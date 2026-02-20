Jakub Szulc: NFZ realizuje płatności za świadczenia, które są już wykonane

Szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda poinformowała podczas piątkowego spotkania z dziennikarzami, że Ministerstwo Zdrowia przekaże NFZ cztery miliardy złotych na rozliczenie świadczeń za ubiegły rok.

Mają pokryć koszty nadwykonań świadczeń nielimitowanych

Pieniądze mają pochodzić ze środków, które są w dyspozycji resortu. Ministra zdrowia podkreśliła, że nie będzie to przesuwanie pieniędzy z Funduszu Medycznego, tak jak to miało miejsce w ubiegłym roku.

Z kolei prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak zapewniał, że dodatkowe pieniądze pozwolą w całości pokryć koszty nadwykonań świadczeń nielimitowanych.

- To dobra okazja, żeby powiedzieć, co to są nadwykonania. Przypomnę, że są to świadczenia wykonane powyżej wartości zawartej umowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nadwykonania, które są naszym zobowiązaniem i które zostaną pokryte ze środków Ministerstwa Zdrowia, to są te tak zwane nielimitowane, czyli świadczenia zrealizowane powyżej zawartej umowy na przykład w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej czy w wysokokosztochłonnej diagnostyce. To jest to, co jest naszym podstawowym zobowiązaniem. 20 lutego zamykamy księgi i poznamy całość rozliczeń – powiedział Nowak.

Jak wyjaśnił wiceszef NFZ Jakub Szulc, według danych na 13 lutego zaległości wynosiły około 850 mln złotych w programach lekowych oraz ponad 2,1 mld złotych w świadczeniach (nielimitowanych - red.). - To mniej niż środki, które pani minister przekazała do NFZ - zauważył, dodając, że "co roku do końca marca realizujemy finansowanie świadczeń nielimitowanych".

Ile jest do rozliczenia?

Tymczasem w środę, podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia prezes Polskiej Federacji Szpitali Jarosław Fedorowski informował, że według NFZ wartość niezapłaconych w 2025 roku świadczeń nielimitowanych to 2,1 mld zł, programów lekowych - 1,2 mld zł, a pozostałych - 4,9 mld zł, co łącznie daje kwotę ponad 8 mld zł.

Skąd więc taka różnica? Z tak zwanych nadwykonań świadczeń limitowanych. W ubiegłym tygodniu, kiedy pisaliśmy o skali zaległości w rozliczeniach programów lekowych za ubiegły rok, rzecznik NFZ Paweł Florek podkreślał, że fundusz na bieżąco płaci za leki do wysokości podpisanych umów.

- Jeśli świadczeń jest więcej niż wynika to z kontraktu z NFZ, mamy do czynienia z nadwykonaniami. W przypadku leków w programach lekowych są to świadczenia limitowane. Ale mimo tego Fundusz zawsze traktuje je priorytetowo i płaci za te nadwykonania zaraz po uregulowaniu nadwykonań w świadczeniach nielimitowanych - dodawał.

O tym, kiedy zostaną rozliczone nadwykonania świadczeń limitowanych prezes NFZ podczas piątkowej konferencji prasowej nie wspominał.

Zapytany przez dziennikarzy o to, jaka jest wartość świadczeń zrealizowanych w ubiegłym roku, które będą rozliczone z tegorocznego planu finansowego, powiedział tylko o zobowiązaniach związanych ze świadczeniami nielimitowanymi.

Deficyt NFZ w 2026 r. jest szacowany na 23 mld zł. Przychody NFZ w 2026 r. zostały zaplanowane na 217,4 mld zł, w tym wpływy ze składki zdrowotnej to 184,3 mld zł, a dotacja podmiotowa z budżetu państwa - 26 mld zł. Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP) domaga się "niezwłocznego" uregulowania płatności - zarówno za nadwykonania limitowane, jak i nielimitowane. Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) poinformowała w ubiegłym tygodniu, że nierozliczone pozostają przez NFZ terapie udzielone pacjentom w ramach programów lekowych.

