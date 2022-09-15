Штайнхофф: Наші склади заповнені, але найменші в Європі.  Нас чекає сувора зима

У нас будуть проблеми з вугіллям, а якщо зима буде суворою, то також із газом, - сказав в ефірі TVN24 Януш Штайнхофф, колишній віце-прем’єр-міністр, колишній міністр економіки. Він додав, що "не поділяє оптимістичних думок" щодо повних газосховищ, оскільки вони "найменші в Європі".

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У середу гостем "Інтерв'ю П'ясецького" на TVN24 був Януш Штайнхофф, колишній віце-прем'єр-міністр, колишній міністр економіки, нині голова тіньового кабінету Business Center Club. Його запитали, як він ставиться до запевнень уряду, що незважаючи на проблеми з постачанням, Польща має достатньо вугілля та газу на зиму.

Штайнхофф: склади заповнені, але найменші в Європі

- Я прагматик, дистанціююся від політичних заяв. Я вважаю, що у нас будуть проблеми з енергоносіями, логістичні проблеми з вугіллям, якщо буде сувора зима, у нас будуть проблеми також із газом, - сказав він.

Екс-урядовець додав, що "не поділяє цих оптимістичних думок про те, що наші склади переповнені і багато газу".

- Наші сховища заповнені, але найменші в Європі. (...) І ці складнощі треба брати до уваги, - сказав Штайнхофф.

- Ура-оптимістичні заяви, що ми, мовляв, єдина країна, готовп до цих важких часів. Ні, всій Європі буде дуже важко. Втрата 170 мільярдів кубометрів російського газу, все ж позначиться на енергобалансі, - підкреслив гість TVN24.

Януш Штайнхофф TVN24

На його думку, "нас чекає важка зима, і про це потрібно людям сказати".

- Ми всі повинні економити, не можна казати дурниць, що Польща - єдина добре піпідготовлена європейська країна. Попереду нас чекає важкий час, і ми повинні солідарно пройти цей період як держава, - сказав він

Штайнхофф: Зараз маємо проблему, яку самі собі створили

У контексті проблем із доступністю вугілля Штайнхофф заявив, що "зараз у нас є проблема, яку ми самі собі створили".

- Уряд, на жаль, за участю опозиції, практично миттєво запровадив ембарго на імпорт вугілля з Росії. Це однозначно було помилкою, - заявив він.

Колишній міністр підкреслив, що "це питання політичної відповідальності, відповідальності перед державою і перед громадянами".

- Можна було вводити ембарго, ніхто це не ставив під сумнів, тому що ми всі солідарні з нашими братами з України. Однак це можна було зробити з розумом. Як це зробила Єврокомісія, яка запровадила ембарго на імпорт з пільговим періодом більше трьох місяців, - нагадав він.

На його думку, "ми були б у зовсім іншій ситуації, якби йшли двома шляхами".

- Коли відомо, що через три місяці почне діяти ембарго, заборона на імпорт. І що ми приєднуємося до концепції Єврокомісії і вводимо ембарго з пільговим періодом три місяці, впродовж яких накопичуємо, готуємо нові поставки, в тому числі розробляємо логістику, - сказав гість TVN24.

На думку Штайнхоффа, "нам цілком ймовірно може забракнути вугілля".

- Загалом маємо дефіцит вугілля. Ми видобуваємо близько 42 млн. тонн енергетичного вугілля, використовуємо 57 млн. ​​тонн. Решту, тобто кілька мільйонів тонн, мусимо імпортувати, - пояснив він.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP