nie można karać. Dziękowali też za wsparcie. Przed sądem pojawili się między innymi przedstawiciele Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. - Podczas mów końcowych pan mecenas wypunktował wszystko. Jednak obawy są. Może być różnie, czujemy niepewność, ale jesteśmy i wspieramy - mówiła Ilona Nowaszczuk. A Mateusz Rybak dodawał: - Nadzieja umiera ostatnia. Zarzuty są absurdalne. To nie jest tylko proces pięciu osób. Na ławie oskarżonych zasiadł humanitaryzm, człowieczeństwo, wrażliwość i chęć pomocy drugiemu człowiekowi. Sprawa piątki jest sprawą nas wszystkich.

Przed sądem zgromadziła się grupa protestujących osób
Przed sądem zgromadziła się grupa protestujących osób
Źródło: tvn24.pl/ Tomasz Mikulicz

Cztery osoby zatrzymano, gdy przewoziły migrantów

Przewód sądowy zakończył się 2 września. Przez ponad trzy godziny trwały wystąpienia końcowe prokuratora, obrońcy oskarżonych i dopuszczonych do udziału w procesie przedstawicieli kilku organizacji społecznych.

Wcześniej sąd oddalił dodatkowe wnioski dowodowe oskarżyciela publicznego, w tym najważniejszy - o zwrot sprawy prokuraturze w celu uzupełnienia postępowania poprzez powołanie biegłego z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, by ten zbadał zawartość telefonów zabezpieczonych w śledztwie.

Na ławie oskarżonych zasiadło pięć osób. Cztery z nich zostały zatrzymane, gdy przewoziły migrantów. Początkowo śledczy postawili im zarzuty pomocnictwa w marcu 2022 roku w nielegalnym przekraczaniu granicy polsko-białoruskiej przez Egipcjanina i rodzinę z Iraku.

Prokuratura chciała kar roku i czterech miesięcy więzienia
Prokuratura chciała kar roku i czterech miesięcy więzienia
Źródło: TVN24

Prokuratura: konspiracyjny charakter działalności

Po dwuletnim śledztwie prokuratura zmieniła te zarzuty na ułatwianie migrantom, niezgodnego z prawem pobytu w Polsce i w takiej wersji do sądu trafił akt oskarżenia. Jedną osobę oskarżyła m.in. o to, że dostarczała migrantom jedzenie i ubrania, gdy ci przebywali w lesie. Miała też przekazywać im informacje przydatne w razie zatrzymania, udzielić schronienia i zapewnić odpoczynek. Pozostałe cztery o to, że przewoziły w głąb kraju tych cudzoziemców.

W mowie końcowej prokurator Magdalena Rutyna z Prokuratury Rejonowej w Hajnówce wróciła do pierwotnej kwalifikacji prawnej. Mówiła, że są dowody, że aktywiści swoimi działaniami pomogli w nielegalnym przekroczeniu granicy.

- Fakt przewożenia cudzoziemców ukrytych pod kocami, śpiworami czy ubraniami wskazuje, iż oskarżeni doskonale zdawali sobie sprawę, że przewożą osoby, które nie posiadają żadnych stosownych dokumentów uprawniających ich do pobytu na terenie państwa polskiego. Sposób przewożenia (...) wskazuje również na konspiracyjny charakter działalności - mówiła Rutyna.

Procesowi od początku towarzyszyły protesty w obronie oskarżonych
Procesowi od początku towarzyszyły protesty w obronie oskarżonych
Źródło: TVN24

W jej ocenie celem było umożliwienie migrantom przedostania się do Europy Zachodniej. Zarzucała oskarżonym, że byli świadomi działania w zorganizowanej strukturze, mieli podział ról i znali rzeczywisty cel podróży cudzoziemców. Za motyw działania uznała "chęć wyrażenia sprzeciwu wobec obowiązującej polityki migracyjnej", a konsekwencją było przyczynienie się do destabilizacji bezpieczeństwa na wschodniej granicy.

Nawiązując do faktu, że rozprawom towarzyszą pikiety osób wspierających oskarżonych, wiele takich osób było też na sali rozpraw, prokurator wyrażała nadzieję, że sąd będzie "sądem prawa i faktów, a nie sądem opinii publicznej".

- Ta sprawa być może stworzyła nam jedyną szansę na wyznaczenie jasnej i trwałej granicy, zwłaszcza w świadomości społeczeństwa, pomiędzy pomocą humanitarną a przestępstwem organizacji nielegalnego przekraczania granicy, pomocnictwem do tego przestępstwa czy ułatwianiem pobytu nielegalnym migrantom - dodała prokurator.

Obrońca mówił o tym, że tzw. pushbacki są nielegalne

Obrona wnioskowała o uniewinnienie. Obrońca całej piątki oskarżonych mecenas Radosław Baszuk kwestionował stanowisko prokuratury co do zmiany kwalifikacji prawnej. Odnosząc się do zarzutów, mówił o sytuacji osób, które próbują przekroczyć granicę z Białorusi do Polski. Przywoływał historię i powody migracji kurdyjskiej rodziny, której przewożenia dotyczą te zarzuty. Przywoływał orzeczenia, m.in. sądów administracyjnych, mówiące o tym, że tzw. pushbacki, są bezprawne.

- Jeżeli tak jest, że są nielegalne, to ochrona przed pushbackiem człowieka będącego w bezpośrednim niebezpieczeństwie utraty zdrowia lub życia nielegalna być nie może - mówił Baszuk.

Cytował raporty mówiące o stanie zdrowia, w jakim są osoby, którym nielegalnie uda się przedostać z Białorusi do Polski i tu dostają opiekę np. Lekarzy bez Granic.

Podkreślali, że za udzielanie pomocy nie wolno karać
Podkreślali, że za udzielanie pomocy nie wolno karać
Źródło: TVN24

Aktywistka: naszym jedynym przestępstwem była pomoc drugiemu człowiekowi

Jak mówił, oskarżeni rzeczywiście transportowali migrantów, a celem było ich ukrycie przed polskimi służbami w obawie przed pushbackiem, czyli zawróceniem do granicy, by te osoby wróciły na Białoruś.

- Jest mi znacznie bliżej do postawy oskarżonych (...), niż do mentalności granatowego policjanta pilnującego muru getta - dodał Baszuk.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jesienią pomagała wyciągać chłopaka z bagna, wiosną spotkała go na pizzy

Jesienią pomagała wyciągać chłopaka z bagna, wiosną spotkała go na pizzy

Tomasz Mikulicz
Chcieli przekroczyć granicę, chwilę później drzewo spadło na zaporę

Chcieli przekroczyć granicę, chwilę później drzewo spadło na zaporę

- W warunkach normalnie funkcjonującego państwa należało tych ludzi nakarmić, dać im ciepłą odzież i wezwać odpowiednie służby. A te odpowiednie służby (...) postąpiłyby zgodnie z prawem. Wszczęłyby procedury. Zapewniłyby opiekę i ochronę tym ludziom na czas rozpoznawania wniosków. Zajęłyby się ochroną ich życia i zdrowia - mówił.

- RP w kwestii kryzysu migracyjnego na granicy białoruskiej nie funkcjonuje jak normalne państwo - dodał Baszuk.

- Nie czuję, żebyśmy zrobili coś złego, naszym jedynym przestępstwem była pomoc drugiemu człowiekowi - mówiła jedna z oskarżonych w ostatnim słowie. Podkreślała, że to państwo powinno wziąć odpowiedzialność za sytuację na granicy. W wystąpieniach końcowych oskarżonych padły też słowa o tym, że proces jest próbą kryminalizacji pomocy humanitarnej.

Ewa Moroz-Keczyńska: człowiek jest ważniejszy niż podziały

Jako ostatnia z oskarżonych osób głos zabrała Ewa Moroz-Keczyńska, mieszkanka okolic Hajnówki (oskarżeni zgadzają się na podawanie danych i wizerunek w mediach).

- My, mieszkańcy, nigdy nie byliśmy stroną w tym konflikcie, nikt z nas się na to nie pisał, liczyliśmy, że nasze państwo przyjdzie i pomoże z rozwiązaniem, że zdejmie z nas obowiązek ratowania drugiego człowieka - mówiła.

Podkreślała, że nie powstał żaden realny system wsparcia ani migrantów, ani mieszkańców.

W protestach brała udział Janina Ochojska
W protestach brała udział Janina Ochojska
Źródło: TVN24

- Człowiek jest ważniejszy niż podziały. W tym nie było polityki. W tym było tylko nagie człowieczeństwo (...). Moją jedyną korzyścią była świadomość, że zachowałam się przyzwoicie w obliczu śmierci - podkreśliła.

W procesie udział bierze szereg podmiotów, występujących w tej sprawie w charakterze organizacji społecznych. Większość z nich, w tym Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Naczelna Rada Adwokacka, chcą uniewinnienia. Stanowisko prokuratury poparli jedynie pełnomocnicy Ordo Iuris i Marszu Niepodległości.

Operacja "Śluza" - kryzys wywołany przez Łukaszenkę

Kryzys migracyjny na granicach Białorusi z Polską, Litwą i Łotwą został wywołany przez Alaksandra Łukaszenkę, który jest oskarżany o prowadzenie wojny hybrydowej. Polega ona na zorganizowanym przerzucie migrantów na terytorium Polski, Litwy i Łotwy. Łukaszenka w ciągu 31 lat swoich rządów nieraz straszył Europę osłabieniem kontroli granic.

Czytaj też: Operacja "Śluza" - skąd latały samoloty do Mińska? Oto, co wynika z analizy tysięcy rejsów

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu już wcześniej dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod pozorem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Europy Zachodniej, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewozi ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja wciąż trwa.

Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: tm/ tam

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvn24.pl/ Tomasz Mikulicz

