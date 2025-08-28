Logo strona główna
Zdrowie

Transplantacja ręki w Polsce? Możliwa tylko w jednym miejscu

shutterstock_2629201055
Osoby po przeszczepach i transplantolodzy ruszyli w rajd rowerowy. "Warto promować transplantacje"
Źródło: Kinga Bimkiewicz-Szabłowska/Fakty po Południu TVN24
- W tej chwili Trzebnica, po uzyskaniu ponownego pozwolenia na przeszczepianie, jest jedynym ośrodkiem w kraju, gdzie taka transplantacja może być wykonana - poinformowała prof. dr hab. Dorota Kamińska z 4. Wojskowego Szpital Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu, który będzie współpracował z trzebnicką placówką. Chodzi o szpital im. św. Jadwigi Śląskiej. Historia replantacji kończyn sięga tam aż lat 70. ubiegłego wieku.

Trzebnicki szpital przeprowadzał transplantacje rąk od zmarłych dawców w latach 2006-2014, później zaprzestał tej procedury, a teraz ponownie uzyskał z resortu zdrowia akredytację na przeprowadzanie tego typu operacji.

Jedyne takie miejsce w Polsce

Dr n. med. Ahmed Elsaftawy, kierownik Oddziału Chirurgii Plastycznej i Chirurgii Ręki Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, przypomniał długą tradycję chirurgii kończyn trzebnickiego szpitala. - Sięga ona lat 70. Prof. Ryszard Kocięba w 1971 roku dokonał pierwszej replantacji nie tylko w Polsce, ale i w Europie, i trzeciej na świecie. Na tamte czasy to był cud medycyny - podkreślił lekarz.

Pierwszy taki pacjent w historii. 77-latek po przeszczepie płuc
Dowiedz się więcej:

Pierwszy taki pacjent w historii. 77-latek po przeszczepie płuc

Prof. dr hab. Dorota Kamińska z 4. Wojskowego Szpital Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu (lekarze z tej placówki będą współpracować z trzebnickim szpitalem), wskazała, że do tej pory w Polsce przeszczepiono kończyny górne siedmiu pacjentom, z czego sześciu w Trzebnicy. Jedną taką transplantację przeprowadzono w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Teraz prof. Kamińska oraz inni medycy z wrocławskiego szpitala wojskowego będą zajmować się pacjentami, którzy przejdą przeszczep, aby nie został on odrzucony.

Światowy lider

Trzebnicki ośrodek jest liderem rangi światowej i jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym wykonuje się zabiegi transplantacji ręki. Pierwszy taki zabieg został wykonany przez zespół działający pod kierownictwem prof. Jerzego Jabłeckiego w 2006 r. Wcześniej pionierem replantacji w tej placówce był prof. Ryszard Kocięba, który jako pierwszy w Europie przyszył pacjentowi odciętą w wypadku rękę. Jego zespół przeszczepiał w miejsce odciętego kciuka palec stopy. Jako pierwszy w kraju, w połowie lat 80., przyszył też odciętą stopę.

Uratowali życie 18-latkowi. "Sukces polskiej medycyny na skalę światową"
Dowiedz się więcej:

Uratowali życie 18-latkowi. "Sukces polskiej medycyny na skalę światową"

WARSZAWA

– Jak czasami mówią pacjenci, to jest szpital „od ręki”. Tradycja zobowiązuje, a nasze doświadczenie czyni Trzebnicę właściwym miejscem do prowadzenia tego programu – podkreślał na wczorajszej konferencji prasowej dyrektor placówki, Jarosław Maroszek.

Autorka/Autor: annabie

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Zdrowie Transplantologia Przeszczep
