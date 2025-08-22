Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Koniec kolejek do kardiologa? Wytyczono ścieżkę pacjenta

|
Poczekalnia w szpitalu w Petersburgu
W poniedziałki istnieje największe ryzyko zawału serca. Zaskakujące wyniki badań
Maksymalnie 90 dni od wystawienia skierowania do wizyty u kardiologa, większa liczba lekarzy lekarzy POZ dla osób z chorobami układu krążenia. Takie zmiany zakłada między innymi projekt nowego rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia dotyczący opieki kardiologicznej. Co jeszcze przewiduje?
Kluczowe fakty:
  • Resort zdrowia opublikował projekt rozporządzenia w sprawie kluczowych zaleceń dotyczących organizacji opieki kardiologicznej. Co w nich zawarto?
  • Zalecenia Ministerstwa Zdrowia są pierwszym dokumentem systematyzującym i standaryzującym uniwersalną ścieżkę pacjenta kardiologicznego. Jak zorganizowana będzie opieka?
  • Co jest obecnie największym problemem polskiej kardiologii wskazuje w rozmowie z tvn24.pl prof. Marcin Kurzyna, specjalista chorób wewnętrznych i kardiolog.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie kluczowych zaleceń dotyczących organizacji opieki kardiologicznej. To realizacja zapisów ustawy o Krajowej Sieci Kardiologicznej. Zasady diagnostyki i leczenia kardiologicznego, określone w europejskich i światowych wytycznych, pozostają bez zmian. Ma się natomiast zmienić organizacja opieki nad pacjentami z chorobami serca - na lepsze.

Ścieżka pacjenta kardiologicznego

Projekt rozporządzenia uspójnia i precyzuje ścieżkę, jaką powinien przechodzić pacjent kardiologiczny. Obejmuje ona opiekę zarówno w POZ, jak i w poradni specjalistycznej, diagnostykę i hospitalizację, a także rehabilitację. Ten ujednolicony wzorzec postępowania ma poprawić jakość opieki i zwiększyć jej efektywność.

- To pierwszy dokument, który systematyzuje i standaryzuje uniwersalną ścieżkę pacjenta. Porządkuje postępowanie z pacjentem na różnych poziomach opieki kardiologicznej - od lekarza POZ, poprzez POZ z opieką koordynowaną, w której obecny jest kardiolog-konsultant, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, aż po opiekę szpitalną, czyli oddziały kardiologiczne na trzech poziomach referencyjności – mówi w rozmowie z tvn24.pl prof. dr hab. n. med. Marcin Kurzyna, specjalista chorób wewnętrznych i kardiolog, który uczestniczył w pracach nad zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i był członkiem Krajowej Rady ds. Kardiologii, która w sierpniu zakończyła działalność.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Więcej niż 130/80 mmHg to już nadciśnienie? I czym grozi nieleczone? Ekspertka wyjaśnia

Więcej niż 130/80 mmHg to już nadciśnienie? I czym grozi nieleczone? Ekspertka wyjaśnia

Anna Bielecka
Groźniejsza niż cholesterol. Warto zbadać ją raz w życiu

Groźniejsza niż cholesterol. Warto zbadać ją raz w życiu

Zuzanna Kuffel

Pierwszy krok to sprawdzenie, czy pacjent już ma choroby układu krążenia albo podwyższone ryzyko, że się u niego rozwiną. Do tego posłuży program profilaktyczny "Moje Zdrowie", czyli wprowadzony w maju bieżącego roku bilans zdrowia dorosłych. Drugi krok to zlecenie badań przez lekarza rodzinnego w POZ.

Mniej skierowań do kardiologa

Jak zaznacza prof. Kurzyna, opieka szpitala w polskiej kardiologii jest dosyć dobrze rozwinięta i dostępna. Problematyczna jest ambulatoryjna opieka kardiologiczna, w której na wizytę u specjalisty, nawet w pilnych przypadkach, często trzeba długo czekać. Czas oczekiwania na wizytę u kardiologa jest bardzo zróżnicowany w zależności od regionu. Nowa organizacja opieki kardiologicznej ma pomóc zniwelować te rozbieżności. Teraz czas oczekiwania na wizytę u kardiologa ma być krótszy. Pierwsza porada kardiologiczna ma być przeprowadzana w terminie do 90 dni od momentu wystawienia skierowania. Jak to osiągnąć skoro teraz kolejki są znacznie dłuższe? Zdaniem eksperta do poradni specjalistycznej będzie kierowanych mniej pacjentów. Częścią z nich zajmie się bowiem lekarz rodzinny.

W skróceniu kolejek ma pomóc też centralna e-rejestracja. 1 stycznia 2026 roku wejdą w życie przepisy nakazujące integrację z elektronicznym systemem umawiania wizyt wszystkim placówkom udostępniającym w ramach umowy z NFZ pierwszorazowe wizyty u kardiologa.

- Jednym z największych problemów kardiologii w Polsce jest obecnie przeciążenie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej przez pacjentów, którzy mogliby w ogóle tam nie trafiać, ponieważ ich choroby - takie jak nadciśnienie tętnicze, stabilna choroba wieńcowa - mogą w zdecydowanej większości przypadków być leczone przez lekarzy POZ - mówi prof. Kurzyna. - Niestety, w Polsce wśród pacjentów wciąż pokutuje przekonanie, że jeśli ktoś ma nadciśnienie, to musi się leczyć u hipertensjologa, jeśli ma chore serca - u kardiologa, a jeśli ma cukrzycę - u diabetologa. Lekarze rodzinni to wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy świetnie radzą sobie z większością chorób kardiologicznych. Potrzebna jest zmiana w mentalności polskich pacjentów, którzy muszą przestać traktować lekarzy POZ jako wypisywaczy zwolnień, recept czy skierowań. Jeśli pacjent nie dostanie skierowania do poradni kardiologicznej, to znaczy, że lekarz rodzinny w pełni świadomie podejmuje się jego leczenia. To na koniec wyjdzie pacjentowi na dobre. W wielu chorobach kardiologicznych, które z założenia są przewlekłe, potrzeba regularnej opieki, reagowania na wszelkie zmiany i regulowania dawek leków. Jakkolwiek nie skrócilibyśmy czasu oczekiwania do poradni kardiologicznej, zawsze będzie on dłuższy niż na wizytę u lekarza rodzinnego, który jest najbliżej pacjenta.

Do poradni kardiologicznej mają więc być kierowani ci pacjenci, którzy wymagają badań diagnostycznych niemożliwych do wykonania w poradni POZ, albo tacy, którzy ze względu na swój stan zdrowia wymagają przewlekłej opieki kardiologa. Jako przykład prof. Kurzyna podaje pacjentów ze stymulatorami, które trzeba regularnie kontrolować.

Dostęp do poradni kardiologicznych ma poprawić również premiowanie poradni za przyjmowanie pacjentów pierwszorazowych. W nowej organizacji opieki kardiologicznej dążymy również do tego, żeby pacjenci wracali z zaleceniami z poradni specjalistycznej pod opiekę lekarza POZ, tak jak wygląda to w systemie brytyjskim.
prof. dr hab. n. med. Marcin Kurzyna, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

W zaleceniach Ministerstwa Zdrowia są też inne elementy korzystne dla pacjentów, takie jak karta e-KOK, czyli elektroniczna karta opieki kardiologicznej. E-KOK będzie cyfrowym dokumentem, zastępującym papierowe skierowanie. Ułatwi współpracę między lekarzami i planowanie leczenia, ponieważ będzie w niej zawarta historia pacjenta.

Częścią odmienionej opieki kardiologicznej będą również koordynatorzy, którzy pomogą pacjentom, żeby nie zagubili się w systemie. Ponadto, rehabilitacja kardiologiczna zyska wyższą rangę. - Do tej pory rehabilitacja była traktowana jako dodatek. Teraz będzie usystematyzowana i zalecana w określonych jednostkach chorobowych - mówi prof. Marcin Kurzyna.

Krajowa Sieć Kardiologiczna

Poprawa organizacji opieki kardiologicznej jest kluczowa z różnych względów. Po pierwsze, choroby układu krążenia są obecnie główną przyczyną zgonów. Staję się coraz częstsze z powodu starzenia się społeczeństwa i powszechności niezdrowego stylu życia z dietą opartą na wysokoprzetworzonej żywności i brakiem ruchu. Jednocześnie, polscy pacjenci od dawna skarżą się na trudną dostępność do kardiologa. Jak podał kilka dni temu "Rynek Zdrowia", powołując się na dane pozyskane od NFZ, w Polsce na wizytę u kardiologa w trybie stabilnym czeka się średnio 142 dni, a w pilnym - 61 dni. Odsetek wizyt pierwszorazowych wynosi 14,5 proc.

Ustawa o Krajowej Sieci Kardiologicznej z podpisem prezydenta
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ustawa o Krajowej Sieci Kardiologicznej z podpisem prezydenta

W czerwcu prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Krajowej Sieci Kardiologicznej. To następstwo pilotażu prowadzonego w latach 2021-2024 w siedmiu województwach. Szpitale i poradnie, które wejdą do KSK, mają działać według ujednoliconych standardów i zasad. Zapewnione mają być także koordynacja oraz monitoring przebiegu leczenia każdego pacjenta.

Krajowa Sieć Kardiologiczna będzie podzielona na trzy poziomy:

  1. OK I - podstawowa diagnostyka i leczenie.
  2. OK II - bardziej zaawansowane leczenie (koordynacja i ciągłość opieki, kompleksowe badania, leczenie – np. kardiologia interwencyjna, ostre zespoły wieńcowe) i rehabilitacja.
  3. OK III - obejmuje najbardziej skomplikowane zabiegi, w tym kardiochirurgię.

