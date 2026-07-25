Nie odszedł. Wrócił. To jeszcze nie koniec trudności

Człowiek po próbie samobójczej jest w ogromnym bólu - mówi dr Halszka Witkowska

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"Niepokochani" to tytuł audioserialu, który od kilku tygodni dostępny jest w TVN24+. Każdy odcinek to jedna męska historia - opowieść o kryzysie suicydalnym konkretnego bohatera - wraz z komentarzami i poradami ekspertów. Merytoryczną opiekę nad "Niepokochanymi" sprawuje dr Halszka Witkowska, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Podczas debaty TVN24+ mówiła m.in., jak ważne jest, by stać przy mężczyźnie już po próbie samobójczej. Tylko jak to zrobić?

Agata Listoś-Kostrzewa: Jak się zachować, gdy bliski nam mężczyzna próbował popełnić samobójstwo?

Dr Halszka Witkowska: Musimy pamiętać, że osoba po próbie samobójczej ma w sobie bardzo dużo różnych emocji. To może być złość, że się obudziła. To może być załamanie. To może być jeszcze większy smutek. To może być z jednej strony radość, że przeżyła, ale z drugiej strony wstyd przed bliskimi, bo podjęcie próby samobójczej jest społecznie bardzo źle postrzegane. Dlatego że to jest taki dowód na to, że ja nie chcę wspólnoty.

Ludzie często sobie tłumaczą: podjął próbę, więc nas nie kochał.

Próba samobójcza nie jest wymierzona przeciwko komuś.