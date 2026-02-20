Logo strona główna
Zdrowie
Zdrowie

NFZ z zastrzykiem gotówki. Czy wystarczy na rozliczenie ubiegłego roku?

|
"Okradli Polaków ze składek zdrowotnych"? NFZ wyjaśnia
Jakub Szulc: NFZ realizuje płatności za świadczenia, które są już wykonane
Cztery miliardy złotych na rozliczenie świadczeń za ubiegły rok trafi do Narodowego Funduszu Zdrowia z kasy resortu - poinformowała w piątek ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Pieniądze mają wystarczyć na zapłacenie szpitalom za nadwykonania świadczeń nielimitowanych. Ale co z całkowitym zamknięciem sprawy rozliczenia ubiegłego roku?

Szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda poinformowała podczas piątkowego spotkania z dziennikarzami, że Ministerstwo Zdrowia przekaże NFZ cztery miliardy złotych na rozliczenie świadczeń za ubiegły rok.

Mają pokryć koszty nadwykonań świadczeń nielimitowanych

Pieniądze mają pochodzić ze środków, które są w dyspozycji resortu. Ministra zdrowia podkreśliła, że nie będzie to przesuwanie pieniędzy z Funduszu Medycznego, tak jak to miało miejsce w ubiegłym roku.

Z kolei prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak zapewniał, że dodatkowe pieniądze pozwolą w całości pokryć koszty nadwykonań świadczeń nielimitowanych.

- To dobra okazja, żeby powiedzieć, co to są nadwykonania. Przypomnę, że są to świadczenia wykonane powyżej wartości zawartej umowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nadwykonania, które są naszym zobowiązaniem i które zostaną pokryte ze środków Ministerstwa Zdrowia, to są te tak zwane nielimitowane, czyli świadczenia zrealizowane powyżej zawartej umowy na przykład w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej czy w wysokokosztochłonnej diagnostyce. To jest to, co jest naszym podstawowym zobowiązaniem. 20 lutego zamykamy księgi i poznamy całość rozliczeń – powiedział Nowak.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Luka większa niż pięcioletnie wydatki na ratownictwo. "Mamy do czynienia z bezprecedensową sytuacją"

Luka większa niż pięcioletnie wydatki na ratownictwo. "Mamy do czynienia z bezprecedensową sytuacją"

Piotr Wójcik
Lekarze leczą, pacjenci czekają, NFZ nie płaci. "Gra bez wygranych"

Lekarze leczą, pacjenci czekają, NFZ nie płaci. "Gra bez wygranych"

Piotr Wójcik

Jak wyjaśnił wiceszef NFZ Jakub Szulc, według danych na 13 lutego zaległości wynosiły około 850 mln złotych w programach lekowych oraz ponad 2,1 mld złotych w świadczeniach (nielimitowanych - red.). - To mniej niż środki, które pani minister przekazała do NFZ - zauważył, dodając, że "co roku do końca marca realizujemy finansowanie świadczeń nielimitowanych".

Ile jest do rozliczenia?

Tymczasem w środę, podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia prezes Polskiej Federacji Szpitali Jarosław Fedorowski informował, że według NFZ wartość niezapłaconych w 2025 roku świadczeń nielimitowanych to 2,1 mld zł, programów lekowych - 1,2 mld zł, a pozostałych - 4,9 mld zł, co łącznie daje kwotę ponad 8 mld zł.

Skąd więc taka różnica? Z tak zwanych nadwykonań świadczeń limitowanych. W ubiegłym tygodniu, kiedy pisaliśmy o skali zaległości w rozliczeniach programów lekowych za ubiegły rok, rzecznik NFZ Paweł Florek podkreślał, że fundusz na bieżąco płaci za leki do wysokości podpisanych umów.

- Jeśli świadczeń jest więcej niż wynika to z kontraktu z NFZ, mamy do czynienia z nadwykonaniami. W przypadku leków w programach lekowych są to świadczenia limitowane. Ale mimo tego Fundusz zawsze traktuje je priorytetowo i płaci za te nadwykonania zaraz po uregulowaniu nadwykonań w świadczeniach nielimitowanych - dodawał.

Leczenie SM w zawieszeniu. Szpital nie ma za co kupić leków
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Leczenie SM w zawieszeniu. Szpital nie ma za co kupić leków

Piotr Wójcik

O tym, kiedy zostaną rozliczone nadwykonania świadczeń limitowanych prezes NFZ podczas piątkowej konferencji prasowej nie wspominał.

Zapytany przez dziennikarzy o to, jaka jest wartość świadczeń zrealizowanych w ubiegłym roku, które będą rozliczone z tegorocznego planu finansowego, powiedział tylko o zobowiązaniach związanych ze świadczeniami nielimitowanymi.

Deficyt NFZ w 2026 r. jest szacowany na 23 mld zł. Przychody NFZ w 2026 r. zostały zaplanowane na 217,4 mld zł, w tym wpływy ze składki zdrowotnej to 184,3 mld zł, a dotacja podmiotowa z budżetu państwa - 26 mld zł. Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP) domaga się "niezwłocznego" uregulowania płatności - zarówno za nadwykonania limitowane, jak i nielimitowane. Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) poinformowała w ubiegłym tygodniu, że nierozliczone pozostają przez NFZ terapie udzielone pacjentom w ramach programów lekowych.

pc

Autorka/Autor: Piotr Wójcik/akr

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

ZdrowieOchrona zdrowiaLekiSzpitalNarodowy Fundusz ZdrowiaResort zdrowia
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
