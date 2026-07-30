Zdrowie NFZ uruchomił 2,4 miliarda złotych. Chodzi o rozliczenie świadczeń nielimitowanych i nadwykonań Anna Bielecka |

Adam Szłapka o ultimatum wobec ministry zdrowia i szefa NFZ: będą spotkania w tej sprawie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

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Przypomnijmy: nadwykonania to świadczenia zrealizowane przez placówki medyczne powyżej wartości umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dzielą się one na świadczenia nielimitowane, za które NFZ ma obowiązek zapłacić oraz limitowane. Do tej drugiej grupy należą m.in. środki stosowane w programach lekowych.

23 lipca na realizację nadwykonań w programach lekowych i chemioterapii za pierwszy kwartał 2026 roku przeznaczono 600 mln zł. Pisaliśmy o tym w tvn24.pl. 29 lipca prezes NFZ podpisał kolejne zarządzenie, na mocy którego uruchomiono 1,8 mld zł na świadczenia nielimitowane, zrealizowane ponad wartość kontraktów także w pierwszym kwartale 2026 roku.

Tym samym obowiązkowa rezerwa została zmniejszona o 1 843 475 tys. zł (czyli ok. 1,8 miliarda złotych). Jej uruchomienie wymagało pozytywnych opinii Ministra Zdrowia oraz Ministra Finansów i Gospodarki.

Jak poinformował Jakub Szulc, wiceprezes NFZ, podział środków na świadczenia nielimitowane należy do dyrektorów wojewódzkich oddziałów NFZ.

Dodatkowe finansowanie nie oznacza automatycznego rozszerzenia programów lekowych ani włączenia do nich nowych pacjentów. - Musimy pamiętać o jednej rzeczy. Bardzo często słyszymy, że nie ma środków na programy lekowe. Tymczasem w planie finansowym na 2026 rok na programy lekowe zabezpieczono ponad 15 mld zł - podkreślał Jakub Szulc.

Jak zaznaczył, świadczenia wykonane ponad wartość umów stanowią jedynie część całego finansowania programów lekowych. - Nadwykonania oczywiście są, ale dotyczą części świadczeń. Z reguły jest to mniej niż 10 proc. wartości tych realizowanych. Sukcesywnie alokujemy dodatkowe środki na leki w programach lekowych - zapewniał.

Problem z płatnościami za nadwykonania

Filip Nowak wyjaśnił, że w przypadku świadczeń limitowanych Fundusz nie ma formalnego obowiązku finansowania wszystkich nadwykonań. Jednak NFZ traktuje programy lekowe jako świadczenia priorytetowe i, w miarę dostępności środków, reguluje również zobowiązania przekraczające wartość kontraktów. - Zdajemy sobie sprawę, że to są świadczenia priorytetowe. Nakłady na programy lekowe bardzo rosną. (...) Jeśli chodzi o finansowanie w ramach kontraktu płacimy co do minuty - powiedział podczas czwartkowego spotkania z mediami prezes NFZ.

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Podkreślił, że problemy z terminem płatności dotyczą nadwykonań, a nie świadczeń realizowanych w granicach umów zawartych ze szpitalami. - Rozumiem, że opinia publiczna otrzymuje wiele informacji, że kontraktor NFZ nie płaci za programy lekowe. Płaci, ale w ramach kontraktu. Bo na coś się umówiliśmy - zaznaczył.

Prezes Funduszu podkreślił, że bieżące finansowanie nadwykonań jest utrudnione ze względu na sposób konstruowania planu finansowego NFZ, którego początkowa wersja przewiduje niższy poziom środków niż ten dostępny pod koniec roku. Dodatkowe płatności stają się możliwe wraz z pojawianiem się nowych środków.- Rozumiem, że najlepiej byłoby jakbyśmy płacili w czasie rzeczywistym, ale ze względu na konstrukcję i filozofię funkcjonowania Planu Finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia jest to niemożliwe - powiedział Filip Nowak.

Wydatki porównywalne z refundacją apteczną

Wiceprezes Funduszu wskazał również, że nakłady na leki stosowane w programach lekowych i chemioterapii są obecnie zbliżone do całkowitych kosztów refundacji leków dostępnych w aptekach.

- Finansowanie leków w programach lekowych i chemioterapii jest obecnie mniej więcej na tym samym poziomie co całkowite koszty refundacji poza tym systemem, czyli refundacji aptecznej. Kwota przeznaczona na leczenie całej populacji w ramach powszechnego systemu refundacyjnego jest bardzo podobna do tej, którą przeznaczamy na leki w programach lekowych. To są ogromne pieniądze - dodał Jakub Szulc.

NFZ permanentnie niedoszacowany

Narodowy Fundusz Zdrowia przygotowuje plan finansowy pół roku przed rozpoczęciem kolejnego roku, choć nie jest w stanie przewidzieć wszystkich przyszłych wydatków. - Funkcjonujemy w rzeczywistości bardzo precyzyjnie i jasno określonego planu finansowego, który, po pierwsze, musimy przedstawić pół roku przed rozpoczęciem kolejnego roku obrotowego. Po drugie, co do zasady, jest to plan zamknięty - mówił Jakub Szulc, wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jak wyjaśniał, NFZ musi finansować świadczenia, których ostatecznej wartości nie da się dokładnie określić na etapie przygotowywania wspomnianego planu. - W tym samym czasie mamy do czynienia z sytuacją, w której część pozycji to świadczenia nielimitowane albo takie, które nie mają określonej kwoty zobowiązania. Dotyczy to chociażby finansowania podstawowej opieki zdrowotnej, refundacji aptecznej czy zabezpieczenia potrzeb w zakresie wyrobów medycznych - wskazywał.

NFZ nie może zaciągać zobowiązań ponad plan

Za przestrzeganie przyjętego planu odpowiadają kierownictwo NFZ i dyrektorzy oddziałów wojewódzkich. - Ponoszą odpowiedzialność za to, żeby nie zakontraktować, czyli nie podjąć zobowiązania finansowego, na kwotę większą niż przewidziana w planie finansowym - zaznaczył Jakub Szulc.

Zdaniem wiceprezesa NFZ połączenie sztywnych zasad planowania z rosnącymi kosztami świadczeń oraz regulacjami dotyczącymi między innymi wynagrodzeń prowadzi do trwałego niedoszacowania planu Funduszu. - Zwłaszcza w zakresie środków pochodzących ze składki zdrowotnej - ocenił.

W projekcie dotyczącym 2027 roku Ministerstwo Finansów zakłada dotację na poziomie około 35 mld zł. Byłaby to najwyższa kwota przekazana dotychczas NFZ, ale według władz Funduszu nadal nie wystarczy ona do pokrycia wszystkich kosztów. - Już teraz wskazujemy jednak, że nadal nie będzie to kwota pozwalająca zbilansować plan finansowy na 2027 rok, nawet przy założeniu, że kupimy taką samą liczbę świadczeń jak w 2026 roku - podsumował Jakub Szulc.