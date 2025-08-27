Logo strona główna
Zdrowie

Chirurdzy przepraszają. "Liczą się umiejętności, wiedza i determinacja, a nie płeć"

|
robot chirurg operacja szpital shutterstock_2324465547
Prof. Szopiński: chirurgia to jest zakon
Źródło: TVN24
Głęboko wierzymy, że chirurgia nie ma płci, a jej prawdziwą siłą są kompetencje, pasja i zaangażowanie każdej chirurżki i każdego chirurga - deklarują organizatorzy Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich i przepraszają za "niefortunnie dobrane" tytuły debat. W programie październikowego zjazdu TChP była m.in. "Dyskusja damsko-męska: czy kobiety powinny być chirurgami - za i przeciw". To wzbudziło wiele krytycznych reakcji, o czym informowaliśmy wczoraj.
Kluczowe fakty:
  • Fala krytyki spadła na organizatorów 72. Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich. Chodziło o tytuły debat, które przez wiele osób zostały uznane za seksistowskie.
  • W programie wydarzenia znalazły się dyskusje między innymi o tym, czy kobiety powinny być chirurgami.
  • Wczoraj, tuż przed północą, upublicznione zostało w mediach społecznościowych oświadczenie organizatorów wydarzenia, w którym przepraszają oni za "niefortunnie dobrane" tytuły debat.
  • Towarzystwo postanowiło zmodyfikować program i zapewnia o tym, że w ocenie jego członków chirurgia nie ma płci, a jej prawdziwą siłą są kompetencje, pasja i zaangażowanie.

O sprawie informowaliśmy wczoraj, po tym jak na portalu X zaczęły się pojawiać krytyczne komentarze dotyczące programu wydarzenia. "Towarzystwo Chirurgów Polskich nie zawodzi. Na najbliższym zjeździe w programie: 'Dyskusja damsko-męska - czy kobiety powinny być chirurgami - za i przeciw.' Ja proponuję dyskusję: 'Ręce nie mają gdzie opaść: paneliści i eksperci, którzy poza zjazdami nie reprezentują wiele' - napisał dr n. med. Piotr Kowalewski z Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala w Legionowie Wojskowego Instytutu Medycznego.

Towarzystwo przeprasza z niefortunnie dobrane tytuły

O komentarz do tak zatytułowanych punktów programu poprosiliśmy wczoraj Aleksandrę Gładyś, członkinię zarządu Porozumienia Rezydentów OZZL. W rozmowie z tvn24.pl oceniła ona, że tytuły debat są nietrafione, a w dzisiejszych czasach dyskusja o tym, czy kobiety powinny być chirurgami jest czymś, co trudno sobie wyobrazić.

- Coraz więcej młodych kobiet wybiera chirurgię czy inne specjalizacje zabiegowe, więc chirurgia jako "męska" specjalizacja to już przeszłość - zaznaczyła.

Wczoraj, tuż przed północą, oświadczenie w sprawie wydało Towarzystwo Chirurgów Polskich, będące organizatorem wydarzenia. W piśmie, pod którym podpisali się prof. Krzysztof Zieniewicz, prezes TChP i prof. Katarzyna Kuśnierz, przewodnicząca sesji "Kobiety w chirurgii" organizatorzy przepraszają wszystkie osoby, które poczuły się dotknięte niefortunnie dobranymi tytułami.

Czy kobiety powinny być chirurgami? "To nie jest temat pod jakąkolwiek dyskusję"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czy kobiety powinny być chirurgami? "To nie jest temat pod jakąkolwiek dyskusję"

"Naszą intencją nigdy nie było deprecjonowanie żadnej grupy. Wręcz przeciwnie - jako środowisko medyczne głęboko wierzymy, że chirurgia nie ma płci, a jej prawdziwą siłą są kompetencje, pasja i zaangażowanie każdej chirurżki i każdego chirurga" - czytamy w oświadczeniu.

Będzie dyskusja o chirurgii bez barier

Jak zapewnia TChP, celem planowanej sesji była otwarta i szczera rozmowa o tym, jak budować kulturę wzajemnego szacunku, równości i inkluzywności w chirurgii.

"Naszym przesłaniem miało być jasne stwierdzenie, że w chirurgii płeć nie ma znaczenia - bo kobiety i mężczyźni wykonujący ten wymagający zawód są równi i zasługują na te same szanse rozwoju zawodowego. Chirurgia jest dziedziną, w której liczą się umiejętności, wiedza i determinacja, a nie płeć i to pragniemy z całą mocą podkreślić. Dziś około jednej trzeciej członków Towarzystwa Chirurgów Polskich stanowią kobiety, a naszym celem jest, by ta liczba rosła z roku na rok. Chcemy aktywnie promować ten zawód wśród wszystkich - zarówno lekarek jak i lekarzy, likwidować nierówności strukturalne oraz tworzyć środowisko pracy wolne od uprzedzeń i dyskryminacji, w którym wszyscy chirurdzy, niezależnie od płci, będą mogli się rozwijać" - deklarują przedstawiciele TChP.

Nowe limity przyjęć na medycynę. "To słodko-gorzki sukces"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nowe limity przyjęć na medycynę. "To słodko-gorzki sukces"

Zuzanna Kuffel

Towarzystwo poinformowało jednocześnie, że podjęta została decyzja o tym, by zmienić tytuł dyskusji. Nowy brzmi: "Chirurgia bez barier: rozmowa o wyzwaniach i równych szansach w rozwoju zawodowym".

Autorka/Autor: Piotr Wójcik

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz tvn24.pl
