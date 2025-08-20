Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Niezwykła operacja w Zabrzu. Pacjent ma 77 lat i nowe płuca

shutterstock_1380806048
Osoby po przeszczepach i transplantolodzy ruszyli w rajd rowerowy. "Warto promować transplantacje"
Źródło: Kinga Bimkiewicz-Szabłowska/Fakty po Południu TVN24
W Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu lekarze wykonali nowatorską transplantację obu płuc u 77-letniego pacjenta z Gliwic. - To najstarsza osoba w Polsce, która przeszła tego rodzaju zabieg - poinformowali przedstawiciele szpitala.
Kluczowe fakty:
  • Pacjent z Gliwic najpierw zmagał się z nawracającą odmą płucną, a potem z obturacyjną chorobą płuc.
  • Przeszczepienia u osób po 70. roku życia będą coraz powszechniejsze - zapowiadają lekarze. Co decyduje o dopuszczeniu do zabiegu?
  • Operacja odbyła się pod koniec czerwca i trwała około 12 godzin. Jak dziś czuje się pacjent?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Operowany mężczyzna od wielu lat zmagał się z chorobami układu oddechowego, poinformowano w oficjalnym komunikacie. Pięć dekad temu przeszedł już zabieg usunięcia fragmentu płuca z powodu nawracającej odmy płucnej. Później zdiagnozowano u niego przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, która w ostatnich miesiącach doprowadziła do całkowitej niewydolności oddechowej. W ostatnim okresie przed przeszczepem był poddany stałej tlenoterapii. Lekarze zdecydowali się na przeszczepienie obu płuc mimo wieku pacjenta oraz dużego ryzyka powikłań operacyjnych. - Wykonaliśmy bardzo skrupulatną kwalifikację z wieloma badaniami dodatkowymi, których np. nie wymagamy od pacjentów młodszych, głównie po to, aby mieć pewność, że nasz pacjent jeszcze przez wiele lat będzie mógł się cieszyć z nowych płuc - powiedział dr Maciej Urlik, kierownik programu transplantacji płuc.

Czy wiek pacjenta ma znaczenie przy przeszczepie?

Tłumaczył, że to nie sam wiek decyduje o dopuszczeniu do zabiegu, tylko coraz częściej kondycja biologiczna chorego. Jeszcze do niedawna wiek powyżej 65. roku życia był przeciwskazaniem do wykonania transplantacji płuc. Jednak jak wyjaśnił lekarz, społeczeństwo się starzeje, długość życia się zwiększa, co sprawia, że potencjalnych kandydatów do przeszczepienia w wieku po 70. roku życia jest i będzie coraz więcej.

Niewielka pomyłka, tragiczne konsekwencje. Zasady bezpiecznego grzybobrania
Dowiedz się więcej:

Niewielka pomyłka, tragiczne konsekwencje. Zasady bezpiecznego grzybobrania

METEO

„Jako największy i najbardziej doświadczony ośrodek transplantacji płuc w Polsce możemy sobie pozwolić na pokonywanie kolejnych granic zarówno w operacjach rzadkich i pionierskich, ale także na operowanie chorych o rozszerzonych kryteriach kwalifikacji do operacji przeszczepienia płuc” - podkreślił dr Urlik. Szczególnym wyzwaniem podczas operacji okazały się być zrosty w jamie opłucnowej, powstałe po wcześniejszym zabiegu. „Chcąc teraz wykonać przeszczepienie płuca, musieliśmy usunąć wszystkie zrosty. To bardzo trudna operacja, z dużym ryzykiem powikłań - wyjaśnił dr Tomasz Stącel, kardiochirurg transplantolog.

Duże ryzyko i wielka radość pacjenta

Sam pacjent mówi, że nie wahał się przed decyzją. „Poszedłem w to w ciemno. Wiedziałem, że to operacja ryzykowna, natomiast zrobiłem bilans korzyści i strat. Korzyści zdecydowanie przeważyły. Absolutnie nie żałuję - mówił Marek Pająk, pacjent po przeszczepie.

80-latek z mózgiem sprawnym jak u 50-latka. Jak superagerzy to robią?
Dowiedz się więcej:

80-latek z mózgiem sprawnym jak u 50-latka. Jak superagerzy to robią?

Operacja odbyła się pod koniec czerwca i trwała około 12 godzin. Kilka tygodni później pacjent został wypisany do domu. Obecnie uczestniczy w rehabilitacji i stopniowo odzyskuje siły. „Komfort życia przed i po transplantacji jest nieporównywalny. Jeszcze wyjście po schodach na drugie piętro jest dla mnie małym wyzwaniem, ale z każdym dniem widzę poprawę - opowiadał pan Marek. 77-latek codziennie ćwiczy, spaceruje i korzysta z rowerka stacjonarnego. Planuje wyjazd nad morze z żoną, a w przyszłym roku chce wrócić na górskie szlaki.

