Zdrowie Długie czy krótkie spacery? Tak chodzenie wpływa na poziom cukru we krwi Anna Bielecka |

Tajemnice długowieczności. Najwięcej da nam aktywność fizyczna? Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Rozwiń Kluczowe fakty: Dlaczego nawet kilka minut ruchu może pomagać w kontrolowaniu poziomu glukozy?

Uczestnicy eksperymentu przez sześć tygodni chodzili tyle samo, ale w różny sposób. Jakie były efekty?

Znaczenie może mieć nie tylko czas aktywności, ale również jej rozłożenie w ciągu dnia.

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Regularna aktywność fizyczna jest jednym z podstawowych elementów profilaktyki cukrzycy i kontroli stężenia glukozy we krwi. Nie każdy jednak ma czas, żeby codziennie wygospodarować kilkadziesiąt minut na trening czy dłuższy spacer. Czy podobne, a może nawet większe korzyści można osiągnąć, dzieląc aktywność na krótkie odcinki?

Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych i Francji postanowili sprawdzić, czy dla organizmu ma znaczenie nie tylko to, ile czasu poświęcamy na chodzenie, ale również sposób rozłożenia wysiłku w ciągu dnia.

Wyniki ich eksperymentu opisano niedawno w czasopiśmie "Obesity". Badacze wykazali, że regularne przerywanie siedzenia krótkimi spacerami może korzystniej wpływać na poziom glukozy niż wykonanie całej zaplanowanej aktywności za jednym razem.

45 minut spaceru dziennie, ale w różny sposób

Uczestnikami badania były dorosłe osoby z nadwagą lub otyłością, które na co dzień prowadziły siedzący tryb życia. Każda z nich spędzała w pozycji siedzącej ponad sześć godzin dziennie. Badanych podzielono losowo na dwie grupy. Wszyscy mieli przez sześć tygodni spacerować szybkim krokiem przez 45 minut dziennie, pięć razy w tygodniu. Różnica polegała na sposobie realizacji tego zadania.

Pierwsza grupa odbywała jeden nieprzerwany, 45-minutowy spacer. Druga dzieliła ten sam czas na dziesięć krótkich przechadzek, trwających średnio po cztery i pół minuty. Przerwy między nimi wynosiły od 30 minut do dwóch godzin, a uczestników zachęcano do wstawania i chodzenia mniej więcej raz na godzinę.

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W trakcie eksperymentu badani nosili urządzenia monitorujące aktywność fizyczną. Naukowcy wykorzystywali także systemy ciągłego monitorowania glukozy, które pozwalały obserwować zmiany jej stężenia w ciągu dnia. Sprawdzano również wrażliwość organizmu na insulinę, czyli hormon wytwarzany przez trzustkę, który pomaga komórkom pobierać glukozę z krwi.

Wyniki pokazały, że choć obie grupy poświęcały na chodzenie tyle samo czasu, korzyści dla gospodarki cukrowej nie były identyczne.

Krótkie spacery dały lepsze wyniki

U osób, które regularnie przerywały siedzenie kilkuminutowymi spacerami, zaobserwowano korzystniejsze zmiany w regulacji poziomu glukozy. Stężenie cukru we krwi było u nich bardziej stabilne, a jego wahania mniejsze. Uczestnicy spędzali również więcej czasu w pożądanym zakresie wartości glukozy. Jednocześnie badacze nie stwierdzili istotnej poprawy wrażliwości na insulinę w żadnej z grup.

Jak podkreślają autorzy publikacji, wyniki sugerują, że przy ocenie korzyści wynikających z aktywności fizycznej nie należy skupiać się wyłącznie na łącznym czasie ćwiczeń. - Nasze ustalenia przemawiają za wyjściem poza zalecenia oparte wyłącznie na całkowitej ilości aktywności fizycznej i uwzględnieniem tego, w jaki sposób jest ona rozłożona w ciągu dnia - napisali naukowcy w publikacji.

Autorzy badania opublikowanego w "Obesity" zaznaczają przy tym, że ich eksperyment objął 30 osób. To stosunkowo niewielka grupa, dlatego wyniki wymagają potwierdzenia w większych badaniach.

Dlaczego kilka krótkich spacerów może działać lepiej?

Aby zrozumieć wyniki eksperymentu, warto przyjrzeć się temu, jak organizm wykorzystuje glukozę.

Jak tłumaczą lekarze, jest ona jednym z podstawowych źródeł energii dla komórek. Jej transport z krwi do wielu tkanek jest regulowany przez insulinę. Kiedy komórki zaczynają słabiej reagować na ten hormon, rozwija się insulinooporność. Może ona prowadzić do utrzymywania się podwyższonego poziomu cukru i zwiększać ryzyko cukrzycy typu 2.

Aktywność fizyczna pomaga przeciwdziałać temu zjawisku. Pracujące mięśnie zużywają glukozę, a ich skurcze pobudzają jej wychwyt z krwi również poprzez mechanizmy, które nie wymagają bezpośredniego działania insuliny.

Właśnie dlatego nawet stosunkowo niewielki wysiłek może korzystnie wpływać na gospodarkę węglowodanową.

Znaczenie ma jednak moment, w którym się ruszamy. Jeżeli przez wiele godzin pozostajemy w pozycji siedzącej, mięśnie pracują znacznie mniej intensywnie. Regularne wstawanie i chodzenie pobudza je do działania, zwiększa przepływ krwi i pozwala wykorzystywać glukozę w różnych momentach dnia. W efekcie krótkie spacery mogą ograniczać gwałtowne zmiany jej stężenia, także po posiłkach.

Jak często wstawać od biurka? Naukowcy podpowiadają

W eksperymencie uczestnicy wykonujący krótkie spacery chodzili dziesięć razy dziennie. Każda taka przerwa trwała około czterech i pół minuty. Nie oznacza to jednak, że trzeba dokładnie odtwarzać ten schemat, aby odnieść korzyści z ruchu. Najważniejsze jest ograniczenie czasu spędzanego bez przerwy w pozycji siedzącej.

Zamiast planować jeden długi trening, można wykorzystać naturalne przerwy w pracy, wyjść na krótki spacer po posiłku albo przejść się podczas rozmowy telefonicznej.

W praktyce można spróbować:

wstawać od biurka mniej więcej co godzinę i spacerować przez kilka minut;

przejść się po mieszkaniu lub biurze podczas przerwy w pracy;

wybrać krótki spacer po posiłku;

część rozmów telefonicznych prowadzić na stojąco lub podczas chodzenia;

zamiast spędzać całą przerwę w pracy na siedząco, przeznaczyć kilka minut na ruch.

Takie rozwiązania nie wymagają specjalnego sprzętu ani dodatkowych kosztów. Warto jednak pamiętać, że uczestnicy badania chodzili szybkim krokiem, a ich łączna aktywność wynosiła 225 minut tygodniowo. Nie można więc na podstawie tych wyników zakładać, że kilka minut bardzo powolnego chodzenia dziennie przyniesie identyczne efekty.

Ile ruchu potrzeba, żeby zmniejszyć ryzyko cukrzycy?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca miedzy innymi, aby dorośli (18-64 lata) wykonywali co najmniej 150-300 minut tygodniowo aktywności aerobowej o umiarkowanej intensywności lub 75–150 minut o wysokiej intensywności.

Można je rozłożyć na przykład na pięć 30-minutowych sesji. Ważnym elementem profilaktyki i leczenia cukrzycy są również ćwiczenia wzmacniające mięśnie, wykonywane co najmniej dwa razy w tygodniu.

Krótkie spacery mogą być sposobem na realizację części tych zaleceń, szczególnie dla osób, które większość dnia spędzają przed komputerem. Nie oznacza to jednak, że należy całkowicie rezygnować z dłuższych marszów. Te również korzystnie wpływają na zdrowie, poprawiają kondycję i pomagają utrzymywać prawidłową masę ciała.

Dłuższe spacery dla serca?

Co ciekawe, inne badanie, o którym wcześniej pisaliśmy w tvn24.pl, wskazywało na korzyści płynące z dłuższych spacerów. Międzynarodowy zespół naukowców przeanalizował aktywność ponad 33 tysięcy dorosłych mieszkańców Wielkiej Brytanii. Wyniki opublikowane w czasopiśmie "Annals of Internal Medicine" pokazały, że osoby, które wykonywały większość codziennych kroków w odcinkach trwających co najmniej 15 minut, miały niższe ryzyko chorób serca i przedwczesnej śmierci niż te, które spacerowały krócej.

Zależność ta była szczególnie wyraźna wśród osób prowadzących siedzący tryb życia i wykonujących mniej niż 5000 kroków dziennie. Naukowcy obserwowali uczestników przez około 9,5 roku.

Czy wyniki obu badań są sprzeczne? Niekoniecznie. Dotyczą bowiem różnych aspektów zdrowia. Pierwsze sugeruje, że częste, krótkie spacery sprzyjały lepszej regulacji poziomu glukozy we krwi i ograniczały jego wahania, drugie natomiast wskazuje na związek dłuższych marszów z niższym ryzykiem chorób układu krążenia i zgonu. Warto też pamiętać, że badanie dotyczące zdrowia serca miało charakter obserwacyjny, dlatego nie pozwala stwierdzić, że to sama długość spacerów odpowiadała za niższe ryzyko chorób.