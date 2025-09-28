Logo strona główna
Zawał to nie zawsze ból w klatce. U kobiet częste są mniej typowe objawy

Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
U kobiet zawał serca częściej niż u mężczyzn daje mniej typowe, subtelne objawy
U kobiet zawał serca częściej niż u mężczyzn daje mniej typowe, subtelne objawy
Źródło: Shutterstock
Kobiety częściej niż mężczyźni umierają z powodu chorób krążenia, w tym z powodu zawału serca. Kiedy miesiączkują, estrogeny chronią ich naczynia, ale po menopauzie ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych wzrasta. Zawał u kobiet częściej niż u mężczyzn ma inne przyczyny niż choroba wieńcowa i może dawać nietypowe, bardziej subtelne objawy, przez co pacjentki zwlekają ze zgłoszeniem się do szpitala.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Co roku w ostatnią niedzielę września obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Serca. Z tej okazji razem z kardiologiem i angiologiem dr hab. n. med. Pawłem Lewandowskim przyglądamy się zawałom serca u kobiet.
  • Około połowa kobiecych zawałów ma inną przyczynę niż miażdżyca. Może to być na przykład kardiomiopatia takotsubo, zwana "zespołem złamanego serca" oraz SCAD, czyli nagłe rozwarstwienie tętnicy wieńcowej.
  • Pacjentka z zawałem może mieć ból ramienia, zgagę, uczucie duszności, pogorszenie tolerancji wysiłku i osłabienie. Mogą wystąpić u niej też wymioty, ból brzucha albo biegunka. Kiedy dzwonić po pogotowie?
  • Zawały u kobiet i mężczyzn leczy się tak samo. Jednak w przyszłości postępowanie terapeutyczne może zostać dostosowane do płci.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Zawał to sytuacja, kiedy zamyka się światło jeden z tętnic wieńcowych, położonych na sercu i odżywiających mięsień sercowy. Bez dopływu krwi komórki mięśnia sercowego zaczynają obumierać. Jeśli ten proces trwa długo, dochodzi do trwałego uszkodzenia. Szybka reakcja lekarzy i udrożnienie zatkanej tętnicy przywraca przepływ krwi i sprawia, że zmiany mogą się cofnąć.

Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
