25 lat TVN24

TVN24 w Mińsku Mazowieckim. "Czekamy bardzo na państwa"

Urodzinowa trasa TVN24. Mińsk Mazowiecki
TVN24 w Mińsku Mazowieckim. Jakie atrakcje czekają na widzów?
Urodzinowa trasa TVN24 zawitała do Mińska Mazowieckiego. Na widzów czeka wiele atrakcji. Będą programy na żywo, kulisy pracy reporterów, spotkania z prowadzącymi i rozmowy o polityce, klimacie, edukacji i mediach.

To szósty przystanek w ramach jubileuszowej trasy TVN24 po Polsce. Po Bielsku-Białej, Łodzi, czy Lądku-Zdroju nasze 25-lecie obchodzimy w Mińsku Mazowieckim. Zaczęliśmy z samego rana w Miejskim Domu Kultury i Parku Dernałowiczów. O szóstej rano razem z Tomaszem Sianeckim przywitała państwa Magda Łucyan.

- Mamy trzy wozy transmisyjne. Będą mogli państwo oglądać sami siebie, będą mogli państwo siebie fotografować - zachęcał Sianecki. - Czekamy bardzo na państwa - zapraszał.

Wojciech Zimiński, Magda Łucyan i Tomasz Sianecki w Mińsku Mazowieckim
Jeszcze przed godziną 8 z rolnikiem Pawłem Myziakiem, ekspertką ds. Ochrony Ekosystemów Wodnych WWF Polska Katarzyną Czupryniak oraz aktywistką Dominiką Lasotą rozmawialiśmy o zmianach klimatycznych i ich wpływie na rolnictwo. Następnie o wyzwaniach w edukacji rozmawialiśmy z Dariuszem Kulmą, Nauczycielem Roku 2008 oraz Antoniną Kopyt, psycholożką, nauczycielką i edukatorką seksualną.  

W ciągu dnia wśród gości pojawi się między innymi influencerka znana jako "Ta Typiara", czy aktorka i ilustratorka Matylda Damięcka oraz multiinstrumentalista i kompozytor Radek Łukasiewicz.

Już dziś będą mogli państwo wziąć udział w specjalnym wydaniu "Szkła Kontaktowego", skupionym głównie na kulisach programu i prowadzonym przez Tomasza Sianeckiego i Wojciecha Zimińskiego.

Dla Sianeckiego, spotkanie to ma również wymiar osobisty. - Zapraszam koleżanki i kolegów z podstawówki. Mam zdjęcie, które pokażę, z drugiej klasy szkoły podstawowej nr 4 w Mińsku Mazowieckim. Mam nadzieję, że ktoś się z państwa na tym zdjęciu rozpozna i spotkamy się po tylu latach - zaprosił Sianecki.

Telewizja od kuchni

O tym, co słychać w polskiej polityce i nie tylko będzie można porozmawiać z Arletą Zalewską, którą zobaczymy również w specjalnym wydaniu programu "W Kuluarach" z Arturem Molędą i Robertem Zielińskim.

Na miejscu jest też Tomasz Wasilewski, który przedstawia najświeższą prognozę pogody dla Polski.

Będą mogli państwo spróbować swoich sił przed kamerą, oraz przekonać się, czym jest greenbox. Na kontakcie z naszymi widzami i pokazaniu telewizji od kuchni zależy nam najbardziej.

