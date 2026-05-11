Zlokalizowano prawdziwy męski punkt G. To delta rozkoszy

Żartujemy z mężczyzn, którzy nie potrafią odnaleźć kobiecego punktu G, tymczasem wszyscy przez lata mogliśmy błądzić po męskiej anatomii. O penisie wciąż często mówi się tak, jakby był urządzeniem z krótką instrukcją obsługi. Żołądź, jądra, prostata - i można uznać, że temat został rozpracowany. Tyle że najnowsze i najdokładniejsze do tej pory badanie hiszpańskich naukowców pokazuje, że czas na aktualizację mapy męskiej wrażliwości.

- To ciekawe badanie, bo potwierdza, że mężczyzna nie jest w swojej budowie i potrzebach prosty jak budowa cepa - mówi w rozmowie z TVN24+ Andrzej Gryżewski, seksuolog i autor książki "Sztuka obsługi penisa". Dodaje jednak, że na jednym punkcie temat męskiej rozkoszy się nie kończy.

Gdzie więc kryje się ten najprzyjemniejszy punkt, jak naukowcy go namierzyli i kto dał się pokroić dla takiej wiedzy? Dlaczego w sypialni łatwiej udawać, zgadywać albo milczeć, niż powiedzieć wprost, gdzie i jak dotykać? I jakim kobietom mężczyzna szybciej powie, co lubi?

Bez domysłów: tu jest męski punkt G

Przez lata męską mapę wrażliwości rysowano dość oszczędnie. W atlasach i podręcznikach najwięcej uwagi poświęcano żołędzi prącia, a gdy w ogóle mowa była o "mitycznym" męskim punkcie G, "nawigacja" zwykle prowadziła znacznie głębiej - w stronę prostaty. Zespół z Uniwersytetu w Santiago de Compostela, kierowany przez dr. Alfonso Cepedę-Emilianiego, postanowił sprawdzić, czy ten uproszczony obraz zgadza się z tym, co widać pod mikroskopem.