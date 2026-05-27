Zdrowie

Łatwogang z apelem do władz. "Wydaje mi się, że jest jedna możliwość"

Piotr Wójcik
Ewa Żebrowska
Zespół autorów
Piotr WójcikOprac. Ewa Żebrowska
|
Łatwogang
Łatwogang dojechał do Gdańska. Sukces akcji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP/EPA
Była komentowana na całym świecie akcja, podczas której zebrano rekordowe środki na rzecz fundacji Cancer Fighters, a ostatnio przejazd rowerem przez Polskę i zbieranie pieniędzy dla dzieci z chorobą Duchenne'a. Teraz Łatwogang apeluje do prezydenta i rządu, by połączyli siły. Tylko czy to, o co prosi, jest możliwe do zrobienia?

Podczas swojej ostatniej akcji Łatwogang przejechał przez Polskę - od Zakopanego aż do Gdańska - zbierając na leczenie Maksa, Adasia i Wojtusia - chłopców chorujących na dystrofię mięśniową Duchenne'a (DMD). Gdy wrócił do domu z wyczerpującej trasy, opublikował wideo, w którym przyznał, że - choć udało się zebrać fundusze potrzebne na leczenie trzech chłopców - to "nie są oni jedynymi w Polsce chorymi na DMD". W Polsce żyje z tą chorobą około 400 dzieci.

- Nie uda nam się wszystkim zebrać pieniędzy dla pozostałych - stwierdził. Dodał, że odezwało się do niego "mnóstwo dzieciaków", których leczenie wymaga "kosmicznych pieniędzy, których nie ma szans, byśmy my, jako społeczeństwo, zebrali". - Niezależnie, jak bardzo byśmy chcieli, nie damy rady - podkreślił wyraźnie poruszony. Stąd decyzja o nagraniu wideo i zwróceniu się bezpośrednio do prezydenta i rządu.

Łatwogang z apelem do prezydenta i rządu

Łatwogang zaznaczył, że zwraca się do prezydenta Karola Nawrockiego oraz rządu jako osoba apolityczna - po to, by "uratować te dzieciaki". Lek, na który prowadzona była zbiórka, nie jest refundowany i - jak uważa Łatwogang - może udałoby się to zmienić dzięki zaangażowaniu osób z najwyższego szczebla. - Odbyłem już pewne rozmowy, które dały mi przeczucie, że prezydent wraz z rządem mogliby uratować te dzieciaki. Może jest możliwość, aby połączyli siły - mówił.

Jak pisaliśmy, terapia genowa, która polega na jednorazowym dożylnym podaniu leku, została przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdzona w USA jako terapia eksperymentalna, jednak Europejska Agencja Leków (EMA) wydała w lipcu ubiegłego roku odmowną decyzję w sprawie dopuszczenia jej do obrotu w krajach Unii Europejskiej.

Powodem odmowy było to, że w badaniach klinicznych nie została wykazana skuteczność terapii genowej DMD w znaczeniu pierwszorzędowego punktu końcowego (czyli głównego kryterium oceny skuteczności), jakim jest poprawa funkcji ruchowych po roku od zastosowania terapii. Wykazano natomiast, że wielu pacjentów wytwarza po leczeniu krótszą postać białka dystrofiny (mikrodystrofinę).

"Badanie nie wykazało, że lek wpływa na zdolności ruchowe po 12 miesiącach. Poprawę wyników NSAA [test funkcji ruchowych przeznaczony głównie dla chłopców z dystrofią mięśniową Duchenne'a -red.] zaobserwowano zarówno u pacjentów otrzymujących lek, jak i u tych, którzy otrzymali placebo. Różnica w zmianie wyników NSAA między tymi dwoma grupami wyniosła 0,65 w 34-punktowej skali i nie była istotna statystycznie, co oznacza, że może być spowodowana przypadkiem" - czytamy w uzasadnieniu EMA.

Warto dodać, że również część członków komisji rewizyjnej amerykańskiego regulatora, jakim jest FDA, podała w wątpliwość to, czy wniosek o rejestrację spełniał minimalne wymogi do zatwierdzenia w USA. Eksperci podnosili, że nie ma wystarczających dowodów na poparcie stosowania ekspresji mikrodystrofiny jako zastępczego punktu końcowego, który z uzasadnionym prawdopodobieństwem pozwalałby przewidzieć korzyści kliniczne.

"To nie jest potencjalnie idealny lek dla wszystkich"

Prof. Anna Kostera-Pruszczyk, neurolog dziecięcy z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zasiadająca w Radzie ds. Chorób Rzadkich, powiedziała pod koniec września ubiegłego roku, podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu ds. chorób rzadkich, że jest przekonana, iż w DMD możliwość uzyskania skutecznej terapii genowej jest znacznie trudniejsza niż w przypadku rdzeniowego zaniku mięśni (SMA), w której to chorobie terapia genowa jest w Polsce już od kilku lat refundowana.

- Gen dystrofiny, którego mutacje leżą u podstawy DMD, jest największym genem ludzkiego genomu. Terapie genowe, z których na razie żadna nie wykazała w badaniach klinicznych skuteczności w znaczeniu pierwszorzędowego punktu końcowego, też są opracowywane z ograniczeniami. To nie jest potencjalnie idealny lek dla wszystkich. Mamy do czynienia z mikrodystrofinami, czyli próbą wprowadzenia do genomu nie całego genu, jak w SMA, tylko jego fragmentu, ponieważ nie istnieje na razie żaden wektor wirusowy, który byłby w stanie "udźwignąć na swoich plecach" tak ogromny transgen, jakim jest gen dystrofiny. To także kwestia obaw dotyczących bezpieczeństwa - oceniała prof. Kostera-Pruszczyk.

Klatka kluczowa-459862
Prof. Anna Kostera-Pruszczyk: to są terapie opracowywane z ograniczeniami

Łatwogang wspomniał w swoim nagraniu o kontrowersjach wokół leku, ale uważa, że dzieci zasługują na szansę, i nawet jeśli lek nie zadziała, to jego zdaniem jesteśmy w stanie wygospodarować odpowiednią kwotę z podatków. - Uważam, i wierzę w to, że jeżeli my, jako państwo, się na tym skupimy, postaramy, to możemy skończyć koszmar tych ludzi.

Pod apelem influencera pojawiły się tysiące komentarzy. "Jesteś Aniołem. To jest duma żyć w tym czasie, w którym Ty. W pełni się podpisuję pod tym statementem. Prosimy o realną zmianę, apolityczną i niosącą pomoc" - napisał raper Bedoes 2115, który nagłośnił historię chorującej 11-letniej Mai i zaśpiewał z nią piosenkę, co stało się początkiem pierwszej wielkiej zbiórki Łatwoganga na chore dzieci.

W praktyce jednak możliwość objęcia refundacją takiej terapii, nawet gdyby odrzucić argumenty dotyczące miar skuteczności i bezpieczeństwa, nie jest kwestią sprowadzającą się tylko do wygospodarowania z budżetu państwa kwoty potrzebnej na jej sfinansowanie. Jako kraj Unii Europejskiej podlegamy regulacjom na poziomie europejskim. Oznacza to, że zarówno rejestracja, jak i później refundacja leku w Polsce, muszą być poprzedzone dopuszczeniem terapii do obrotu przez Europejską Agencję Leków. Skoro EMA tego odmówiła, to nie będzie to możliwe w żadnym trybie.

"To bardzo skomplikowany i kosztowny proces"

Prezes Federacji Pacjentów Polskich oraz Krajowego Forum na rzecz Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN Stanisław Maćkowiak mówi, że w przypadku dystrofii mięśniowej Duchenne’a zbiórki są prowadzone na terapie eksperymentalne. - Zwykle to pacjent [lub jego rodzina - red.] szuka i kontaktuje się z ośrodkiem, który prowadzi terapię eksperymentalną. Koszty udziału w takim eksperymencie medycznym to zwykle trudne do zweryfikowania szacunki, zwłaszcza gdy - jak w chorobie Duchenne’a - nie ma opracowanych ścieżek terapeutycznych i technologii - wskazuje.

Według prezesa FPP szacowane koszty wynalezienia i wdrożenia leku wynoszą średnio około półtora-dwa miliardy dolarów. Cały proces - od odkrycia cząsteczki do rejestracji - jest długotrwały i zajmuje zazwyczaj około 10-12 lat. Odbywa się to tak, że małe publiczne lub prywatne ośrodki uniwersyteckie i badawcze prowadzą badania podstawowe, następnie badania pierwszej, drugiej i trzeciej fazy. Jeśli lek odpowiednio rokuje, to kupują go koncerny farmaceutyczne i następnie komercjalizują.

- To bardzo skomplikowany i kosztowny proces. Koncerny farmaceutyczne przekonują, że działają wyłącznie w interesie pacjentów, a jest to przemysł komercyjny nastawiony na zysk o jednej z największych stóp zwrotu z inwestycji - wyjaśnia Maćkowiak.

- Nie ma znaczenia moim zdaniem, czy terapia kosztuje 15 milionów, czy pięć lub 50 złotych. My mamy na względzie skuteczność i bezpieczeństwo naszych pacjentów i to musi być ze sobą ściśle powiązane - mówiła we wrześniu w Sejmie prof. Kostera-Pruszczyk.

Szymon Żyśko

Redagowała Agnieszka Pióro

Źródło: tvn24.pl, PAP
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
