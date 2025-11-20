Przyspieszenie w łataniu luki w budżecie NFZ. Eksperci: to leczenie objawowe

Wojciech Wiśniewski (FPP): zmiany w Funduszu Medycznym to "leczenie objawowe"

Kluczowe fakty: Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła w trybie pilnym rządowy projekt zmian w ustawie o Funduszu Medycznym, który zakłada przesunięcie 7,6 mld zł do budżetu NFZ, by zbilansować tegoroczny plan finansowy.

Opozycja domagała się równoległego procedowania projektu prezydenckiego, ale większość odrzuciła ten wniosek, argumentując brak numeru druku i tryb pilny rządowej propozycji.

Eksperci popierają przekazanie środków do NFZ, ale ostrzegają, że to działanie "objawowe", a nie systemowe i że środki z Funduszu Medycznego powinny trafić do płatnika znacznie wcześniej.

Rządowy projekt nowelizacji zakłada przekazanie z Funduszu Medycznego 3,6 mld zł do kasy NFZ-u oraz zmianę o około 4 mld zł w wysokości corocznie przekazywanej do FM składki z Ministerstwa Zdrowia. Już w tym roku ta składka miałaby popłynąć nie do Funduszu Medycznego, ale do NFZ. W efekcie płatnik publiczny zyskałby łącznie 7,6 mld zł, które pozwoliłyby mu domknąć budżet. Byłaby to swoista pożyczka, bo w kolejnych trzech latach FM miałby być zasilony kwotą wyższą od zakładanej o 4,6 mld zł.

Prezydencki projekt jest zgodny z rządowym co do kwoty 3,6 mld zł, ale nie zawiera mechanizmu, który pozwoliłby na przekazanie do NFZ dodatkowych 4 mld zł.

Opozycja: domagamy się pilnego procedowania projektu prezydenta

- W projekcie (rządowym, red.) są przewidziane dwa główne rozwiązania, które dotyczą zasad przekazywania wpłat na Fundusz Medyczny i dotacji z niego. Te dwa główne elementy mają na celu zwiększenie kwoty środków Funduszu Medycznego przeznaczonych w 2025 roku na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych dzieciom oraz dostosowanie maksymalnych i minimalnych limitów wpłat planowanych do dokonania z budżetu państwa na Fundusz Medyczny do rzeczywistych potrzeb w poszczególnych latach - mówiła na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.

Jak wyjaśniła, zmiany mają na celu zapewnienie płynności finansowej Funduszu Medycznego w latach 2026-2029 i dostosowanie rocznych wpłat z budżetu państwa. Dzięki temu ma być możliwe dodatkowe przekazanie na leczenie dzieci kwoty około 3,6 mld złotych i uwolnienie do płatnika publicznego dodatkowych 4 mld zł, które inaczej byłyby zamrożone na rachunku funduszu.

Posłowie opozycji chcieli, aby równocześnie był procedowany projekt rządowy i prezydencki. Poseł Janusz Cieszyński z Prawa i Sprawiedliwości złożył wniosek formalny o przerwę, podczas której porządek obrad byłby uzupełniony o projekt przesłany przez prezydenta. - Jak to jest, że dochodzi do sytuacji, w której priorytetowo traktujemy projekt rządowy, mimo że prezydent przedstawił własny projekt w tym samym zakresie? Domagamy się pilnego procedowania projektu prezydenta - powiedział Cieszyński.

Przewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia Marta Golbik wyjaśniała, że projekt rządowy, zgodnie z uprawnieniami Rady Ministrów, został skierowany do procedowania w trybie pilnym, a ten prezydencki nie ma jeszcze nawet numeru druku.

- To, że nie procedujemy dwóch projektów jednocześnie, bo jeden nie ma numeru druku, to przecież decyzja Sejmu i Marszałka i większości rządzącej. To żenujące, że stawiacie na szali to, że prezydent nie podpisze rządowego projektu, bo odmawiacie procedowania dwóch druków łącznie. Wasza duma jest ważniejsza niż zdrowie i życie pacjentów - komentowała Marcelina Zawisza z partii Razem.

"To leczenie objawowe, a nie przyczynowe"

Wojciech Wiśniewski z Federacji Przedsiębiorców Polskich, reprezentujący stronę społeczną, przypomniał, że kiedy Fundusz Medyczny był wprowadzany, towarzyszył temu spór z Kancelarią Prezydenta, bo jego struktura funkcjonowała tak, że każda złotówka trafiająca do niego pomniejszała dotację do NFZ. - Niespełniona została najważniejsza obietnica prezydenta Andrzeja Dudy - że miały to być pieniądze ponad minima określone w ustawie o minimalnych nakładach na ochronę zdrowia. Przez ostatnich 5 lat publicznie zwracaliśmy uwagę na marnotrawstwo środków publicznych, zdeponowanych na rachunku Banku Gospodarstwa Krajowego. Wielokrotnie informowaliśmy opinię publiczną, jak duże pieniądze tam się znajdują. W raporcie o luce finansowej z czerwca 2024 roku skierowanie pieniędzy z Funduszu Medycznego do NFZ było pierwszą rekomendacją - mówił Wiśniewski.

W jego ocenie projekt nie powinien być jednak procedowany bez możliwości konsultacji publicznych, a ponadto powstał zbyt późno. - Gdyby ktoś nam wierzył wtedy, kiedy formułowaliśmy te rekomendacje i te pieniądze trafiły do NFZ, to moglibyśmy za nie kupić 30-40 procent więcej świadczeń, bo o tyle wzrosła wartość punktu rozliczeniowego świadczeń. Popieramy przekazanie środków z Funduszu Medycznego do Narodowego Funduszu Zdrowia, ale to nie załatwia sprawy. To jest leczenie objawowe, a nie przyczynowe. Nie rozumiemy kompulsywnej niechęci ministra finansów do znowelizowania ustawy budżetowej i skierowania adekwatnych środków do NFZ, tym bardziej, że to z powodu jego założeń makroekonomicznych mamy niewykonanie po stronie składek na ubezpieczenie zdrowotne - punktował Wiśniewski. Przypomnijmy, wpływy ze składek zdrowotnych za pierwszych osiem miesięcy tego roku okazały się być o 3,5 mld złotych niższe, niż to pierwotnie zaplanowano.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym został przyjęty przez sejmową Komisję Zdrowia przy poparciu 15 członków. Nikt nie był przeciwny, 9 osób wstrzymało się od głosu.