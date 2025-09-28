Zawał to nie zawsze ból w klatce. U kobiet częste są mniej typowe objawy

Kluczowe fakty:
- Co roku w ostatnią niedzielę września obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Serca. Z tej okazji razem z kardiologiem i angiologiem dr hab. n. med. Pawłem Lewandowskim przyglądamy się zawałom serca u kobiet.
- Około połowa kobiecych zawałów ma inną przyczynę niż miażdżyca. Może to być na przykład kardiomiopatia takotsubo, zwana "zespołem złamanego serca" oraz SCAD, czyli nagłe rozwarstwienie tętnicy wieńcowej.
- Pacjentka z zawałem może mieć ból ramienia, zgagę, uczucie duszności, pogorszenie tolerancji wysiłku i osłabienie. Mogą wystąpić u niej też wymioty, ból brzucha albo biegunka. Kiedy dzwonić po pogotowie?
- Zawały u kobiet i mężczyzn leczy się tak samo. Jednak w przyszłości postępowanie terapeutyczne może zostać dostosowane do płci.
Zawał to sytuacja, kiedy zamyka się światło jeden z tętnic wieńcowych, położonych na sercu i odżywiających mięsień sercowy. Bez dopływu krwi komórki mięśnia sercowego zaczynają obumierać. Jeśli ten proces trwa długo, dochodzi do trwałego uszkodzenia. Szybka reakcja lekarzy i udrożnienie zatkanej tętnicy przywraca przepływ krwi i sprawia, że zmiany mogą się cofnąć.