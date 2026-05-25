Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

"Epidemia nas wyprzedza". WHO alarmuje po 220 zgonach

|
wirus ebola shutterstock_1771923899
GIS o zagrożeniu ebolą
Źródło zdj. gł.: Monika Wisniewska/Shutterstock
Epidemia eboli w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie wyprzedza działania służb, a sytuacja może się pogorszyć, zanim zacznie się poprawiać - ostrzegł szef WHO. W obecnym ognisku odnotowano już 220 podejrzanych zgonów.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), mówił w poniedziałek podczas internetowego posiedzenia Unii Afrykańskiej poświęconego epidemii, że opóźnienie w wykrywaniu przypadków eboli sprawiło, iż zespoły reagujące na kryzys muszą teraz "nadrabiać stracony czas". - Pilnie zwiększamy skalę działań, ale w tej chwili epidemia nas wyprzedza - powiedział Tedros, cytowany przez agencję Reutera.

Szef WHO dodał, że sytuacja prawdopodobnie pogorszy się, zanim zacznie się poprawiać. Zapowiedział, że we wtorek uda się do Demokratycznej Republiki Konga, będącej epicentrum obecnego ogniska. Towarzyszyć ma mu Chikwe Ihekweazu, wysoki rangą przedstawiciel WHO odpowiedzialny za reagowanie na zagrożenia zdrowotne.

Rzadki szczep i brak szczepionki

Chodzi o epidemię wywołaną przez rzadki podtyp wirusa ebola bundibugyo. WHO ogłosiła ją stanem zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. Jak pisaliśmy w tvn24.pl, w piątek organizacja podniosła ocenę ryzyka związanego z ogniskiem eboli bundibugyo w Demokratycznej Republice Konga do "bardzo wysokiego" na poziomie krajowym. Na poziomie regionalnym ryzyko oceniono jako wysokie, a globalnie jako niskie.

Epidemia eboli. Jest decyzja WHO
Dowiedz się więcej:

Epidemia eboli. Jest decyzja WHO

Tedros podkreślił, że kraje graniczące z DRK są narażone na wysokie ryzyko i powinny natychmiast podjąć działania. W poniedziałek sąsiednia Uganda poinformowała o dwóch kolejnych przypadkach eboli. Łączna liczba potwierdzonych zakażeń w tym kraju wzrosła do siedmiu.

Opanowanie szybko rozwijającego się ogniska utrudnia sytuacja bezpieczeństwa w kongijskich prowincjach Ituri i Kiwu Północne. To regiony niestabilne, dotknięte przemocą i działalnością grup zbrojnych. Dodatkowym problemem jest brak zatwierdzonych szczepionek przeciwko wirusowi bundibugyo.

Europa jest bezpieczna?

Ebola nie przenosi się drogą powietrzną - do zakażenia dochodzi przez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami lub wydalinami osoby chorej albo zmarłej. Choroba może mieć ciężki przebieg i prowadzić do gorączki krwotocznej. Objawy mogą pojawić się od dwóch do 21 dni po zakażeniu.

"Jesteśmy w pogotowiu". Polska reaguje na epidemię eboli
Dowiedz się więcej:

"Jesteśmy w pogotowiu". Polska reaguje na epidemię eboli

Na rozwój sytuacji reagują także europejskie służby. Główny Inspektor Sanitarny dr Paweł Grzesiowski mówił w TVN24, że polskie służby są w stanie gotowości, choć ryzyko szerzenia się choroby na inne kontynenty pozostaje obecnie bardzo małe. Podkreślał, że w Europie nie ma rodzimych zachorowań na ebolę, a pacjenci trafiający do europejskich szpitali są transportowani z ogniska epidemii.

