Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Lekarze usunęli pasożytnicze płody z żołądka dziecka

|
shutterstock_757545859
Badania Instytutu Matki i Dziecka wskazują, że połowa badanych kobiet w ciąży spożywała alkohol
Źródło: TVN24
Indyjscy lekarze usunęli dwa płody, które rozwijały się w jamie brzusznej 20-dniowego dziecka. "Bliźnięta pasożytnicze" to rzadkie schorzenie, które rozwija się we wczesnym okresie ciąży, gdy zdeformowany płód zostaje wchłonięty przez bliźniaka-gospodarza. Trudną operację przeprowadził zespół kilkunastu lekarzy. 

To rzadkie schorzenie nazywane jest "fetus in fetu", czyli "płodem w płodzie". Polega na tym, że rozwijający się w łonie matki zdeformowany płód zostaje "wchłonięty" przez swojego bliźniaka-gospodarza. Rośnie on, rozwija się i wchłania składniki odżywcze od bliźniaka wewnątrz jego ciała. "Uwięziony" płód nie może rozwijać się samodzielnie i rozwija się jako masa zdeformowanej tkanki. Po pewnym czasie obumiera i ulega częściowemu zwapnieniu, a jego szczątki obecne są w ciele żywego płodu. Do tej pory odnotowano mniej niż 200 takich przypadków na całym świecie, z czego kilka w Indiach.

W tym przypadku kobieta była w ciąży z trojaczkami, a dwa płody zaczęły rozwijać się w jamie brzusznej dziecka. Rodzice zgłosili się ze swoim 20-dniowym dzieckiem do szpitala Fortis Memorial Research Institute w Gurugram w lipcu. - Noworodek miał wzdęty brzuch, był rozdrażniony i nie mógł nic jeść, ponieważ płody uciskały na żołądek- powiedziała BBC dr Anand Sinha, dyrektor oddziału chirurgii dziecięcej w szpitalu w Gurugram, który przeprowadzał operację.

Alkohol w czasie ciąży. Alarmujące wyniki badania
Dowiedz się więcej:

Alkohol w czasie ciąży. Alarmujące wyniki badania

Polska

Skan wykazał dwa guzowate kształty wewnątrz jej brzucha, które w rzeczywistości były dwoma zdeformowanymi płodami. Dr Sinha powiedział, że operacja nie mogła zostać przeprowadzona natychmiast, ponieważ dziewczynka było odwodniona, niedożywiona i wymagała stabilizacji. Jej stan poprawił się po dwóch dniach i zespół chirurgii dziecięcej składający się z kilkunastu lekarzy przeprowadził operację.

Jak wyglądała operacja?

W trakcie trwającej dwie godziny operacji, ze względu na delikatną, drobną budowę dziecka, konieczne było użycie specjalistycznego sprzętu. Ponadto, ponieważ płody były przyczepione do narządów takich jak wątroba, nerki i jelita, ich usunięcie musiało być przeprowadzane z dużą ostrożnością, aby nie uszkodzić innych narządów ani naczyń krwionośnych.

"Ponieważ były Grenlandkami". Dania przeprasza
Dowiedz się więcej:

"Ponieważ były Grenlandkami". Dania przeprasza

Świat

Lekarz podkreślił, że operacja była trudna, ale dziecko jest zdrowe i ma się dobrze. Niemowlę zostało wypisane ze szpitala miesiąc temu i jak dotąd nie wystąpiły żadne powikłania. Okres rekonwalescencji po operacji jest kluczowy, ponieważ infekcja lub inne powikłania mogą okazać się śmiertelne dla dziecka.

Dodał też, że po usunięciu ryzyko nawrotu jest niezwykle niskie. -To nie są narośle nowotworowe, lecz zdeformowane struktury płodu, które nie dzielą się w sposób niekontrolowany. Jak dotąd powrót dziecka do zdrowia jest bardzo obiecujący - powiedział dr Sinha.

Inne przypadki fetus in fetu

W 2024 roku w Kalkucie trzydniowe dziecko zmarło dzień po operacji usunięcia dwóch zdeformowanych płodów z brzucha. W lutym br. lekarze usunęli dwa płody z brzucha trzydniowego dziecka w stanie Maharasztra.

Dr Sinha twierdzi, że jeśli "płody w płodzie" nie zostaną usunięte na wczesnym etapie, zdeformowane będą nadal rosły wraz z wiekiem. I chociaż zazwyczaj nie rozwijają się w kierunku nowotworów, mogą powodować inne problemy zdrowotne.

