Groźniejsza niż cholesterol. Warto zbadać ją raz w życiu

Kluczowe fakty: Szacuje się, że aż jedna piąta europejskiej populacji ma podwyższony poziom lipoproteiny (a) od urodzenia. Ta cząsteczka niekorzystnie działa na nasze zdrowie.

Badanie lipoproteiny (a) jest dostępne w ramach programu "Moje Zdrowie". Dlaczego warto je zrobić?

Odkładanie się blaszek miażdżycowych w tętnicach może prowadzić do poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca czy udar niedokrwienny. Czy można temu zapobiec?

Czy można przewidzieć zawał albo udar? Nie do końca, ale dzięki łatwo-dostępnym badaniom laboratoryjnym można coraz lepiej oceniać ryzyko sercowo-naczyniowe. Powszechnie znany jest lipidogram, obejmujący badanie cholesterolu całkowitego, frakcji HDL (tzw. dobry cholesterol), frakcji LDL (tzw. zły cholesterol) i trójglicerydów. W ostatnim czasie coraz bardziej popularne staje się również oznaczanie poziomu lipoproteiny (a). Szacuje się, że aż jedna piąta europejskiej populacji ma jej podwyższony poziom od urodzenia. Dlaczego warto to sprawdzić?