Źródło: PAP, Reuters, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
pc
"Starsze pokolenie odeszło. Jest nie do zastąpienia"
Monika Olejnik
1 godz 25 min
pc
"Bałem się ojcostwa, ale jeszcze bardziej go pragnąłem"
Piotr Jacoń
1 godz
pc
"Nie wierzyłem, że w Polsce można zrobić coś takiego"
Monika Olejnik
Udostępnij:
Tagi:
Wirus ebolaZdrowieDemokratyczna Republika KongaUgandaChoroby zakaźneGIS
Agata Daniluk
Agata Daniluk
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Karol Nawrocki
Fałszywe zgłoszenie do mieszkania matki prezydenta. Ruch prokuratury
dublin lotnisko - Colinmthompson shutterstock_2671420619
Irlandia wydaliła 22 Polaków. "Muszą zostać wyciągnięte konsekwencje"
Antoni Fryczek, sekretarz miasta Krakowa
"Kryzys nastąpił". Sekretarz Krakowa o tym, co czeka mieszkańców
Kraków
Donald Trump junior i Bettina Anderson
Miał jej się marzyć ślub w Białym Domu. Wyszło inaczej
Świat
Karol Nawrocki
"Wówczas mógłby pan mówić o kompromitacji". Rzeczniczka MSWiA odpowiada szefowi BBN
Kleszcz (zdjęcie poglądowe)
Proste narzędzie do walki z kleszczami
METEO
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
Walka o prysznic pod Warszawą. Infrastruktura nie nadąża za nowymi blokami
Katarzyna Kędra
shutterstock_1806988159_1
Są w codziennym jedzeniu. Powiązano je z 29-procentowym wzrostem ryzyka nadciśnienia
Zdrowie
Zderzenie na trasie S8
Samochód z matką i dwojgiem dzieci zepchnięty na bariery
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Zamieszanie wokół sędzi od sprawy Ziobry. "Wpłynął dokument"
Aleksandra Sapeta
31-latka pod wpływem amfetaminy zadzwoniła na policję
Wezwała policję, bo "była śledzona". Zatrzymano 31-latkę
Wrocław
Paweł K.
Adwokat od "trumien na kółkach" trafił do Szczecina. Wiadomo dlaczego
Szczecin
Upały w Wielkiej Brytanii
W Wielkiej Brytanii padł rekord. To jeszcze nie koniec
METEO
Zderzenie autokarów na A4
Zderzenie autokarów, w środku dzieci. Są ranni
Katowice
Aleksandra Kot
Cały rok bez wydatków na kilometrówki? "Jakoś tak wyszło"
Polska
shutterstock_1697366587
Pracownicy Dino zaczynają protest. "Wyciskanie pracowników do sucha za biedną pensję"
BIZNES
Krzysztof Gawkowski i Marcin Kierwiński
Opozycja chce dymisji. Wicepremier: bicie politycznej piany
Karol Nawrocki
Kto jest właścicielem mieszkania? Ludzie prezydenta i MSWiA wyjaśniają
droga korek ciezarowka ciezarowki tir shutterstock_1677084745
Przeszukanie w biurach Lidla i firm przewozowych. Podejrzenie zmowy
BIZNES
Włodzimierz Czarzasty w Krakowie
Jest decyzja Lewicy w sprawie przyspieszonych wyborów w Krakowie
Kraków
Bartosz Bocheńczak i Marian Banaś
Są pierwsi chętni do kandydowania na prezydenta
Kraków
Władysław Kosiniak-Kamysz w Krakowie
To nagranie wywołało burzę w sieci. Komentarz szefa MON
Kampinoski Park Narodowy
Parkomaty przy wejściach puszczy. Już szukają operatora
WARSZAWA
Zatrzymana osoba w związku ze sprawą kradzieży rozbójniczych
Ukradli kierowcy telefon. Uciekając, prysnęli go gazem
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Tak służby i władze informowały o interwencji w mieszkaniu matki prezydenta
Kierowca miał blisko 3,5 promila
Zauważył pijanego kierowcę, alkomat pokazał 3,5 promila
WARSZAWA
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Interwencja w domu matki prezydenta. Dziennikarz o "specjalnej puli adresów"
Polska
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Prezydent Krakowa zabrał głos po referendum. Ma apel
Kraków
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Najpierw ochłodzenie, potem uderzenie gorąca
METEO
Prokuratura Regionalna w Łodzi
Dyrektor banku miał oszukiwać klientów
Łódź
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica