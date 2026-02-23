Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Jaki model dla Centrów Zdrowia Psychicznego po pilotażu? MZ publikuje rekomendacje

Centrum Zdrowia Psychicznego
Katarzyna Kęcka: do końca marca przedstawimy model Centrów Zdrowia Psychicznego
Po siedmiu latach pilotażu Ministerstwo Zdrowia publikuje raport, który ma przesądzić o przyszłości Centrów Zdrowia Psychicznego. Eksperci rekomendują potrójny system finansowania oraz utrzymanie trzystopniowego modelu opieki, podkreślając, że zapotrzebowanie na pomoc psychiatryczną będzie w najbliższych latach dynamicznie rosnąć.
Kluczowe fakty:
  • Znamy już rekomendacje dotyczące funkcjonowania Centrów Zdrowia Psychicznego po zakończeniu pilotażu trwającego od 2018 roku. CZP obejmują dziś 51 proc. populacji i zapewniają całodobową, bezpłatną pomoc bez skierowania.
  • Eksperci proponują potrójny system finansowania. Na czym ma polegać?
  • Autorzy raportu ostrzegają, że liczba osób z zaburzeniami psychicznymi będzie rosnąć, dlatego system wymaga dalszego wzmacniania i stabilnego finansowania.
  • Więcej artykułów na tematy zdrowotne, w tym dotyczące zdrowia psychicznego, można znaleźć w zakładce "Zdrowie" w tvn24.pl. Warto posłuchać także "Wywiadu Medycznego" Joanny Kryńskiej w TVN24+.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej oficjalnej stronie internetowej raport końcowy zespołu do spraw zmian systemowych w Centrach Zdrowia Psychicznego. Zawiera on rekomendacje dla Ministerstwa Zdrowia, dotyczące modelu działania CZP po zakończeniu pilotażu. Przypomnijmy – program pilotażowy trwał od 2018 roku, a jego zakończenie było już wielokrotnie przesuwane. CZP są miejscami, w których można uzyskać natychmiastową, bezpłatną pomoc przez całą dobę w związku z problemami ze zdrowiem psychicznym, bez konieczności posiadania skierowania lub wcześniejszego umawiania wizyty.

Eksperci proponują potrójny system finansowania

O tym, że do końca marca zostanie wybrany docelowy model Centrów Zdrowia Psychicznego, zapewniała już na początku lutego w Sejmie wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka. - Przedstawimy, w jaki sposób pilotaż może stać się częścią krajobrazu systemu ochrony zdrowia. Chcemy go wprowadzić na stałe, kończymy analizować [dane - red.]. Jedyną przeszkodą jest to, że do tej pory w pilotażu nie zostały zawarte wskaźniki jakościowe. Wszelkie dane ekonomiczne, dotyczące opieki nad pacjentami, jak również pokazujące spadek liczby hospitalizacji, już mamy - mówiła Katarzyna Kęcka.

Co po zakończeniu pilotażu? Resort zdecyduje w sprawie Centrów Zdrowia Psychicznego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co po zakończeniu pilotażu? Resort zdecyduje w sprawie Centrów Zdrowia Psychicznego

Zespół ekspertów zaproponował w opublikowanym właśnie raporcie, aby na budżet CZP składały się trzy elementy. Oprócz stawki bazowej, opartej o populację, byłaby to także składka jakościowa, uzależniona od spełniania wskaźników, takich jak np. czas pierwszej wizyty, liczba rehospitalizacji. Trzecim elementem byłaby składka funkcjonalna, zależna od liczby i kategorii pacjentów, a nie tylko od samej gotowości do świadczenia usług. Propozycja zespołu zakłada, że budżet populacyjny CZP będzie ustalany na rok.

Jak sprawdził się populacyjny model rozliczeń?

W raporcie zaznaczono, że model oparty na budżecie populacyjnym (taki był stosowany w pilotażu – red.) zapewnił stabilność finansową centrów, ułatwiał im planowanie budżetu. Podkreślono jednocześnie, że finasowanie nie zawsze odpowiadało realnemu zapotrzebowaniu i intensywności udzielanej pomocy. Problemy wynikające np. z potrąceń i niepewność co do finansowania pilotażu w kolejnym roku były przez CZP oceniane jako duże utrudnienie w płynnym funkcjonowaniu. Pisaliśmy o tym w tvn24.pl już jesienią ubiegłego roku.

- Znajomość kwoty ryczałtu, jaki otrzymamy, pozwoliłaby nam cokolwiek zaplanować. Ona nie była w ostatnich latach znacząco waloryzowana, pomimo istotnych podwyżek (np. cen mediów - red.) czy inflacji, więc ta siła nabywcza spadała. Kluczową kwestią jest świadomość stałości i stabilności działania. My tego poczucia nie mamy od siedmiu lat i jak rozumiem, nie będziemy mieć przez kolejny rok - mówiła w październiku w rozmowie z nami Kama Pierzgalska z Centrum Zdrowia Psychicznego Piaseczno.

Jeden lekarz na dyżurze i 300 pacjentów. "Systemowa dyskryminacja psychiatrii"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jeden lekarz na dyżurze i 300 pacjentów. "Systemowa dyskryminacja psychiatrii"

- Jeśli pacjent jest hospitalizowany lub leczony w innym miejscu, to z naszego ryczałtu potrącane są z tego tytułu środki. My nigdy o tym nie wiemy wcześniej, tylko post factum. Kiedy się zakończy pilotaż, to potrącenie będzie podwójne. Żyjemy w niepewności, w jaki sposób zamknąć i zbilansować działanie w ramach pilotażu i z jakim bilansem wejdziemy w rozwiązanie systemowe, o którym jak na razie tak naprawdę nic nie wiemy - dodała Pierzgalska.

W ocenie autorów raportu w modelu finansowania, jaki znamy z pilotażu, zabrakło odpowiednich procedur rozliczania pacjentów z ciężkimi, przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi.

Trzy poziomy opieki powinny pozostać

Eksperci uważają, że system psychiatrii środowiskowej dorosłych powinien być oparty o trzy stopnie opieki. Na I poziomie byłyby to centra zdrowia psychicznego w całym kraju. CZP miałyby udzielać szybkiego dostępu do kompleksowej opieki blisko domu. Jako ważne eksperci ocenili wprowadzenie krótkoterminowej psychoterapii indywidualnej i grupowej, wsparcia psychologicznego, integracji społecznej i koordynacji leczenia z podstawową opieką zdrowotną.

II i III poziom zakładałby opiekę wysokospecjalistyczną. Na II poziomie leczenia byliby pacjenci, którzy wymagają szczególnej diagnostyki i terapii np. w przypadkach lekooporności, zaburzeń przewlekłych i ciężkich, rzadkich schorzeń psychiatrycznych czy współwystępowania trudnych chorób somatycznych. Na III poziomie - pacjenci z lekooporną depresją leczeni z zastosowaniem esketaminy, ketaminy, elektrowstrząsów czy przezczaszkowej stymulacji magnetycznej.

O psychiatrii tylko jedno zdanie, ale "pozostaje priorytetem"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

O psychiatrii tylko jedno zdanie, ale "pozostaje priorytetem"

Piotr Wójcik

"Lekooporne choroby psychiczne stają się wyzwaniem dla skutecznych terapii i leczenia. System ochrony zdrowia psychicznego wymaga większego różnicowania i dostosowania się do wyzwań zdrowotnych. Tworzenie specjalistycznych programów i procedur, w tym diagnostycznych oraz wsparcie w koordynacji pacjenta jest niezbędne, aby osiągać efekty zdrowotne w tej grupie pacjentów" - czytamy w raporcie.

Na decyzję co do CZP czekaliśmy długo

Zespół do spraw zmian systemowych w Centrach Zdrowia Psychicznego, powołany przez MZ w grudniu 2024 r., pracował nad wdrożeniem modelu opieki środowiskowej po zakończeniu trwającego od 2018 r. pilotażu CZP. Kwestią sporną podczas rozmów z Ministerstwem Zdrowia były m.in. zasady finansowania działalności CZP po zakończeniu pilotażu. W grudniu 2024 r. ulicami Warszawy przeszedł Żółty Marsz w obronie modelu opieki realizowanego w pilotażu centrów zdrowia psychicznego i zasad finansowania CZP. Media pisały o propozycji MZ powrotu do modelu płacenia z usługę, jednak ówczesny wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny zaprzeczył, żeby takie rozwiązanie było brane pod uwagę.

CZP skupiają się na opiece zorganizowanej blisko pacjenta w mniejszych ośrodkach pomocy medycznej, zapobieganiu kryzysom psychicznym, a gdy do nich dojdzie – na szybkim przywróceniu do równowagi.

2509N350XR PIS DNZ LUBIAN PSYCHIATRIA
"Psychiatria pozostaje priorytetem". Co z jej finansowaniem? 
Źródło: tvn24

Pod koniec 2025 r. w ramach pilotażu działało 117 centrów zdrowia psychicznego, które obejmowały ok. 51 proc. dorosłej populacji. Środki finansowe na pilotaż od 2018 roku do końca 2025 roku oszacowano na 8,93 mld zł. Pilotaż CZP został przedłużony do końca 2026 r. Obecnie stawka kapitacyjna w ramach ryczałtu na populację to 82,55 zł.

Potrzeby będą coraz większe

Eksperci cytowani w raporcie przewidują, że mimo prognozowanego spadku populacji o 6 proc. do 2040 r., liczba osób z zaburzeniami psychicznymi może wzrosnąć o 10–20 proc., a w przypadku zaburzeń lękowych i PTSD nawet o 25 proc. Podkreślili, że w Polsce podobnie jak w całej UE, zaburzenia psychiczne rozpowszechniły się przez pandemię COVID-19, wojnę na Ukrainie oraz zmiany klimatyczne. Autorzy raportu końcowego zaznaczyli, że wymaga to lepszej odpowiedzi systemu ochrony zdrowia psychicznego.

"Zdrowie psychiczne mieszkańców oraz zdrowie psychiczne personelu medycznego może stać się krytycznym obszarem w potencjalnych kryzysach epidemiologicznych lub konfliktu zbrojnego. Jak pokazały okres pandemii COVID-19, centra zdrowia psychicznego w pilotażu NPOZP bardzo dobrze poradziły sobie z wyzwaniami. Dlatego centra zdrowia psychicznego powinny być zaliczone do podmiotów leczniczych opieki psychiatrycznej krytycznej infrastruktury państwa" - piszą autorzy raportu.

Opracował Piotr Wójcik/ap

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Szpital Zdroje w Szczecinie

Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieCentra Zdrowia PsychicznegoPsychiatriaPsychologiaDepresjaResort zdrowia
Czytaj także:
Daniele w Wejherowie (Pomorskie)
Daniele przechadzały się między blokami
Trójmiasto
Mec. Bartosz Lewandowski
Obrońca Ziobry pomagał w pisaniu projektu Nawrockiego. Tłumaczy się i pisze o "osobistych pomysłach"
Polska
Zapadł prawomocny wyrok (zdjęcie ilustracyjne)
Sportowym Maserati staranował małżeństwo. Kierowca zginął, sprawcy zmniejszono wyrok
WARSZAWA
Pseudokibice zatrzymani na parkingu
Byli w klubowych barwach, zebrali się na parkingu. "Przygotowywali się do starcia"
Opole
imageTitle
Zjedz Tomasiaka. Nowa pozycja w menu pizzerii
EUROSPORT
Kaedi Cecala w rozmowie z dziennikarką TVN24
"Anioł" z Polski uratował jej życie. Amerykanka w poruszającej rozmowie z TVN24
Ewa Wagner
Donald Tusk
Tusk: dotarło, zakute łby?
BIZNES
Śnieg, zamieć śnieżna, zawieja, zamiecie, intensywne opady
10 centymetrów śniegu, tęgi nocny mróz i napływ "gorąca" znad Afryki
METEO
Radosław Sikorski
Sikorski: to się spotkało z powszechnym niezadowoleniem
BIZNES
Keir Starmer
Szef brytyjskiego rządu w powiecie kolskim. "Wizyta prywatna"
Poznań
psycholog kobieta terapia shutterstock_2527542885
Psycholog, psychoterapeuta, psychiatra. Czy Polacy wiedzą, kto pomaga w depresji?
Anna Bielecka
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Wsparcie dla funkcjonariuszy. Minister zapowiada zmiany
Polska
Jechał z fałszywym prawem jazdy
"Przecież to jest podrobiony dokument, co mi pan daje?"
Wrocław
Książę Andrzej
Były książę usunięty z kolejki do tronu? Premier Australii zabrał głos
Świat
imageTitle
Kowalski i Szubarczyk w akcji. Oglądaj ich mecze w Welsh Open
EUROSPORT
Siedziba Prokuratury Krajowej
Zespół Żurka powołany. Kolejny ruch w sprawie polskich wątków w aferze Epsteina
Patryk Michalski
Peter Szijjarto
Ukraina kontra Węgry. "Sytuacja jest prosta"
BIZNES
Pod trzema osobami załamał się lód
Pod 11-latką i wędkarzem załamał się lód, ruszyli z pomocą
Olsztyn
Strażacy przepompowują wodę w Otominie (woj. pomorskie)
Zalane piwnice, podwórka, drogi. Setki mieszkańców bez ogrzewania
METEO
Rośnie liczba samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Komentarze ekspertów
Depresja, hejt, przemoc. Dlaczego dzieci wciąż nie mają wystarczającej pomocy?
Piotr Wójcik
Kamila Sellier została trafiona płozą łyżwy w twarz w ćwierćfinale olimpijskiego biegu na 1500 metrów
Polka opuściła szpital po koszmarnym wypadku. Wraca do kraju z rodzicami
EUROSPORT
imageTitle
Świątek powiększyła przewagę nad Rybakiną. Nie musiała wychodzić na kort
EUROSPORT
Wieża obserwacyjna Secret Service na terenie Mar-a-Lago
"Zadziwiające". Kuzyn 21-latka zastrzelonego na terenie Mar-a-Lago zabrał głos
Świat
imageTitle
Zwycięstwo New York Knicks. Skromny wkład Sochana
EUROSPORT
Z lotniska trafił prosto do więzienia
Wrócili do Polski i trafili do więzienia
Katowice
Nożownik (zdjęcie ilustracyjne)
"Dobiegła do furtki, dogonił ją i zadał kilkanaście ciosów nożem"
Wrocław
imageTitle
Igrzyska od A do Ż. Olimpijski alfabet po Mediolan - Cortina 2026
EUROSPORT
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Obniżka podwyżki. Decyzje Miszalskiego w cieniu referendum
Kraków
wypadek 5
Zginął policjant, kierowca nie stanie przed sądem. Prokuratura: to było zabójstwo
Trójmiasto
Japonia winda
Ponad tysiąc turystów utknęło na wysokości 350 metrów
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica