Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie
|

Otyłość obniża testosteron u mężczyzn. To ma szereg konsekwencji

Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Otyłość u mężczyzn obniża poziom testosteronu, co może powodować szereg różnych objawów
Otyłość u mężczyzn obniża poziom testosteronu, co może powodować szereg różnych objawów
Źródło: DimaBerlin/Shutterstock
Mężczyźni z otyłością zgłaszają się na leczenie później niż kobiety, którym przez społeczną presję bardziej zależy na szczupłej sylwetce. Panowie przychodzą do specjalistów często z wyższym BMI i licznymi powikłaniami otyłości takimi jak bezdech senny, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2, a także zaburzenia erekcji. Otyłość obniża poziom testosteronu, dodatkowo pogarszając ich samopoczucie. Co jeszcze powoduje?Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Kobiety zgłaszają się do lekarza z problemem otyłości wcześniej niż mężczyźni. Często motywacją są dla nich względu estetyczne, podczas gdy wobec mężczyzn istnieje większe przyzwolenie społeczne na tak zwany "piwny brzuch".
  • Otyłość u kobiet i u mężczyzn różni się między innymi rozmieszczeniem tkanki tłuszczowej. Nadmiar tkanki tłuszczowej trzewnej i podskórnej w obrębie tułowia, który występuje u panów, jest szczególnie niekorzystny dla zdrowia.
  • Otyłość obniża poziom testosteronu, a niski poziom testosteronu sprzyja odkładaniu się tkanki tłuszczowej. Jak przerwać to zamknięte koło? W rozmowie z tvn24.pl opowiada o tym Michał Łuniewski, specjalista endokrynologii i obesitolog.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Zuzanna Kuffel: Są jacyś pacjenci, którzy szczególnie zapadli panu w pamięć?

Michał Łuniewski: Podczas pracy spotykałem wielu pacjentów zmagających się z chorobą otyłościową, ale niektóre sytuacje były wyjątkowo poruszające. Dziś niewiele rzeczy jest mnie w stanie zaskoczyć, jednak w czasie szkolenia specjalizacyjnego zdarzali się pacjenci, którzy na długo zapadli mi w pamięć. Jednym z nich był młody mężczyzna, jeszcze przed trzydziestką, z BMI wynoszącym aż 77. Jego masa przekraczała 250 kilogramów. Opiekujący się nim koledzy napotykali na poważne trudności diagnostyczne. Diagnostyka była ogromnym wyzwaniem - szpitalny tomograf komputerowy nie miał odpowiedniego udźwigu, a badanie ultrasonograficzne nie pozwalało ocenić narządów wewnętrznych z powodu nadmiaru tkanki tłuszczowej. Ostatecznie udało się je przeprowadzić dopiero przy użyciu tomografu z SOR-u, który był przystosowany do większych obciążeń.

Z wcześniejszej pracy w innym szpitalu pamiętam także pacjenta z BMI powyżej 50. Zobaczyłem go po raz pierwszy rano, kiedy spał z nałożoną na twarz maską CPAP, stosowaną w leczeniu bezdechu sennego - jednego z częstszych powikłań choroby otyłościowej. Jego wygląd budził niepokój: był siny i sprawiał wrażenie osoby wymagającej natychmiastowej interwencji medycznej. Na szczęście po podejściu do łóżka pacjent obudził się i był w prawidłowym kontakcie.

Do BMI 50 czy 77 dochodzi się raczej przez lata. Kiedy najczęściej zaczyna się otyłość u mężczyzn?

Otyłość relatywnie rzadko pojawia się naglę w życiu dorosłym, chyba że pacjent przyjmował leki sprzyjające przyrostowi masy ciała, na przykład glikokortykosteroidy (potocznie sterydy) stosowane w leczeniu chorób onkologicznych, reumatologicznych, itd. Najczęściej jednak początek choroby sięga dzieciństwa, okresu nastoletniego lub - rzadziej - czasu studiów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
27 min
"Bardzo nie chciałam tego jeść, ale czułam, że muszę"

"Bardzo nie chciałam tego jeść, ale czułam, że muszę"

TVN24+ Originals
Cudowny zastrzyk czy zagrożenie? Fakty i mity o lekach na otyłość

Cudowny zastrzyk czy zagrożenie? Fakty i mity o lekach na otyłość

Zuzanna Kuffel

Jeśli jednak mamy do czynienia z otyłością, która pojawiła się dopiero w życiu dorosłym, to u kobiet choroba otyłościowa rozwija się najczęściej po ciąży, gdy nie udało się zredukować nadmiaru tkanki tłuszczowej. U mężczyzn zaś problem z otyłością czasami pojawia się w następstwie zmiany stylu życia na przykład po kontuzji, prowadzącej do spadku aktywności fizycznej. Osoby wcześniej bardzo aktywne po urazie ograniczają aktywność fizyczną, choć nadal spożywają podobne porcje posiłków. Powoduje to znaczną dysproporcję pomiędzy podażą a wydatkiem energetycznym. Podobny mechanizm obserwujemy u sportowców po zakończeniu kariery zawodowej.

Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Czytaj także:
cnb o biurach poselskich widmo
Biura widma, zmywarki i tysiące kilometrów w trasie. Tak posłowie wydają publiczne pieniądze
Polska
imageTitle
Puchar Polski rusza na dobre. Ciekawie już w pierwszej rundzie
EUROSPORT
Waldemar Żurek
Żurek: budowano w Polsce system autorytarny. Powstał raport
Polska
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Wielki bank ostrzega. "Możesz stracić pieniądze"
BIZNES
Z oferty centrum ma skorzystać 420 pokrzywdzonych dzieci
Powstało centrum pomocy dla skrzywdzonych dzieci. Wzorem była Islandia
Kraków
Trybunał Stanu
Co się dzieje w Trybunale Stanu? Złożą wniosek o "prawidłowy regulamin"
Polska
"To się naprawdę dzieje w Polsce"? Nagranie z innego kraju
FAŁSZ"To się naprawdę dzieje. Banderowcy chodzą po polskich ulicach"? Skąd jest to nagranie
Gabriela Sieczkowska
Pożar przedszkola w Zabierzowie Bocheńskim
Ogień pojawił się przed przyjściem dzieci, przedszkole zamknięte
Kraków
Złota polska jesień
Dziś rozpocznie się astronomiczna jesień
METEO
Caorle, Włochy
Przyjechał na urlop, spędził miesiąc w więzieniu. "Pomylili go" z przestępcą
Zalany samochód po ulewie w północno-zachodniej Francji
Lało jak z cebra. Woda porwała auto, zginęła kobieta
METEO
imageTitle
Pogodowy armagedon podczas siatkarskiego mundialu
EUROSPORT
imageTitle
Malwina Mul 16. orliczką świata. Złoto dla Brytyjki
EUROSPORT
Śmiertelny wypadek podczas prac drogowych
Zginął operator walca. Został przygnieciony
Wrocław
Nysa po przejściu fali powodziowej
Nowe zawiadomienie w sprawie powodzi. Uczelnia wskazuje na nieprawidłowości
Opole
Lotnisko w Brukseli
Chaos na lotniskach. Unijna agencja zabrała głos
BIZNES
dziecko komputer niebezpieczeństwo
Spotykali się tylko w sieci, 21-latek odpowie za gwałty na nieletnich
Kraków
imageTitle
Jarosław Niezgoda znalazł klub. Znów zagra w Polsce
EUROSPORT
Siedmioletnia Zuzia z poważnymi obrażeniami po ataku psa
Siedmiolatka pogryziona przez psa. Zwierzę wyszło ze schroniska z opiekunem
Wrocław
Wypadek w Rykach. Nastolatki jechały razem na hulajnodze
Jechały na jednej hulajnodze, 12-latka trafiła do szpitala
Lublin
Straż ewakuuje obozy (zdjęcie ilustracyjne)
Strażak pojechał usunąć gniazdo os. Zmarł w szpitalu
Kielce
Do zdarzenia doszło na moście Piłsudskiego w Krakowie
Samochód kontra dwa tramwaje. Jeden wypadł z torów
Kraków
Seul, Korea Południowa
Sojusznik USA ostrzega, że żądania Trumpa mogą pogrążyć go w kryzysie
Władimir Putin na ekranie podczas konkursu "Eurowizji" (20.09.2025)
Muzyczna odpowiedź Putina na Eurowizję. Uczestnik prosi, by na niego nie głosować
Kultura i styl
Zalane ulice w Como
Potężne załamanie pogody w regionie kochanym przez turystów
METEO
Wypadek miał miejsce w Stopnicy niedaleko Buska-Zdroju
Policjant zginął w wypadku
Kielce
Posłowie na sali plenarnej Sejmu
"Ponadpartyjna zgoda" wśród posłów. Chodzi o wydatki
Polska
Barbara Nowacka
Apel ministry edukacji o "szansę"
Zdrowie
Sprawę żydowskiego uboju rytualnego bada Prokuratura Rejonowa w Białymstoku
Strażacy usłyszeli zarzut zgwałcenia kobiety
Białystok
Pete Hegseth
Hegseth do dziennikarzy: przestrzegaj zasad albo wracaj do domu
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica