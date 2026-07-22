25 lat TVN24 "Ja jeszcze tak programu na żywo nie zaczęłam". W sobotę zapraszamy do Kielc Paulina Borowska |

"Program zaczniemy nietypowo". Zapraszamy na urodziny do Kielc Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Następnym przystankiem trasy urodzinowej TVN24 "Jesteśmy stąd" będą Kielce. Już w najbliższą sobotę na widzów czekać będą gospodarze: Marta Kuligowska i pochodzący z tego miasta dziennikarz stacji Jakub Porada, a także wielu wspaniałych gości. O tym, czego możemy się spodziewać, rozmawiali w środowy poranek we "Wstajesz i wiesz".

Marta Kuligowska zapowiedziała, że sobotni program rozpocznie się nietypowo - nie przed Kieleckim Centrum Kultury, tylko na Kadzielni. - Ja jeszcze tak programu na żywo nie zaczęłam - przyznała. - Będziemy jechać na tyrolce - oznajmiła. Dziennikarka podkreśliła, że w związku z tym ubrana będzie w strój sportowy - "legginsy i kask". Jak podkreślał Porada, Kadzielna jest "ewenementem na skalę europejską", bo według przewodników to jedyny rezerwat przyrody nieożywionej w Europie, który znajduje się w centrum miasta.

"Jesteśmy stąd". Co będzie się działo w Kielcach?

- Kielce to miasto z ogromnym potencjałem. Ja je pamiętam z lat 80., (...) to był czas wspaniały, bo kiedy ma się 16 lat, to wszystko jest fajne - wspominał Porada. Co by polecił szczególnie? - Pałac Biskupów (Krakowskich) to "must see", wizytówka; Ogród Włoski także budzi zjawiskowe skojarzenia, ale nawet spacer ulicą Sienkiewicza (deptak i najbardziej reprezentacyjna ulica miasta - red.) to frajda - opowiadał.

Kuligowska, dzieląc się swoimi wspomnieniami z Kielc, przyznała, że często bywała w tym mieście. - Jest tam świetny teatr, jest Kieleckie Centrum Kultury, w którym miałam spotkania z kobietami - mówiła. - To jest miasto wielu, wielu zdolnych osobistości - podkreśliła.

Zapraszamy do Kielc Źródło zdjęcia: piotrbb / Shutterstock

Wyjątkowym gościem kieleckich urodzin będzie związana z miastem dziennikarka i prezenterka telewizyjna Bożena Walter, założycielka Fundacji TVN "Nie jesteś sam", od początku związana z naszą stacją. Ale przed Kieleckim Centrum Kultury spotkamy też słynnego projektanta mody Roberta Kupisza czy zespół Happysad.

W programie przewidziano m.in. spotkanie z redakcją "Szkła Kontaktowego", Tomaszem Sianeckim i Maciejem Makselonem, a także debatę o zdrowiu czy specjalne wydanie programu "W kuluarach" - w Kielcach pojawią się Piotr Kraśko, Arleta Zalewska, Maciej Warsiński i Katarzyna Gozdawa-Litwińska.

"Jesteśmy stąd" to urodzinowa trasa TVN24 realizowana z okazji 25-lecia naszej stacji. Co tydzień oddajemy głos mieszkańcom kolejnych polskich miast, pokazując ich historie, pasje i ludzi, którzy tworzą wyjątkowy charakter swoich regionów. W ubiegłym tygodniu odwiedziliśmy Opole, a wcześniej: Siemiatycze, Kazimierz Dolny, Bielsko-Białą, Łódź, Lądek-Zdrój, Mińsk Mazowiecki, Zakopane, Słupsk, Giżycko, Gorzów Wielkopolski, Szczecin i Bydgoszcz.

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Redagował AM