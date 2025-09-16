Logo strona główna
Zdrowie

Senność w ciągu dnia? Naukowcy odkryli, czego może brakować w diecie

sennosc shutterstock_2517180671
Negatywne skutki bezsenności
Źródło: TVN24
Nadmierna senność w ciągu dnia może zależeć zarówno od gospodarki hormonalnej, jak i czynników zewnętrznych, takich jak dieta - wykazali amerykańscy naukowcy. Niedobory lub nadmiar niektórych składników mogą wzmagać senność. Kluczowa jest obecność siedmiu metabolitów we krwi. Jaką dietę warto wprowadzić, aby nie przysypiać?

Na nadmierną senność w ciągu dnia (excessive daytime sleepiness, EDS) skarży się około jedna trzecia Amerykanów. W skali świata, według National Sleep Foundation, może to być ok. 20 proc. populacji.

Jakie są możliwe przyczyny?

Naukowcy z Mass General Brigham i Beth Israel Deaconess Medical Center odkryli, że nadmierna senność w ciągu dnia może być związana z obecnością siedmiu określonych metabolitów we krwi, a istotną rolę w tym procesie odgrywają dieta i hormony.

Przyczyny EDS są zróżnicowane, ale najczęściej obejmują inne zaburzenia snu i rytmu dobowego, jak bezdech senny, narkolepsję, niedobór snu. Przypadłość ta często współwystępuje z innymi problemami zdrowotnymi, w tym - otyłością, cukrzycą typu 2, nadciśnieniem, chorobami sercowo-naczyniowymi, zaburzeniami poznawczymi i depresją, a także ze zwiększoną śmiertelnością i gorszą jakością życia. Stanowi również poważne wyzwanie dla zdrowia publicznego, przyczyniając się do wypadków w pracy i na drogach oraz do spadku produktywności.

Jednak mimo tak szerokich konsekwencji zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych, mechanizmy biologiczne leżące u podstaw EDS wciąż pozostają nie do końca poznane.

Mikrobiom może opóźnić starzenie? Naukowcy badają temat
Dowiedz się więcej:

Mikrobiom może opóźnić starzenie? Naukowcy badają temat

Kwasy Omega-3 w diecie

Zespół przeanalizował 877 różnych metabolitów, czyli niewielkich cząsteczek powstających w wyniku różnych procesów zachodzących w organizmie, np. rozkładu i przekształcania składników odżywczych czy wytwarzania energii w komórkach. W badaniu wykorzystano próbki krwi od ok. 6 tys. osób oraz dane z kwestionariuszy dotyczących częstotliwości przysypiania w różnych sytuacjach.

Jak śpią pacjenci z nadciśnieniem? Polscy naukowcy wykazali ważną zależność
Dowiedz się więcej:

Jak śpią pacjenci z nadciśnieniem? Polscy naukowcy wykazali ważną zależność

Na ich podstawie naukowcy zidentyfikowali siedem metabolitów związanych z EDS, a także trzy dodatkowe, które różniły się w zależności od płci. Odkryli, że kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6, obecne m.in. w diecie śródziemnomorskiej, wiązały się z mniejszym ryzykiem senności w ciągu dnia. Z kolei obecność tyraminy korelowała ze zwiększoną sennością, szczególnie u mężczyzn. Związek ten występuje przede wszystkim w produktach fermentowanych i przejrzałych. Znajdziemy go między innymi w salami, serach takich jak cheddar czy roquefort, a także zbyt dojrzałych owocach awokado i bananach.

Badacze wykryli także, że pewną rolę w procesach związanych ze snem, w tym produkcją melatoniny, odgrywają metabolity hormonów płciowych, takie jak progesteron. Wyniki nowego badania sugerują, że podatność na nadmierną senność w ciągu dnia może więc zależeć zarówno od procesów zachodzących wewnątrz organizmu, takich jak poziomy hormonów, jak i czynników zewnętrznych, w tym diety.

Nadzieja na przyszłość

Zdaniem autorów otrzymane wyniki mogą pomóc w wyznaczeniu nowych kierunków leczenia nadmiernej senności. Uważają, że niewielkie zmiany w diecie oraz odpowiednie farmaceutyki mogłyby znacząco poprawić skuteczność terapii oraz jakość życia pacjentów. Planują także dalsze analizy niezbadanych dotąd metabolitów. - Przeprowadzenie badania klinicznego byłoby dużym krokiem naprzód i pozwoliło sprawdzić, czy kwasy omega-3 i omega-6 dostarczane w diecie mogą realnie zmniejszać ryzyko nadmiernej senności - skomentował główny autor badania dr Tariq Faquih.

Autorka/Autor: annabie

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Zdrowie
