Sepsa nie czeka. Czas reakcji jest kluczowy

Kluczowe fakty: Dlaczego sepsa jest tak groźna, dowodzą między innymi statystyki WHO. Co jest kluczowe w przypadku tego stanu?

Lekarze wyjaśniają, jakie objawy towarzyszą walce organizmu z zakażeniem i czym jest hipotensja.

Szczególnie niebezpieczne jest zakażenie u kobiet w ciąży - podkreśla Mieczysław Szatanek, ginekolog i anestezjolog, który opowiedział nam także o swoim doświadczeniu z sepsą.

W skali globalnej sepsa zabija częściej niż choroby nowotworowe czy zawał serca. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia rocznie występuje około 50 mln przypadków sepsy, a z jej powodu umiera 11 mln ludzi. W Polsce nie ma takiego rejestru. Prof. Goździk, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, kierownik Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, uważa, że wiedza Polaków o sepsie i jej konsekwencjach wciąż jest zbyt mała, również wśród personelu medycznego.