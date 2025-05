"Nie ma chyba ważniejszych ustaw". Sejm przyjął projekt

W poniedziałki istnieje największe ryzyko zawału serca. Zaskakujące wyniki badań (materiał z 29.06.2023)

Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o Krajowej Sieci Kardiologicznej. Celem wprowadzenia tego rozwiązania ma być poprawa opieki nad pacjentami z chorobami układu krążenia poprzez szybkie, skuteczne i skoordynowane leczenie w wyspecjalizowanych ośrodkach.

Wszystkie szpitale i poradnie wchodzące do Krajowej Sieci Kardiologicznej (KSK) mają działać według ujednoliconych zasad i standardów. Zapewnione mają być także koordynacja oraz monitoring przebiegu leczenia każdego pacjenta.

Trzy poziomy zabezpieczenia

Do sieci będą mogły przystępować ośrodki specjalizujące się w diagnostyce i leczeniu chorób serca. KSK będzie podzielona na trzy poziomy:

OK I - podstawowa diagnostyka i leczenie.

OK II - bardziej zaawansowane leczenie (koordynacja i ciągłość opieki, kompleksowe badania, leczenie – np. kardiologia interwencyjna, ostre zespoły wieńcowe) i rehabilitacja.

OK III - obejmuje najbardziej skomplikowane zabiegi, w tym kardiochirurgię.

W każdym z ośrodków będzie zatrudniony koordynator opieki kardiologicznej. Ma to być osoba, która pomoże pacjentowi przejść przez wszystkie etapy leczenia. Ustawa o KSK jest następstwem pilotażu, który był prowadzony w latach 2021-2024 w 7 województwach.

Jedna z najważniejszych ustaw w tej kadencji

- O tym, jak ważna jest ta ustawa, nie należy nawet dyskutować. Choroby układu krążenia są w czołówce tych, które zagrażają Polakom. Każde działanie, które określi zasady funkcjonowania i monitorowania opieki nad pacjentami, jest niezmiernie istotne - powiedziała podczas sejmowej debaty nad ustawą poseł Elżbieta Gelert z Koalicji Obywatelskiej, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia.

- Nie ma chyba ważniejszych ustaw, niż te, które chronią nasze zdrowie i życie. Jeśli chodzi o choroby układu krążenia, które widzimy na co dzień, obok nas, to ta ustawa jest jedną z kluczowych i najważniejszych ustaw w tym roku, jeśli nie w całej kadencji. Potrzebny jest równy dostęp do opieki, niezależnie od miejsca zamieszkania. Jeśli spojrzymy na mapę Polski, to bardzo dokładnie widzimy, że w dużym mieście zawsze łatwiej jest o znalezienie pomocy - wskazywał poseł Grzegorz Napieralski z KO.

Przyjęta bez poprawek

W toku prac w komisji zdrowia pojawiło się 8 poprawek ze strony klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dotyczyły one dwóch zagadnień. Pierwszym był sposób finansowania KSK i świadczeń w jej ramach. Ustawa zakłada, że źródłem finansowania będzie Narodowy Fundusz Zdrowia. PiS proponował finansowanie budżetowe. Druga część poprawek wiązała się z szybszym wprowadzeniem tej ustawy oraz podzieleniem tego procesu na dwie części. W pierwszym etapie miałyby ruszyć ośrodki biorące udział w pilotażu, a nieco później pozostałe.

- W naszej ocenie poprawki są niezbędne, by ten projekt rzeczywiście służył pacjentom i zapewniał skuteczne, a przede wszystkim stabilne funkcjonowanie systemu opieki kardiologicznej w Polsce - mówiła posłanka PiS Katarzyna Sójka.

Poprawki nie zostały przyjęte przez Sejmową Komisję Zdrowia. Na głosowaniu w Sejmie były rozpatrywane jako mniejszościowe, ale również nie zostały przyjęte. Ostatecznie ustawa : dotyczącą ośrodków w pilotażu (wcześniej) i tych spoza pilotażu nieco później, ale też wcześniej, niż jest to zakładane. Ustawa została przyjęta przy 419 głosach za, jednym przeciw i 15 wstrzymujących się.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że choroby układu krążenia są głównymi przyczynami zgonów w Polsce. Odpowiadają za 36 proc. z nich.