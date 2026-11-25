Zdrowie Miliony dni poza pracą. Jedno takie zwolnienie trwa średnio trzy tygodnie Anna Bielecka |

Kiedy najczęściej zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy wypaleni zawodowo? "Musi być ten punkt kulminacyjny" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com

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Łączna liczba dni nieobecności w pracy z powodu tych schorzeń wyniosła 34,1 miliona. Jedno zwolnienie trwało średnio 20 dni.

- Dane te pokazują, że zaburzenia psychosomatyczne nie są krótkotrwałymi kryzysami, lecz wymagają niemal trzytygodniowej, nieprzerwanej rekonwalescencji - podkreślił Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w opublikowanym dziś komunikacie.

Stres, zaburzenia lękowe i depresja

Według danych Zakładu największy udział w absencjach związanych z zaburzeniami psychosomatycznymi miały reakcje na długotrwały stres i zaburzenia adaptacyjne (36 procent). Kolejne przyczyny to zaburzenia lękowe (18 procent) oraz epizody depresyjne (17 procent).

Dla porównania, w 2020 roku, podczas pandemii koronawirusa, lekarze wystawili ponad 20,7 miliona zwolnień lekarskich. Blisko 1,5 miliona z nich, czyli ponad 7 procent, dotyczyło zaburzeń psychicznych. Przeszło jedna trzecia tych zaświadczeń była spowodowana reakcją na ciężki stres i zaburzeniami adaptacyjnymi.

Niemal 12 miliardów złotych na świadczenia

Skala problemów związanych ze zdrowiem psychicznym znajduje również odzwierciedlenie w wydatkach na świadczenia z tytułu niezdolności do pracy.

Jak podała we wtorek "Rzeczpospolita", powołując się na najnowszy raport ZUS "Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2025 r.", wydatki związane z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania wyniosły w ubiegłym roku 11,9 miliarda złotych. Stanowiły 19 procent wszystkich wydatków związanych z niezdolnością do pracy.

Łączne koszty świadczeń związanych z niezdolnością do pracy, ponoszone przez ZUS i pracodawców, sięgnęły 62,59 miliarda złotych.

Z raportu wynika również, że wydatki na świadczenia pieniężne realizowane przez Zakład wzrosły w ciągu ostatnich pięciu lat o 58,3 procent. W 2025 roku wyniosły 458,86 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 9,4 procent w stosunku do poprzedniego roku.

Coraz więcej krótkich zwolnień lekarskich

Jak zwraca uwagę cytowany przez "Rzeczpospolitą" Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich, przy analizie wydatków na świadczenia związane z niezdolnością do pracy warto przyjrzeć się również krótkoterminowym zwolnieniom chorobowym.

Ich udział systematycznie rośnie. Zwolnienia wystawiane na okres nie dłuższy niż pięć dni stanowią już około 40 procent wszystkich zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy z powodu choroby.

Katarzyna Kamecka z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego podkreśla w rozmowie z dziennikiem, że warto zweryfikować, czy obecne mechanizmy zapewniają odpowiednią kontrolę.

ZUS oferuje bezpłatną rehabilitację

W odpowiedzi na problemy związane z zaburzeniami psychosomatycznymi ZUS proponuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne. Program jest skierowany do osób z zaburzeniami nastroju, lękowymi lub behawioralnymi, które są ubezpieczone w ZUS, pozostają aktywne zawodowo i są zagrożone utratą zdolności do pracy.

Z rehabilitacji mogą skorzystać również osoby pobierające świadczenia chorobowe lub okresową rentę z tytułu niezdolności do pracy, jeśli istnieje szansa, że dzięki leczeniu utrzymają lub odzyskają zdolność do pracy.

Stacjonarny turnus w ośrodku rehabilitacyjnym trwa 24 dni. Obejmuje indywidualny program rehabilitacji realizowany przez sześć dni w tygodniu, terapię psychologiczną, w tym indywidualne spotkania z psychologiem, zajęcia grupowe, treningi relaksacyjne oraz ćwiczenia ogólnousprawniające. Przewidziano również muzykoterapię, choreoterapię, edukację zdrowotną i całodobową opiekę medyczną.

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Skierowanie na rehabilitację może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). O zakwalifikowaniu do programu decyduje lekarz orzecznik, który ocenia, czy rehabilitacja jest wskazana i czy nie ma przeciwwskazań do jej przeprowadzenia.

ZUS pokrywa koszty leczenia, zakwaterowania, wyżywienia oraz dojazdu do ośrodka rehabilitacyjnego.