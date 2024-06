Uszkodzone radiowozy po ataku na granicy. "Rzucali w funkcjonariuszy kamieniami"

Śmierć polskiego żołnierza na granicy

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło 28 maja w okolicach Dubicz Cerkiewnych. Jeden z mężczyzn będących w grupie migrantów, którzy próbowali sforsować stalową zaporę, ugodził nożem 21-letniego żołnierza. Ranny mundurowy został na miejscu opatrzony przez funkcjonariuszkę Straży Granicznej i trafił do szpitala, gdzie zmarł. Dzisiaj odbędzie się pogrzeb 21-latka.

Od czwartku strefa buforowa

Operacja "Śluza" - kryzys wywołany przez Łukaszenkę

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu już wcześniej dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod pozorem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Europy Zachodniej, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewozi ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja wciąż trwa.