Matura 2022. Terminy i harmonogram egzaminów z poszczególnych przedmiotów

Matura 2022 rozpocznie się 4 maja i potrwa do 23 maja. W tym roku - m.in. z powodu pandemii i przedłużającej się edukacji zdalnej - obowiązkowe są tylko egzaminy pisemne. Przedstawiamy ich harmonogram.

Aby w tym roku otrzymać świadectwo dojrzałości trzeba uzyskać 30 procent punktów z trzech egzaminów na poziomie podstawowym: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Dodatkowo trzeba podejść do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym, ale on nie ma progu zdawalności i nie można go oblać.

Matura dla wszystkich rozpocznie się tego samego dnia - 4 maja o godz. 9, to wtedy odbędzie się egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jak wygląda cały maturalny harmonogram?

Harmonogram maturalny - tydzień pierwszy

4 maja (środa) - godz. 9 - język polski (poziom podstawowy), godz. 14 - język łaciński i kultura antyczna;

5 maja (czwartek) - godz. 9 - matematyka (poziom podstawowy), godz. 14 - historia muzyki;

6 maja (piątek) - godz. 9 - język angielski (poziom podstawowy), godz. 14 - język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski (poziom podstawowy).

Tydzień drugi

9 maja (poniedziałek) - godz. 9 - język angielski (poziom rozszerzony), godz. 14 - język angielski (poziom dwujęzyczny) lub filozofia;

10 maja (wtorek) - godz. 9. - język polski (poziom rozszerzony), godz. 14 - język francuski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny);

11 maja (środa) - godz. 9 - matematyka (poziom rozszerzony), godz. 14 - język hiszpański (poziom rozszerzony i dwujęzyczny);

12 maja (czwartek) - godz. 9 biologia; godz. 14 - język rosyjski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny);

13 maja (piątek) - godz. 9 wiedza o społeczeństwie, godz. 14 - język niemiecki (poziom rozszerzony i dwujęzyczny);

Tydzień trzeci

16 maja (poniedziałek) - godz. 9 - chemia, godz. 14 - język włoski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny);

17 maja (wtorek) - godz. 9 historia, godz. 14 - języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy);

18 maja (środa) - godz. 9 - geografia, godz. 14 języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony);

19 maja (czwartek) godz. 9 fizyka, godz. 14 - historia sztuki;

20 maja (piątek) - godz. 9 informatyka. godz. 14 język kaszubski lub język łemkowski (oba na poziomie rozszerzonym);

Ostatnie egzaminy i terminy dodatkowe

23 maja (poniedziałek) - egzaminy w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych - godz. 9 matematyka, godz. 10.35 – historia, godz. 12.10 – geografia; godz. 13.45 – biologia, godz. 15.20 – chemia, godz. 16.55 – fizyka.

Osoby, które nie podejdą do matury w pierwszym terminie np. z powodów zdrowotnych, mogą to zrobić jeszcze w terminie dodatkowym od 1 do 15 czerwca. Egzamin poprawkowy odbędzie się 23 sierpnia.

Trudne egzaminy w trudnych czasach TVN24

Wyniki matury (termin główny i termin dodatkowy) zostaną ogłoszone 5 lipca 2022 roku. Wyniki egzaminu maturalnego dla osób poprawiających maturę w sierpniu będą opublikowane 8 września 2022 roku.

#bezprzerwy

W tvn24.pl przyglądamy się pomysłom ministra Przemysława Czarnka i jego doradców. Urzędniczy język ustaw i rozporządzeń przekładamy dla Was na język szkolnej praktyki. Z ekspertami oceniamy, czy to, co się za tymi pomysłami i postulowanymi rozwiązaniami kryje, będzie korzystne dla uczniów i nauczycieli.

Sprawdzamy, czy autonomia szkół jest zagrożona i czy rodzice rzeczywiście będą mieli wpływ na edukację i wychowanie swoich dzieci. Wszystko to - artykuły, wywiady, materiały wideo, interaktywne infografiki, omówienia badań - możecie znaleźć w naszym serwisie pod hasłem #bezprzerwy.

Autor:Justyna Suchecka

Źródło: tvn24.pl