Autorka/Autor: Anna Bielecka

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieCiążanoworodek
Anna Bielecka
Anna Bielecka
Czytaj także:
Katarzyna Stoparczyk
Nie żyje Katarzyna Stoparczyk
Rzeszów
Brytyjski premier sir Keir Starmer i wicepremier Angela Rayner dzień przed konferencją Partii Pracy w Liverpoolu
Ministra od mieszkalnictwa zrezygnowała ze stanowiska po zaniżeniu podatku od mieszkania
Najnowsze
Chicago USA ludzie ulica tłum przechodnie
Pierwsza taka sytuacja od czasu COVID-19
BIZNES
Nawalny deszcz
Ostrzeżenia IMGW aż drugiego stopnia
METEO
imageTitle
Po 10 latach znowu zagrają na oczach Trumpa
EUROSPORT
Burza
Gdzie jest burza? Załamanie pogody w wielu miejscach
METEO
Google (zdjęcie ilustracyjne)
Potężna kara dla giganta technologicznego
BIZNES
Izraelski atak na miasto Gaza
Uderzenie w wieżowiec, kula dymu, panika na dole. Atak na nagraniu
Świat
W weekend remonty kolejnych ulic (zdj. ilustracyjne)
Frezowanie w dwóch dzielnicach. Wyznaczono objazdy
WARSZAWA
Mężczyzna zatrzymany za włamanie i rozbój na taksówkarzu. Odpowie w warunkach recydywy
Najpierw włamanie, a później atak na taksówkarza
Trójmiasto
Ćwiczenia "Żelazny Obrońca", Słodków
"Żelazny Obrońca" w decydującej fazie
Polska
Ulewa w Skarżysku-Kamiennej
Ściana deszczu w Skarżysku-Kamiennej
METEO
Zatrzymania imigrantów w fabryce Hyundai
Setki zatrzymanych na budowie fabryki
Świat
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
"Utrudnienia w działaniu aplikacji". Banki ostrzegają
BIZNES
Kontrole kierujących hulajnogami elektrycznymi
Pięciu kierujących pod wpływem. 113 mandatów za jazdę hulajnogami elektrycznymi
WARSZAWA
imageTitle
Pojedynek faworytów na L'Angliru. Lider pokonany
EUROSPORT
Elon Musk
Elon Musk pierwszym bilionerem? Dostał propozycję
BIZNES
pap_20130720_0L9
Kontrowersje wokół KPO. "Ewenement na skalę światową"
Joanna Rubin-Sobolewska
Wypadek na S19 w Jeżowem
Dwoje zabitych i troje rannych. Zderzenie na drodze ekspresowej
Rzeszów
imageTitle
Nieproszony gość na trasie Vuelty. "Niektórzy nie myślą"
EUROSPORT
U chorych na hemofilię bardzo trudno zatrzymać jest krwawienie
Kolejny przełom w leczeniu hemofilii. Trwają negocjacje
Piotr Wójcik
Karol Nawrocki
Nawrocki zapowiada: tak będzie wyglądać kolejnych pięć lat
Polska
Półmaraton Praski
Biegacze na ulicach. Utrudnienia w ruchu
WARSZAWA
Służby szukały zaginionego seniora
Senior wyszedł oknem z domu opieki. Postawił na nogi służby
WARSZAWA
Silny wiatr przyniesiony przez burzę tropikalną przewracał samochody w Japonii
Wiatr przewracał samochody
METEO
Szczepienia przeciw HPV zwiększyły zapadalność na raka szyjki macicy? Manipulacja
Tak zapobiegniesz cukrzycy. Chodzi o ważne szczepienie
Zdrowie
Według ekspertów za niski stan wody w Wiśle odpowiedzialne są też kopalnie piasku
Elektrociepłownia ma problem z wodą. Chce budować konstrukcję, która niepokoi ekologów
Dariusz Gałązka
Wołodymyr Zełenski
Nie "pojedynczy żołnierze, lecz tysiące". Zełenski o gwarancjach dla Ukrainy
Świat
Aung San Suu Kyi
Stan zdrowia więzionej noblistki pogarsza się
Świat
Część łupu znaleziono u niej w domu
14-latka okradła drogerię. Dwa razy
Białystok
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica