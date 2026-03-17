Zdrowie

Recykling butelek może pomóc chorym na parkinsona

Szkoccy naukowcy opracowali ekologiczny sposób wytwarzania leku na chorobę Parkinsona. Dzięki zmodyfikowanym bakteriom E. coli zużyte plastikowe butelki mogą stać się źródłem lewodopy - jednej z najważniejszych substancji stosowanych w leczeniu tego schorzenia.

Lewodopa (L-DOPA) należy do najskuteczniejszych leków stosowanych w chorobie Parkinsona. Chorym brakuje w mózgu dopaminy, jednak jej podawanie byłoby bezcelowe, ponieważ nie przekracza bariery krew-mózg. Natomiast L-DOPA przechodzi przez barierę krew-mózg. Gdy już dotrze do ośrodkowego układu nerwowego, jest metabolizowana do dopaminy.

Zaczyna się wcześniej, niż myślimy. Ryzyko choroby u tych osób rośnie aż sześciokrotnie?
Zaczyna się wcześniej, niż myślimy. Ryzyko choroby u tych osób rośnie aż sześciokrotnie?

Zmodyfikowane genetycznie bakterie potrafią przekształcać zużyte plastikowe butelki w L-DOPA, lek na chorobę Parkinsona - informuje pismo "Nature Sustainability".

Zmodyfikowane bakterie zamieniają plastik w lek

Naukowcy z University of Edinburgh zmodyfikowali bakterie E. coli w taki sposób, aby przekształcały politereftalan etylenu (PET) plastik pochodzący z recyklingu butelek, w L-DOPA. Najpierw odpady PET, których rocznie produkuje się około 50 milionów ton, rozkładane są na kwas tereftalowy. Cząsteczki kwasu tereftalowego są następnie przekształcane przez zmodyfikowane bakterie w L-DOPA w wyniku szeregu reakcji biologicznych.

Kosmyk, który zdradza poważną chorobę. Naukowcy odkrywają nową metodę diagnostyczną
Kosmyk, który zdradza poważną chorobę. Naukowcy odkrywają nową metodę diagnostyczną

Zdaniem autorów badań nowa technika produkcji L-DOPA jest bardziej przyjazna dla środowiska niż tradycyjne metody wytwarzania leków, które opierają się na wykorzystaniu ograniczonych zasobów paliw kopalnych. PET jest powszechnie stosowany w opakowaniach żywności i napojów. To lekkie i wytrzymałe tworzywo sztuczne, pochodzące z surowców nieodnawialnych, takich jak ropa naftowa i gaz. Istniejące procesy jego recyklingu nie są w pełni wydajne i nadal przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska plastikiem na całym świecie.

Zdrowie mózgu priorytetem państwa? Neurolodzy apelują o Brain Plan
Zdrowie mózgu priorytetem państwa? Neurolodzy apelują o Brain Plan

Opracowanie technologii przekształcania PET w leki może utorować drogę do rozwoju przemysłu bio-upcyklingu, zajmującego się produkcją nie tylko leków, ale także szerokiej gamy produktów, w tym aromatów, zapachów, kosmetyków i chemikaliów przemysłowych. Szkocki zespół skupi się teraz na rozwoju technologii w kierunku zastosowań przemysłowych. Będzie to wymagało dalszej optymalizacji procesu, poprawy jego skalowalności oraz pogłębionej oceny jego wpływu na środowisko i ekonomię.

Opracowała Anna Bielecka/pwojc

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

