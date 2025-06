Podwyżki w ochronie zdrowia. Ministra zdrowia podała szczegóły

Walka o podwyżki w ochronie zdrowia. Dyrektorzy szpitali stawiają ultimatum

Kluczowe fakty: Do podmiotów leczniczych trafi dodatkowo blisko 18 miliardów złotych - zapowiedziała ministra zdrowia Izabela Leszczyna.

Kwota wynika z rekomendacji prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - ministra zdrowia wybrała trzeci, najwyższy wariant.

O problemie ze sfinansowaniem wynikających z tak zwanej ustawy podwyżkowej lipcowych wzrostów minimalnych pensji dla pracowników ochrony zdrowia alarmował między innymi Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych.

Szpitale nie były pewne finansowania

Najwyższy pułap gwarantowanej ustawą pensji wyniesie od nowego miesiąca 11 863 zł brutto miesięcznie, a to oznacza wzrost o 1488,04 zł brutto. Z analizy ekonomicznej, przygotowanej dla OZPSP wynikało, że realnie na obecne podwyżki potrzeba będzie łącznie dodatkowych 18-19 miliardów złotych w skali roku. Dyrektorzy szpitali wskazywali, że podwyżki będą dla lecznic ogromnym, niemożliwym do zrealizowania bez dodatkowych środków obciążeniem finansowym.

Do lecznic trafi 18 miliardów złotych

Podczas środowej konferencji prasowej ministra zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała przekazanie szpitalom dodatkowych pieniędzy, które pozwolą pokryć koszty podwyżek płac medyków.

- W skali najbliższych 12 miesięcy, w skali najbliższego roku, do podmiotów leczniczych trafi blisko 18 miliardów złotych. Na tych 18 miliardów złotych składa się rekomendacja prezesa AOTMiT-u, ale to są także nadwykonania w programach lekowych i w chemioterapii oraz to, co nazwaliśmy premią za przekroczenie ryczałtu - wymieniała Izabela Leszczyna.

Były trzy warianty - szefowa resortu zdrowia wybrała najwyższy

Prezes AOTMiT przygotował rekomendacje w trzech wariantach. Pierwszy uwzględniał skutki finansowe wynikające wprost z ustawy podwyżkowej - było to 9,1 miliarda złotych. Wariant drugi uwzględniał też między innymi wzrost z tytułu inflacji, odnoszący się do kosztów świadczeń oraz dodatkowo zwiększenie ryczałtu sieciowego dla szpitali pierwszego i drugiego poziomu referencyjnego. Trzeci wariant, opiewający na kwotę 16,94 miliarda złotych, zawierał oprócz wcześniej wymienionych również element związany z poprawą płynności całego systemu poprzez zwiększenie dostępności do świadczeń. Właśnie ten wariant został wybrany przez ministrę zdrowia do wdrożenia.

Dzięki zwiększeniu finansowania w ramach ryczałtu sieciowego do szpitali na pierwszym i drugim poziomie zabezpieczenia trafi ponad 600 milionów złotych. Wyceny w neurologii wzrosną o 13,8 procent, w ginekologii o 20,9 procent, w rehabilitacji stacjonarnej o 14,4 procent. Wzrost współczynników w ramach jednorodnych grup pacjentów AOTMiT oszacował na ponad 570 milionów złotych.

Lepsze finansowanie psychiatrii i opieki długoterminowej

Przyjęta przez MZ rekomendacja zakłada wyższe finansowanie opieki psychiatrycznej, w tym ambulatoryjnej i środowiskowej dla dzieci i dorosłych, leczenia uzależnień, opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci w warunkach domowych, opieki długoterminowej w ZOL-ach, pielęgniarskiej opieki domowej, szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć, w tym psychiatrycznych, ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego, medycyny szkolnej. Ministra zdrowia podkreśliła, że przyjęcie rekomendacji AOTMiT w najszerszej wersji zakłada, że będzie potrzebna dodatkowa dotacja z budżetu państwa. Zaznaczyła, że wszystkie kwestie formalne w tej sprawie są już ustalone.