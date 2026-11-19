Zdrowie Sejm zmienia zasady refundacji. Co SZNUR oznacza dla pacjentów? Oprac. Piotr Dariusz Wójcik |

Mateusz Oczkowski (Ministerstwo Zdrowia): odkryją państwo, co rządzi wyborem terapii w danym szpitalu Źródło zdj. gł.: PAP

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Sejm uchwalił szeroką nowelizację ustawy refundacyjnej (SZNUR), która wprowadza ponad 170 zmian w systemie refundacji leków. Nowe przepisy mają m.in. ułatwić dostęp do terapii w chorobach rzadkich, umożliwić przeniesienie części leczenia z programów lekowych do przychodni oraz zwiększyć bezpieczeństwo lekowe dzięki utworzeniu Krajowej Listy Leków Krytycznych.

Za przyjęciem ustawy zagłosowało 417 posłów, nikt nie był przeciw, wstrzymało się od głosu 17 posłów.

Lista leków krytycznych i zmiany dla leków OTC

Chodzi o Szeroką Nowelizację Ustawy Refundacyjnej, tzw. SZNUR. Pierwotnie, w 2023 roku, miała to być szybko procedowana ustawa, mająca poprawić błędy tzw. Dużej Nowelizacji Ustawy Refundacyjnej (DNUR) z 2022 roku. W 2025 roku powstał nowy projekt, który jest obecnie procedowany.

Uchwalona nowelizacja ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zawiera ponad 170 zmian. Zakłada m.in. utworzenie Krajowej Listy Leków Krytycznych.

- Ma się ona stać podstawą do tworzenia rezerw strategicznych na wypadek kryzysów - zapowiadał podczas prac w komisji zdrowia Mateusz Oczkowski, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia.

Z refundacji leków mają być wyłączone leki wydawane bez recepty (OTC). - To bardzo ciekawy wątek, bo od 2023 roku, kiedy to wprowadzono żaden producent nie złożył wniosku refundacyjnego, więc żaden lek OTC nie znalazł się na liście refundacyjnej. W ustawie o receptach usuniemy natomiast z recept możliwość wypisywania leków OTC, żeby nie mylić pacjentów. Jesteśmy rekordzistami, jeśli chodzi o spożycie takich leków. Wydajemy na nie więcej niż na leki na receptę - wyjaśnił Oczkowski.

Autorzy ustawy wprowadzają również mechanizmy, które mają promować krajową produkcję leków. Skorzystać na tym będą jednak mogli również pacjenci. Takie leki będą bowiem sprzedawane z 30-procentową bonifikatą, a nie jak obecnie z 15-procentową. Chodzi o takie produkty, które zostaną wytworzone w Polsce z polskich, a nie importowanych składników.

- W naszym mniemaniu pełne bezpieczeństwo w zakresie dostępności do produktu stanowi wyprodukowanie całkowite leku, czyli również substancji czynnej. Zamierzamy wspierać transfer technologiczny w zakresie przenoszenia produkcji do Polski - zapowiadał już w kwietniu w Sejmie Mateusz Oczkowski.

Uzależnienie Polski i Europy od Azji w kwestii dostaw substancji czynnych, niezbędnych do produkcji leków, sięga obecnie aż 70-80 procent.

Refundacja leków sierocych i łatwiejszy dostęp do terapii

Nowelizacja przewiduje też dopuszczenie przedstawicieli pacjentów do negocjacji cenowych, wprowadzenie definicji leku sierocego (produktu leczniczego przeznaczonego do diagnozowania, zapobiegania lub leczenia rzadkich chorób) i nowej metodyki wyceny terapii w chorobach rzadkich, która pozwoli sprawniej procedować wnioski refundacyjne.

Utworzona zostanie też odrębna kategorii refundacyjna dla leków nieonkologicznych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (co pozwoli przenieść część leczenia z programów lekowych do przychodni). To zmiana ważna pod kątem jakości życia w chorobie. Obecnie pacjenci włączeni do programów lekowych otrzymują innowacyjne terapie w ramach jednodniowych wizyt w szpitalach, które mają zakontraktowane takie świadczenie.

W wielu regionach nie ma jednak ośrodków referencyjnych, przez co chorzy muszą dojeżdżać na leczenie co kilka tygodni nawet po kilkaset kilometrów. Udostępnienie części leków w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, czyli w przychodniach, pozwoliłoby na dostęp do leczenia bliżej domu pacjenta.

Ponadto ustawa ma usprawnić procedury na wypadek niedoborów rynkowych oraz w pełni scyfryzować import docelowy za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) i systemu SOID (System Obsługi Importu Docelowego).

Poprawki do ustawy refundacyjnej i zmiany w mechanizmie CAP

W trakcie prac nad projektem posłowie zaproponowali poprawki. W czwartek Sejm poparł 12 zarekomendowanych w środę przez komisję zdrowia poprawek Koalicji Obywatelskiej.

Wśród nich jest m.in. regulacja dotycząca mechanizmu CAP, czyli ograniczenia wydatków refundacyjnych na określone leki. Zgodnie z przyjętą poprawką minister zdrowia będzie mógł odstąpić od limitu w szczególnych sytuacjach, m.in. jeżeli w ramach zmiany opisu programu lekowego rozszerzono populację, która stosuje dany lek.

Jak podkreślał resort zdrowia podczas prac nad nowelizacją, nowe przepisy mają być odpowiedzią na problemy ujawnione w praktyce stosowania przepisów wprowadzonych reformą z 2023 r., które w części utrudniały funkcjonowanie systemu refundacyjnego.