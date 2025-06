Problemy z programem Moje Zdrowie, chodzi o deklaracje. CeZ odpowiada

Rusza program "Moje zdrowie". Dostępny dla osób po 20. roku życia Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Od maja w Polsce działa nowy program profilaktyczny Moje Zdrowie.

Lekarze zwracają uwagę na problem, przez który pacjenci nie mogą wypełnić niezbędnej do uzyskania skierowań na badania ankiety.

W ocenie PPOZ źródło problemu leży w błędzie na elektronicznej platformie gabinetowej, zarządzanej przez Centrum e-Zdrowia.

CeZ odniósł się do sprawy.

Od maja tego roku działa w Polsce nowy, bezpłatny program profilaktyczny Moje Zdrowie skierowany do osób powyżej 20. roku życia. Umożliwia on skorzystanie z badań diagnostycznych, porad zdrowotnych i profilaktyki.

Problem z ankietą

Aby wziąć udział w programie, należy najpierw wypełnić specjalną ankietę, dostępną na Internetowym Koncie Pacjenta, w aplikacji mojeIKP lub w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Wypełniając elektroniczny formularz, pacjent powinien widzieć dane swojego lekarza POZ lub informację o tym, że go nie wybrał. To bardzo ważne, ponieważ jeśli wybór nie został dokonany, to nie będzie miał kto odebrać ankiety i pacjent nie otrzyma zlecenia na badania. To właśnie w tym miejscu pojawia się problem, na który zwraca uwagę PPOZ.

"Zostały ujawnione braki od strony informatycznej i nieprawidłowości w wielu podmiotach leczniczych, gdzie nie ma przypisanych aktualnych deklaracji (wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - przyp. red.), co sprawia, że pacjent nie ma możliwości wykonania ankiety, a tym samym przekazania jej do realizacji w placówce POZ, do której jest zapisany od wielu lat" - pisze Bożena Janicka w piśmie skierowanym do dyrekcji Centrum e-Zdrowia (CeZ).

Problem na platformie gabinetowej

Jak wskazuje przewodnicząca PPOZ, po wielokierunkowej analizie problemu wszystko wskazuje na to, że problem leży w funkcjonowaniu platformy gabinet.gov.pl, którą zarządza właśnie CeZ.

"W tej sytuacji zwracam się z prośbą i wnioskiem o podjęcie pilnych prac nad poprawą funkcjonowania platformy, co umożliwi pacjentom dostęp do ważnego programu profilaktycznego" - pisze Janicka.

CeZ: program jest realizowany bez przeszkód

Do sprawy odniosło się Centrum e-Zdrowia. Jak czytamy w komunikacie opublikowanym w serwisie internetowym, system gabinet.gov.pl działa prawidłowo, a bezpłatny program profilaktyczny "Moje Zdrowie" jest realizowany bez przeszkód.

"Co więcej, porównanie liczby wypełnionych ankiet, pełniących równocześnie rolę zgłoszeń do programu, ujawnia stały dynamiczny wzrost jego popularności. Świadczą o tym konkretne, aktualne dane: ankiety wypełniło już blisko 350 tysięcy pacjentów (stan na 17.06.2025), a ponad 60 procent ze zgłoszeń zostało już podjętych przez POZ-y. Oznacza to, że już 200 tysięcy osób zrobiło badania w ramach programu Moje Zdrowie lub ma umówiony termin takich badań" - czytamy w komunikacie.

Jak dodaje CeZ, informacje o długim czasie oczekiwania na podjęcie ankiety mogą być uzasadnione tylko w jednym przypadku - kiedy pacjent niedawno zmienił deklarację dotyczącą wyboru POZ lub lekarza pierwszego kontaktu, wypełniając ją w formie papierowej, a nie w Internetowym Koncie Pacjenta.

"W takich sytuacjach czas, w którym przychodnia przekazuje dane do systemu, faktycznie może być wydłużony z przyczyn technicznych. Dlatego zachęcamy do składania deklaracji za pomocą Internetowego Konta Pacjenta - dzięki temu dane od razu są aktualizowane w systemie. Warto podkreślić, że wśród pacjentów odnotowywana jest także grupa osób ubezpieczonych, które w ogóle nie wybrały swojego lekarza pierwszego kontaktu. W tej sytuacji ankieta nie może zostać podjęta, ponieważ nie ma przypisanego do niej POZ. Ten rodzaj sytuacji wymaga działania pacjenta i złożenia przez niego odpowiedniej deklaracji. Opisane sytuacje dotyczą jednak bardzo niewielkiej grupy pacjentów i nie mają wpływu na realizację programu Moje Zdrowie" - pisze CeZ.

Moje Zdrowie - jakie przysługują badania?

Program Moje Zdrowie jest skierowany do każdej osoby, która skończyła 20 lat. Jest realizowany przez placówki POZ, które mają podpisany kontrakt na realizację świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zakres podstawowy badań diagnostycznych obejmuje:

morfologię krwi,

glukozę

kreatyninę (z eGFR - pozwala wykryć nieprawidłowości w funkcjonowaniu nerek), lipidogram (cholesterol całkowity, LDL, HDL, triglicerydy - to kluczowe w ocenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych)

TSH (hormon tyreotropowy - podstawowe badanie zlecane w diagnostyce chorób tarczycy),

badanie ogólne moczu.

W zależności od wieku i wyniku ankiety zakres ten może zostać poszerzony o:

ALAT, ASPAT i GGTP (panel badań pozwalających wykryć nieprawidłowości w funkcjonowaniu wątroby)

PSA całkowity (u mężczyzn - diagnostyka raka prostaty),

anty-HCV (wirusowe zapalenie wątroby typu C),

lipoproteinę (a) (w ramach programu to badanie jest wykonywane raz w życiu - pozwala wcześnie wykryć dziedziczne choroby metaboliczne, takie jak hipercholesterolemia rodzinna).

Osoby powyżej 60. roku życia będą zbadane również pod kątem zachowania funkcji poznawczych.

Po wykonaniu badań pacjent otrzymuje zaproszenie na wizytę podsumowującą, która odbywa się w przychodni POZ w ciągu 14 dni od momentu, w którym placówka otrzyma wyniki. Wówczas ustalany jest indywidualny plan postępowania dla pacjenta.