Autorka/Autor: annabie/ap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowiePrzeszczep
Czytaj także:
Ruszył proces w sprawie znęcania się nad 5-latką
Matka i ojczym przed sądem po koszmarze pięciolatki
Poznań
Jacek Siewiera
Jak powinna zareagować Polska? Ekspert tłumaczy
Polska
Radosław Sikorski
Sikorski zabrał głos. Taka będzie reakcja MSZ
Polska
Szczepienie grypa covid strzykawka
Nowe refundowane szczepienia w aptekach. Jest termin
Anna Bielecka
Pilne
MON: mamy do czynienia z rosyjskim dronem. "Prowokacja"
Polska
Ulewy w Indiach
Ulewy paraliżują finansową stolicę Indii
METEO
Ściął sygnalizator, uderzył w latarnię
Wjechał pod prąd, ściął sygnalizator i uderzył w latarnię. Nagranie
Lublin
imageTitle
Hit w Krakowie. Były piłkarz Chelsea zagra w I lidze
EUROSPORT
noworodek szpital
Przydacz: jesteśmy najmniej dzietnym społeczeństwem w UE. Sprawdzamy
Zuzanna Karczewska
imageTitle
Wielki finał Red Bull Drift Masters w Warszawie. Transmisja w Eurosporcie 1 i HBO Max
EUROSPORT
zmeczenie praca biuro shutterstock_1575539137
Masz niedobór tej witaminy? Możesz dostać zwolnienie od lekarza
Zdrowie
Ramówka TVN - jesień 2025. Prezenterzy Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski z "Dzień Dobry TVN"
Witają widzów już od 20 lat. Wyjątkowa odsłona "Dzień dobry TVN"
Kultura i styl
koszyk sklep zakupy inflacja AdobeStock_493101486
"W praktyce oznacza to bankructwo". Branża alarmuje
BIZNES
Sąd Rejonowy w Lubaniu
Kamperem uszkodził dwa auta, za kierownicą sędzia z "afery hejterskiej". Jest reakcja ministra
Wrocław
kobieta zastrzyk shutterstock_2583221057
Toksyczne zastrzyki odmładzające? Ekspert ostrzega 
Anna Bielecka
Koncert białoruskiego rapera Maxa Korzha w Warszawie
Banderowska flaga na koncercie białoruskiego rapera. Jest komunikat prokuratury
WARSZAWA
Służby zabezpieczają teren pola kukurydzy w miejscowości Osiny, na które spadł niezidentyfikowany obiekt
Prokuratura o wybuchu. Nowe informacje
Lublin
imageTitle
Kontuzje i problemy wizowe. Legia do Szkocji w okrojonym składzie
EUROSPORT
Żołnierz armii Demokratycznej Republiki Konga
Trump twierdzi, że zakończył tę wojnę. Właśnie zerwano rozmowy pokojowe
Świat
20 0840 kukurydza wybuch-0050
Byli świadkami eksplozji. Nie wiedzieli, co się dzieje
Polska
Tłumy na plaży w Walencji
Koniec tanich wakacji w Europie? "Sytuacja wymknęła się spod kontroli"
BIZNES
baltyk litwa shutterstock_2572416689
Jak chłodno się zrobi?
METEO
Autobus elektryczny MZA
Na ulice wyjedzie 85 nowych autobusów elektrycznych
WARSZAWA
Służby zabiezpieczają teren pola kukurydzy w miejscowości Osiny
"Prezydent jest na bieżąco informowany"
Polska
Elektrownia atomowa Goltech - zdj. poglądowe
Mieli zbudować elektrownię. Wycofują się z Polski
BIZNES
20241118-herbera-01
Pod Osinami spadł "wabik"? Nieoficjalne informacje PAP
Polska
Dzieci spacerowały środkiem Sanu
Dzieci spacerowały środkiem rzeki
Rzeszów
Pijany kierowca potrącił 6-latka
Pijany kierowca potrącił 6-latka. "Chłopiec w ciężkim stanie trafił do szpitala"
Lubuskie
Przystanek na ulicy 3 Maja w Rybniku
Pomógł brutalnie zaatakowanej kobiecie. Już wiedzą, kim jest "anonimowy bohater"
Katowice
Nawrocki
"Nowicjusz" Nawrocki próbuje "zapędzić rząd w kozi róg"
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica