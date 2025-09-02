Przez chorobę jelit Tribbs bał się wychodzić z domu. Czym jest IBS?

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Tribbs, popularny polski DJ, producent muzyczny i kompozytor, podczas jednego ze swoich koncertów poinformował, że musi wyjść na chwilę do toalety, bo od dekady choruje na zespół jelita nadwrażliwego.

Wcześniej uważało się, że zespół jelita nadwrażliwego, w skrócie IBS, jest tylko zaburzeniem czynnościowym. Dziś zalicza się go do zaburzeń osi jelito - mózg. Co to znaczy?

Nie ma badania, które jednoznacznie potwierdziło albo wykluczyłoby IBS. Specjalistka gastroenterologii wyjaśnia, na jakiej podstawie stawia się diagnozę.

Zespół jelita nadwrażliwego można dziś skutecznie leczyć i wprowadzić w remisję, stosując zarówno metody farmakologiczne, jak i niefarmakologiczne.

"Zanim puszczę ten singiel, to chciałem tylko powiedzieć, że jakoś od 10 lat choruję na zespół jelita drażliwego. Puszczę wam to, ale muszę na sekundę iść do toalety. Jak znacie, to śpiewajcie, ja zaraz będę" - oznajmił ze sceny podczas jednego ze swoich sierpniowych koncertów Tribbs, popularny polski DJ, producent muzyczny i kompozytor. Po tych słowach pobiegł do przenośnej toalety, ustawionej za kulisami.