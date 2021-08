Na parkingu znalazł 10 tysięcy złotych. O sprawie powiadomił policję

37-letni mieszkaniec gminy Konstantynów zgłosił policjantom, że na parkingu jednego z marketów w Białej Podlaskiej znalazł plik banknotów. Po chwili ponownie zadzwonił do funkcjonariuszy. I powiedział, że właściciel gotówki się odnalazł. - W trakcie rozmowy z mundurowymi zgłaszający oświadczył, że idąc do swojego samochodu, zauważył na parkingu leżącą gotówkę. Nie liczył jej, za to od razu postanowił zadzwonić na numer alarmowy. Po chwili zauważył mężczyznę, który chodził po parkingu wyraźnie czegoś szukając. Był to właściciel pieniędzy, który potwierdził, jaką sumę zgubił. Było to 10 tysięcy złotych - poinformowała komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z Komedy Powiatowej Policji w Białej Podlaskiej. OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>