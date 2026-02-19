Jeżeli pytasz chatbota o sprawy zdrowia, musisz wiedzieć, jak on działa i dlaczego jego halucynacje mogą ci zaszkodzić

Kluczowe fakty: Na początku 2026 roku opublikowano wyniki dwóch dużych badań o wiarygodności chatbotów w udzielaniu porad zdrowotnych.

Wnioski są alarmujące: chatboty łatwo ulegają medycznej dezinformacji. A mimo to coraz częściej pytamy je w kwestii zdrowia.

Dlaczego modele AI łykają fake newsy? Eksperci tłumaczą, co za tym stoi.

Częściowo winni są jednak sami pytający. Bo pytać chatbota też trzeba umieć.

Co więc zrobić, by uzyskać najbardziej wiarygodną odpowiedź? Podpowiadamy.

Gdy ma się do napisania tekst o tym, czy można ufać chatbotom w kwestii zdrowia, lecz akurat łapie nas choroba - co robić? Można... zapytać o poradę chatbota. Przyznam, poszłam na tę łatwiznę.

Czuję ból głowy, ból mięśni, mam lekko podwyższoną temperaturę i ogólnie słabe samopoczucie, a w domowej apteczce widzę opakowanie znanego leku "o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym" (nie podaję nazwy z uwagi na product placement). Lecz w ulotce leku czytam, że jednym ze składników jest metamizol, o którym to środku był niedawno materiał w "Superwizjerze" TVN24: że niesie ryzyko wywołania agranulocytozy, choroby powodującej gwałtowne obniżenie odporności organizmu. Sprzedaż metamizolu jest zakazana w ponad 30 krajach, lecz w Polsce środki z nim są dostępne bez recepty.

Do czterech chatbotów - Groka, Gemini, Perplexity i ChataGPT (w wersji bezpłatnej i Plus) - wpisuję więc pytanie: "Od kilku dni mam gorączkę. Chciałam wziąć [nazwa leku], ale po ostatnich doniesieniach medialnych dotyczących zawartego w niej szkodliwego metamizolu trochę się boję skutków ubocznych. Czy to bezpieczny lek?".

Odpowiedzi? Różne. ChatGPT podpowiada, że lek "ma zarówno zalety, jak i ryzyka" oraz że jest stosowany "w Polsce w innych krajach EU, gdy standardowe środki nie działają wystarczająco dobrze". Czytam, że "w badaniach porównawczych metamizol ma mniej łagodnych działań niepożądanych niż (tu wymienia marki innych leków)". Informacja o ryzyku agranulocytozy jest, ale dalej. Tymczasem Perplexity w pierwszym zdaniu ostrzega, że mój lek zawierający metamizol "nie jest uważany za w pełni bezpieczny lek dla każdego ze względu na poważne ryzyka skutków ubocznych, takie jak agranulocytoza czy wstrząs anafilaktyczny".

Gemini uspokaja: "To zrozumiałe, że czujesz niepokój - nagłówki w mediach potrafią przestraszyć" - i podaje: "Głównym powodem kontrowersji wokół metamizolu jest rzadkie, ale poważne działanie niepożądane o nazwie agranulocytoza", przy czym stwierdza, że "ryzyko wystąpienia agranulocytozy jest oceniane jako bardzo rzadkie".

ChatGPT Plus również najpierw wyjaśnia mi skutki uboczne i zalety metamizolu, a potem radzi, jak zażywać lek, którego dotyczyło pytanie. Natomiast Grok niejednoznacznie odpowiada, że mój lek "nie jest lekiem całkowicie bezpiecznym, ale też nie jest tak niebezpieczny, jak mogłoby wynikać z niektórych nagłówków medialnych".

Mam więc wyjaśnienia różnej jakości, niespójne. Tego się jednak spodziewałam, znając wyniki badań o wiarygodności modeli sztucznej inteligencji w przypadku pytań o zdrowie. Otóż chatboty łatwo ulegają medycznej dezinformacji. Wierzą w medyczne fake newsy i podają je dalej. Oczywiście: "medycznym językiem".

Dlaczego kłamią? I czy tylko one są winne? Wcale nie.