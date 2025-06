Ten nałóg "nie jest już tematem tabu". Co wspólnego mają z tym celebryci?

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Największe gwiazdy znowu chętnie pokazują się z papierosem. Potwierdzają to badania na temat filmów oraz tekstów piosenek.

Sceny palenia w filmach i serialach wpływają na społeczne postawy wobec palenia - podkreśla profesor Mateusz Jankowski, lekarz, kierownik Zakładu Zdrowia Populacyjnego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Dlaczego palenie wraca do kultury popularnej?

Znalezienie papierosów w teledyskach czy tekstach piosenek z ostatnich lat nie stanowi większego wyzwania. Chętnie pokazują się z nimi najbardziej znane gwiazdy muzyki, jak The Weeknd, który pali w teledysku do hitu "Blinding Lights", Beyoncé, która sięgała po papierosa na scenie podczas trasy "Cowboy Carter", czy Dua Lipa, która zdjęciami z papierosem chwaliła się w mediach społecznościowych. "Proszę, przestań palić. Potrzebujemy cię zdrowej" - napisała fanka piosenkarki pod wpisem z marca tego roku. "Papieros wszystko psuje" - dodała inna osoba. Dominowały jednak komentarze fanów zachwyconych wizerunkiem idolki.

Lady Gaga zaciąga się w teledysku do "Die with a Smile" i trzyma papierosa na okładce singla nagranego wspólnie z Bruno Marsem. Co ciekawe, to samo zdjęcie duetu zostało pokazane na tegorocznej gali rozdania Grammy - ale już bez papierosa w dłoni piosenkarki.

Lady Gaga i Bruno Mars na okładce singla "Die with a Smile" Źródło: McSleepy / Shutterstock

Lady Gaga i Bruno Mars na rozdaniu nagród Grammy w 2025 roku Źródło: Robert Gauthier / Los Angeles Times / Getty Images

Palenie "nie jest już tematem tabu"

"Popkultura wraca do papierosów" - napisał w czerwcu dziennik "New York Times", oceniając, że palenie "nie jest już tematem tabu". Gazeta w szeregu celebrytów kojarzonych z paleniem wymieniła między innymi Charli XCX. Autorka jednego z najpopularniejszych albumów 2024 roku, "Brat", w jednym z wywiadów wymieniła papierosy jako element stylizacji tej publikacji. - Wszystko, czego potrzebujesz, to paczka fajek, zapalniczka Bic i biały top na ramiączkach, oczywiście noszony bez stanika - wskazała piosenkarka i zdobywczyni kilku statuetek Grammy za swoją ostatnią płytę.

Charli XCX na Grammy 2025 Źródło: PAP/EPA/ALLISON DINNER

Na wspomnianą wypowiedź artystki uwagę zwrócił między innymi portal BBC, zastanawiając się: "Dlaczego gwiazdy znów gloryfikują palenie?". 20-letnia studentka w rozmowie z brytyjskim nadawcą przyznała, że zaczęła palić niedawno, bo "po prostu każdy to robi". - Zdecydowanie uważam, że wszyscy, którzy próbują być bachorami (nawiązanie do tytułu "Brat" - red.), wpływają na ludzi, żeby zaczęli palić, bo sama Charli mówi, że trzeba mieć paczkę papierosów, jeśli naprawdę chcesz uosabiać ten klimat - przyznała studentka.

Nie trudno też o zdjęcia znanych sportowców z papierosami. Najwięcej komentarzy budzą takie właśnie, kolejne fotografie Wojtka Szczęsnego, jednego z najlepszych polskich bramkarzy w historii. Choć akurat Szczęsny w wywiadzie z kwietnia 2025 przyznał się do porażki w tym temacie. "Lepiej mnie nie naśladujcie, nie róbcie tego. Przegrałem tę walkę" - powiedział.

