Oparzenia to więcej niż uraz skóry. "Wpływ na cały organizm"

Przypomnijmy, po pożarze w szwajcarskim kurorcie polskie Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich zadeklarowało gotowość do przyjęcia 15 poszkodowanych. Eksperci podkreślali, że placówka dysponuje najwyższym stopniem referencyjności i doświadczeniem w leczeniu najcięższych przypadków. Ostatecznie jednak oferta pomocy nie została wykorzystana, a pacjenci pozostali pod opieką m.in. szwajcarskich lekarzy. Dlaczego tak ważne jest to, by osoby z ciężkimi oparzeniami trafiały do ośrodków referencyjnych?

Wieloetapowe leczenie choroby oparzeniowej

Oparzenia to jeden z najcięższych urazów, z jakimi trafiają pacjenci do szpitali. Walka o zdrowie i życie często trwają tygodniami, a nawet miesiącami. - Przy udzielaniu takiej pomocy bardzo istotny jest czas - podkreślał w rozmowie w TVN24 dr Mariusz Nowak, dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich.

Leczenie oparzeń to skomplikowany i wieloetapowy proces. - Choć często myślimy, że oparzenie dotyczy wyłącznie skóry, w rzeczywistości jest to tak zwana choroba oparzeniowa, czyli stan ogólnoustrojowy, który wpływa na funkcjonowanie organizmu. W wyniku uszkodzenia tkanek dochodzi do wydzielania toksyn, które mają wpływ na cały organizm. Dlatego prowadzenie terapii oparzeń wymaga kompleksowego, specjalistycznego podejścia - tłumaczyła w porannym paśmie na antenie TVN24 Karolina Ziółkowska, chirurżka ogólna i plastyczna, zastępczyni dyrektora ds. medycznych w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich.

Proces leczenia osób z ciężkimi oparzeniami często nie kończy się na pierwszej interwencji chirurgicznej. To długotrwała i wymagająca droga. Jak podkreślają specjaliści, celem terapii jest nie tylko uratowanie życia pacjenta, ale również przywrócenie mu możliwie największej sprawności i samodzielności. - To proces wieloetapowy, obejmujący liczne zabiegi chirurgiczne i rekonstrukcyjne, w tym operacje plastyczne. Po nim następuje długa, intensywna rehabilitacja, której celem jest przywrócenie pacjentowi jak największej sprawności. Niestety, w wielu przypadkach część funkcji organizmu zanika i może dojść do inwalidztwa - dodała chirurżka.

Ukryte zagrożenie - oparzenia dróg oddechowych

W przypadku osób poszkodowanych w wyniku pożarów niebezpieczeństwo nie zawsze widać na pierwszy rzut oka. Lekarze przypominają, że oparzenia mogą dotyczyć nie tylko skóry, ale również dróg oddechowych.

- Niezwykle ważne jest także uwzględnienie ryzyka oparzeń dróg oddechowych. To szczególnie niebezpieczny rodzaj obrażeń, ponieważ drogi oddechowe nie bolą, a objawy często pojawiają się dopiero po pewnym czasie. Tylko specjalistyczne badania pozwalają stwierdzić, czy doszło do takiego oparzenia. Dlatego tak istotne jest doświadczenie lekarzy w diagnostyce tego typu urazów - dodał dr Nowak.

Leczenie dzieci z oparzeniami

Leczenie oparzeń u najmłodszych pacjentów to jedno z największych wyzwań dla lekarzy. Dzieci różnią się od dorosłych nie tylko budową, ale i fizjologią, dlatego wymagają zupełnie innego podejścia oraz wyjątkowej precyzji w każdym etapie terapii.

Choroba oparzeniowa to choroba całego organizmu

- Kluczowe jest zrozumienie, że fizjologia dziecka jest inna niż osoby dorosłej. Choć same procedury, takie jak oczyszczanie chirurgiczne, przeszczepy czy rekonstrukcje, mogą wydawać się podobne, to ich przebieg i sposób prowadzenia muszą być dostosowane do fizjologii dziecka. Odpowiednie postępowanie ma ogromne znaczenie, ponieważ skutki oparzeń w wieku dziecięcym mogą być wyjątkowo poważne - od przykurczów po przerosłe blizny - wyjaśniała Ziółkowska.

Pierwsze doby po oparzeniu są kluczowe

W przypadku ciężkich oparzeń o przebiegu rozległym każda godzina ma znaczenie. - Przy oparzeniach pierwsze doby są najważniejsze. Nie mówimy tutaj o oparzeniach typu kilku procent ciała, na przykład samej ręki. Najczęściej przy pożarach to są oparzenia bardzo dużych powierzchni ciała. W związku z tym te pierwsze doby są kluczowe. Tutaj bardzo ważne jest też leczenie ogólne. Nie tylko zabiegi chirurgiczne, ale właśnie jednoczasowe leczenie ogólne i chirurgiczne dają najlepsze efekty - powiedziała chirurżka.

- Dlatego ci pacjenci [poszkodowani w Szwajcarii - red.] na pewno są obecnie wyprowadzani ze wstrząsu oparzeniowego, mają włączone odpowiednie leczenie żywieniowe. Myślę, że część z nich jest już na pewno po pierwszych zabiegach chirurgicznych - podsumowała Ziółkowska.