Transplantacja ręki w Polsce? Możliwa tylko w jednym miejscu

Trzebnicki szpital przeprowadzał transplantacje rąk od zmarłych dawców w latach 2006-2014, później zaprzestał tej procedury, a teraz ponownie uzyskał z resortu zdrowia akredytację na przeprowadzanie tego typu operacji.

Jedyne takie miejsce w Polsce

Dr n. med. Ahmed Elsaftawy, kierownik Oddziału Chirurgii Plastycznej i Chirurgii Ręki Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, przypomniał długą tradycję chirurgii kończyn trzebnickiego szpitala. - Sięga ona lat 70. Prof. Ryszard Kocięba w 1971 roku dokonał pierwszej replantacji nie tylko w Polsce, ale i w Europie, i trzeciej na świecie. Na tamte czasy to był cud medycyny - podkreślił lekarz.

Prof. dr hab. Dorota Kamińska z 4. Wojskowego Szpital Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu (lekarze z tej placówki będą współpracować z trzebnickim szpitalem), wskazała, że do tej pory w Polsce przeszczepiono kończyny górne siedmiu pacjentom, z czego sześciu w Trzebnicy. Jedną taką transplantację przeprowadzono w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Teraz prof. Kamińska oraz inni medycy z wrocławskiego szpitala wojskowego będą zajmować się pacjentami, którzy przejdą przeszczep, aby nie został on odrzucony.

Światowy lider

Trzebnicki ośrodek jest liderem rangi światowej i jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym wykonuje się zabiegi transplantacji ręki. Pierwszy taki zabieg został wykonany przez zespół działający pod kierownictwem prof. Jerzego Jabłeckiego w 2006 r. Wcześniej pionierem replantacji w tej placówce był prof. Ryszard Kocięba, który jako pierwszy w Europie przyszył pacjentowi odciętą w wypadku rękę. Jego zespół przeszczepiał w miejsce odciętego kciuka palec stopy. Jako pierwszy w kraju, w połowie lat 80., przyszył też odciętą stopę.

– Jak czasami mówią pacjenci, to jest szpital „od ręki”. Tradycja zobowiązuje, a nasze doświadczenie czyni Trzebnicę właściwym miejscem do prowadzenia tego programu – podkreślał na wczorajszej konferencji prasowej dyrektor placówki, Jarosław Maroszek.