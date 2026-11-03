Zdrowie Ogromne zainteresowanie szczepieniami HPV. Będzie więcej dawek Oprac. Agnieszka Pióro |

Lekarze zachęcają do szczepienia dzieci przeciw HPV. "Jest bardzo ważną profilaktyką onkologiczną" Źródło wideo: Ada Wiśniewska/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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- Wydawaliśmy do czasu uruchomienia tego programu około 200 dawek miesięcznie. W tej chwili wydania były po 3-4 tysiące dawek dziennie. W związku z tym zameldowaliśmy o tej sytuacji minister zdrowia - powiedział podczas wtorkowej konferencji główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Dodał, że na jego wniosek szefowa resortu przeznaczyła na realizację szczepień przeciwko HPV kolejne 8,4 tys. dawek, co łącznie pozwoli zaszczepić około 20 tys. osób w całej Polsce.

Druga i ostatnia transza szczepionek

GIS przypomniał, że druga transza szczepionki jest ostatnią w ramach powyższego programu, a 1 listopada zakończono przyjmowanie nowych zapotrzebowań na szczepionkę przeciw HPV, przeznaczoną do bezpłatnych szczepień osób w wieku 19-26 lat.

Podkreślił, że zamówienia na szczepionkę złożone przed 1 listopada będą realizowane w zależności od jej dostępności, w kolejności przekazanych zgłoszeń.

Szczepienia przeciw HPV dla młodych dorosłych

Bezpłatnie szczepienia przeciw HPV dla młodych dorosłych w wieku od 19 do 26 r.ż. realizowane są od 1 października br.r.

Pisaliśmy w tvn24.pl, że programem warto zainteresować jak najszybciej, bo zmiana nie wchodzi na stałe. Rozszerzenie finansowania potrwa tylko do 31 maja 2027 r. Aby zyskać ochronę, trzeba przyjąć trzy dawki preparatu Cervarix w schemacie 0, 1, 6 miesięcy. Zaszczepić można się w placówkach POZ mających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Program szczepień przeciw HPV dla dzieci i młodzieży

Od ponad trzech lat w Polsce realizowany jest program bezpłatnych szczepień przeciwko HPV dla dzieci od 9 do 14 r.ż. W czerwcu informowaliśmy o tym, że według danych Ministerstwa Zdrowia zaszczepionych zostało 22 procent dzieci.

- Cel to jest 60 procent do 2028 roku, zgodnie z Narodową Strategią Onkologiczną. I bardzo chcemy promować program tych szczepień i zachęcać rodziców do tego, żeby swoje dzieci przeciwko HPV szczepili - mówiła wtedy w rozmowie z TVN24 Anna Choszcz-Sendrowska, rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia.

Dzieci można zaszczepić przede wszystkim w wybranej przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Rodzic może zarejestrować dziecko, logując się na swoje Internetowe Konto Pacjenta lub za pośrednictwem aplikacji mojeIKP. Szczepienie może również odbyć się w szkole, jeśli ta bierze udział w programie. Rodzice muszą wyrazić zgodę i wypełnić stosowny formularz.

"Szczepionka podawana jest w formie zastrzyku. Zapisując dziecko na to szczepienie, można wybrać jedną z dwóch dostępnych szczepionek (2-walentną Cervarix lub 9-walentną Gardasil9). Obie szczepionki dają porównywalne korzyści. Szczepienia mają schemat dwudawkowy" - czytamy na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Eksperci portalu Szczepienia.info podkreślają, że szczepionki przeciw HPV są bezpieczne i dobrze tolerowane.

"Bezpieczeństwo szczepionek przeciw HPV jest dokładnie monitorowane od 2006 roku, kiedy wprowadzono na rynek pierwszą szczepionkę. Na świecie podano już kilkaset milionów dawek szczepionek przeciw HPV" - informują, zapewniając, że szczepionki przeciw HPV należą do najwnikliwiej przebadanych pod względem bezpieczeństwa preparatów szczepionkowych.

Czym jest wirus HPV

HPV (Human Papilloma Virus) to ludzki wirus brodawczaka, który przenosi się przede wszystkim drogą płciową oraz poprzez kontakt bezpośredni lub pośredni. Wirus ten jest przenoszony zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn. Początkowo zakażenie przebiega bezobjawowo, dlatego wiele osób nie wie, czy jest aktualnie nosicielem wirusa HPV.

- Praktycznie każda osoba, która jest aktywna seksualnie, będzie miała kontakt z tym wirusem wcześniej czy później w ciągu swojego życia - mówił w "Wywiadzie medycznym" w październiku ubiegłego roku prof. dr hab. n. med. Krzysztof Nowosielski, specjalista położnictwa i ginekologii, seksuologii i ginekologii onkologicznej. Podkreślał wtedy, że szczepionka chroni przed infekcją HPV, więc chroni pośrednio przed rakiem.

"Wszystkie przypadki raka szyjki macicy są poprzedzone przewlekłą infekcją HPV" - przypomina portal Szczepienia.info.

Typy wirusa HPV-16 i HPV-18 stanowią bowiem główny czynnik rozwoju raka szyjki macicy, a także innych chorób nowotworowych, w szczególności raka odbytu, gardła, szyi i głowy u kobiet i mężczyzn. Co roku na całym świecie taką diagnozę słyszy ponad 625 tys. kobiet i blisko 70 tys. mężczyzn.

W Polsce w 2023 roku odnotowano niemal 3,5 tys. nowych zachorowań na nowotwory związane z HPV oraz ponad 2 tys. zgonów.