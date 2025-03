23-latka po wypadku zmarła w szpitalu, sąd skazał policjanta. Będzie dalszy ciąg procesu

Była w śpiączce, zmarła po dwóch miesiącach

Prokuratura chciała kar w zawieszeniu dla wszystkich kierowców

Prokuratura postawiła zarzuty wszystkim trzem kierowcom. Kierującemu oplem zarzuciła, że – włączając się do ruchu – nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierowcy bmw, doprowadzając do wypadku, w którym śmiertelnych obrażeń doznała pasażerka bmw.

Kierowca autobusu został oskarżony o to, że nie zachował szczególnej ostrożności i nieuważnie obserwował, co się dzieje na drodze, bo używał w tym czasie telefonu komórkowego, nie dostrzegł zderzenia bmw z oplem i spóźnił się z podjęciem manewru obronnego, co doprowadziło do zderzenia autobusu z bmw.