Kolejne refundacje dla pacjentów z hemofilią. Trwają negocjacje

U chorych na hemofilię bardzo trudno zatrzymać jest krwawienie
Czy pacjenci z hemofilią uzyskają lepszy dostęp do nowoczesnych terapii? Resort zdrowia poinformował, że procedowane są dwa wnioski refundacyjne. Chodzi o rozszerzenie wskazań do leczenia emicizumabem oraz objęcie refundacją czynnika krzepnięcia krwi o wyższej skuteczności.

Mianem hemofilii nazywa się grupę uwarunkowanych genetycznie skaz krwotocznych, wynikających z niedoborów czynników krzepnięcia krwi. Jeszcze kilkanaście lat temu niekontrolowane krwawienia u dzieci i dorosłych często prowadziły do poważnej niepełnosprawności, a nawet do śmierci.

W 2008 roku nastąpił w Polsce przełom. Uruchomiony został program lekowy, w ramach którego dzieci z hemofilią mogły otrzymywać czynnik krzepnięcia krwi, co pozwalało zapobiegać krwawieniom. Kolejny przełom to lipiec ubiegłego roku - refundacja przeciwciała przywracającego chorym prawidłowy mechanizm krzepnięcia krwi - ale tylko dla wąskiej grupy pacjentów.

Bez pół litra można żyć, ale dla nich te pół litra to życie
Bez pół litra można żyć, ale dla nich te pół litra to życie

Rzeszów

Nie było już gdzie robić wkłuć

Zdaniem ekspertów emicizumab i koncentraty czynnika krzepnięcia, których refundacja jest obecnie przedmiotem negocjacji, to terapie komplementarne. W niektórych sytuacjach konieczne jest podanie czynnika krzepnięcia także pacjentom przyjmującym emicizumab, np. w przypadku urazów czy zabiegów chirurgicznych, co pozwala na szybkie zahamowanie krwawienia.

Pierwszy z leków, o których mowa, trafił do refundacji w lipcu ubiegłego roku. To przeciwciało, którego działanie, w dużym uproszczeniu, sprowadza się do aktywowania w organizmie chorego prawidłowego procesu krzepnięcia krwi. Jednak z refundowanej terapii mogły skorzystać tylko dzieci z hemofilią A w wieku do drugiego roku życia lub z poważnymi komplikacjami.

Takie kryteria spełnia kilkudziesięcioro polskich pacjentów. Wszystkich dzieci z hemofilią A w postaci ciężkiej jest w kraju około 300. Możliwość podania emicizumabu oznaczałaby dla nich znaczącą poprawę jakości życia. Terapia jest podawana podskórnie, a obecnie dostępne leczenie wymaga dożylnych wkłuć co kilka dni. O tym, co oznaczają tak częste wkłucia dożylne dla małego dziecka, mówiła w lipcu w "Dzień Dobry TVN" Maja Wiktorowicz, mama 1,5-rocznego Mieszka.

- Kiedy zaczęliśmy profilaktykę czynnikiem krzepnięcia, podawanym trzy razy w tygodniu dożylnie musieliśmy co drugi dzień dojeżdżać 80 kilometrów do szpitala i spędzać tam cały dzień. Podanie nigdy się nie udawało za pierwszym razem. Te żyły pękają, załóżmy że w poniedziałek udało się podać lek, ale były cztery próby. Po 10 dniach takich podaży nie było już gdzie robić wkłuć - wspominała w programie.

- Czasami to było 40 minut jego ogromnego cierpienia w pokoju zabiegowym. Syn bał się później dotyku - dodała.

Refundacja emicizumabu umożliwiła podawanie dziecku leku podskórnie, co dwa tygodnie. Rozszerzenie wskazania refundacyjnego dla Mieszka oznaczałoby możliwość kontynuacji takiego leczenia również po ukończeniu drugiego roku życia. W obecnych ramach refundacyjnych chłopiec za kilka miesięcy musiałby wrócić do dożylnych wkłuć co kilka dni.

Skandal z zakażoną krwią. Rodziny blisko 3 tysięcy zmarłych mogą ubiegać się o odszkodowania
Może znacząco poprawić jakość życia

Druga z terapii w procesie refundacyjnym to czynnik krzepnięcia, którego działanie jest wydłużone. Podaje się go, podobnie jak ten dotychczas refundowany, poprzez wkłucie dożylne, ale nie robi się tego co kilka dni, a średnio co tydzień.

"W celu opracowania jak najkorzystniejszych dla pacjentów kryteriów kwalifikacji do programu lekowego, odbyło się spotkanie z ekspertami w leczeniu hemofilii, którzy jednogłośnie stwierdzili, iż największą korzyść z profilaktyki krwawień przy użyciu emicizumabu mają pacjenci z utrudnionym dostępem dożylnym, w tym dzieci poniżej 4 roku życia. Pozostali pacjenci, aby móc wykonywać aktywności podobne jak zdrowi rówieśnicy, powinni stosować profilaktykę przy użyciu czynników krzepnięcia, w szczególności długodziałających, a nawet o ultrawydłużonym działaniu. Podawanie leku raz na 7-10 dni może znacząco poprawić jakość życia pacjentów, przy jednoczesnym skutecznym zabezpieczeniu ich przed krwawieniami" – pisze resort zdrowia w opublikowanym w czwartek komunikacie.

To odpowiedzialność państwa

Ministerstwo zaznaczyło, że roczny koszt profilaktyki leczenia pacjenta z hemofilią sięga od 400 tys. do 900 tys. zł, a w skrajnych przypadkach całkowite koszty mogą dochodzić nawet do 2 mln zł rocznie. "Refundacja leku dla pacjenta nie jest jednorazową inwestycją, ale odpowiedzialnością państwa" - podkreślono w komunikacie.

- Mamy pacjentów, których leczenie kosztuje po 2-3 miliony złotych rocznie. Rekordzistą jest pacjent z hemofilią, którego leczenie kosztowało już 43 miliony złotych. Powinniśmy się cieszyć z tego, że Polska jako kraj wypracowała sobie model solidarnościowy, w którym pacjent nie partycypuje w kosztach leczenia chorób rzadkich czy ultrarzadkich - mówił podczas niedawnego Kongresu Zdrowia Dzieci i Młodzieży Mateusz Oczkowski, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia. Jak dodał, za decyzją o refundacji drogiej terapii powinna iść odpowiedzialność za to, by utrzymać jej finansowanie również w przyszłych latach.

Resort w czwartkowym komunikacie wskazał, że proces negocjacji z firmami farmaceutycznymi powinien odbywać się w atmosferze uczciwości i sprzeciwił się działaniom organizacji lobbingowych, które - jak oceniono - promują wyłącznie jeden produkt, pomijając szerszy kontekst medyczny i finansowy. "Priorytetem jest zapewnienie pacjentom bezpłatnego dostępu do skutecznej i bezpiecznej terapii, w tym nowoczesnych leków długodziałających, szczególnie dla osób poniżej 18. roku życia" – poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Autorka/Autor: Piotr Wójcik

Źródło: tvn24.pl, DDTVN, PAP

Źródło zdjęcia głównego: "Fakty" TVN

Zdrowie