Kiedy pacjenci realnie odczują poprawę dostępności do poradni kardiologicznych? Z pewnością nie natychmiast. Placówki, które decyzją prezesa NFZ zostaną zakwalifikowane do Krajowej Sieci Kardiologicznej, będą miały trzy lata, żeby dostosować się do wymagań i pozostać w sieci. W lutym podczas posiedzenia sejmowej podkomisji stałej ds. organizacji ochrony zdrowia ówczesny wiceminister zdrowia Jerzy Szafranowicz powiedział, że dzięki nałożonemu na poradnie przez NFZ obowiązkowi przyjmowania określonego odsetka pacjentów pierwszorazowych (co najmniej 15 procent), kolejki do poradni kardiologicznej mogą "skończyć się w ciągu 2,5-3 lat".

Autorka/Autor: Zuzanna Kuffel

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieKardiologiae-zdrowieLekarze
Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Czytaj także:
Stanisław Koziej
"Najwyższa pora, aby minister Błaszczak przeprosił"
Polska
imageTitle
Polki po testach płci przed mistrzostwami świata. Jednoznaczne wyniki
EUROSPORT
Policja szuka sprawcy, który włamał się do skrzynek w kościele
Z kościoła zniknęły pieniądze. Szukają tego mężczyzny
WARSZAWA
pap_20250814_06D
Akt oskarżenia w sprawie ujawnienia planu obronnego. "Niech to będzie przestroga"
Polska
shutterstock_2581104277
Rząd likwiduje najstarszy podatek w tym kraju
BIZNES
Strefa Gazy
ONZ po raz pierwszy ogłosiła, że w Strefie Gazy panuje głód
Świat
Uran na zdjęciu wykonanym przez sondę Voyager 2
Odkrycie w pobliżu Urana. NASA informuje
METEO
Poszukiwany Alan Bartczak
Porwanie 26-latka. Dwie osoby w areszcie, list gończy za trzecią
Poznań
GettyImages-2229395632
Kupowali zestawy, wyrzucali jedzenie. Sieć przeprasza za akcję promocyjną
BIZNES
Mark Rutte
Szef NATO: jesteśmy w kontakcie z Polską w sprawie incydentu z dronem
Świat
Fajerwerki doprowadziły do pożaru
Fajerwerki i pożar w lesie
Opole
Kotka spędziła kilka dni w Chorwacji
Ukryła się w zderzaku auta. Tak Blue pojechała z Olkusza nad Adriatyk
Kraków
Stacja paliwowa na zaanektowanym Krymie
Na Kurylach brakuje benzyny. Wprowadzono limity
Świat
imageTitle
Burza po kuriozalnym losowaniu. To nagranie trzeba zobaczyć
EUROSPORT
W weekend remonty kolejnych ulic (zdj. ilustracyjne)
Prace na drogach w czterech dzielnicach
WARSZAWA
Siergiej Ławrow
Spotkanie Zełenskiego z Putinem. Ławrow o tym, co stoi na przeszkodzie
Świat
Mężczyzna został aresztowany
Na schodach leżała zakrwawiona kobieta. Jej partner uciekł
Katowice
imageTitle
Nie stawił się do wojska na czas. Grozi mu kara do 85 tysięcy euro
EUROSPORT
Iga Świątek wróciła do wielkiej formy
Pytania o Świątek przed US Open. "To on robi najlepszą robotę w jej teamie"
Michał Rożniatowski
Wyciek z jadącej betoniarki
Wyciek z jadącej betoniarki. Nagranie
Olsztyn
shutterstock_1789026455
"Uzależniające jak ruletka". Eksperci ostrzegają przed kryptowalutami
BIZNES
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim podjął decyzję o aresztowaniu 22-latka
Brutalne pobicie 14-latka w Cegłowie. Nowe informacje
WARSZAWA
Puste butelki po alkoholu
Ekspert: "Wyższa akcyza to niższa śmiertelność"
Zdrowie
Strażnicy pomogli mężczyźnie w kryzysie bezdomności
Mieszkał na klatce schodowej. Osłabiony, niedożywiony, odmawiał pomocy
WARSZAWA
Pożar budynku straży pożarnej w Toruniu
Pożar w centrum miasta. Płonie budynek straży pożarnej
Kujawsko-Pomorskie
Niedźwiedź za ladą
Niedźwiedź włamał się do lodziarni. Te lody smakowały mu najbardziej
METEO
imageTitle
Radość i niedosyt. Trener Rakowa z mieszanymi uczuciami
EUROSPORT
rosja-0085
Atak na rosyjski rurociąg. Ukraińcy chwalą się nagraniem
Świat
Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej
Wypadek w Hucie Katowice. Są ranni
Katowice
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
NBP ostrzega przed ogromną stratą. Wszystko przez złotego
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica