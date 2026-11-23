Zdrowie Co piąty pacjent z nawrotem glejaka przeżył pięć lat. Obiecujące wyniki badań polskich lekarzy Oprac. Agata Daniluk |

Szczylik: zachorowalność na nowotwory jest mierzona ze świadomością, że przyrost roczny to jest około dwóch, trzech procent Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Rozwiń Kluczowe fakty: Naukowcy z Bydgoszczy zastosowali połączenie nowoczesnych metod u 35 pacjentów z nawrotem glejaka. Mediana przeżycia wyniosła 16,8 miesiąca. Co pokazała pięcioletnia obserwacja?

U pacjentów z mniejszymi zmianami nowotworowymi wyniki były znacznie lepsze. Po 30 miesiącach żyła ponad połowa z nich, przy większych zmianach - tylko 15 procent. Skąd tak duża różnica?

Elektrody na głowie, precyzyjne napromienianie i specjalistyczne badanie PET. Jak działa połączenie tych technologii i czy może zmienić sposób leczenia glejaka? Polscy lekarze prowadzą kolejne badanie.

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Glejak wielopostaciowy to jeden z najbardziej agresywnych nowotworów mózgu. Szybko rośnie, nacieka sąsiednie tkanki i często powraca - mimo operacji, radioterapii i chemioterapii. Po wznowie choroby rokowania są szczególnie trudne.

Zespół pod kierunkiem prof. Macieja Harata z Centrum Onkologii w Bydgoszczy sprawdził, czy połączenie precyzyjnego napromieniania z terapią polami elektrycznymi może poprawić wyniki leczenia. Rezultaty badania TTaRGeT zaprezentowano niedawno podczas kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (ASTRO) w Bostonie.

Nowa metoda leczenia glejaka. Jak działa terapia opracowana w Bydgoszczy?

Jednym z największych problemów w leczeniu glejaka jest sposób, w jaki nowotwór rośnie. Nie tworzy on wyraźnie oddzielonej od zdrowego mózgu masy, lecz wnika w sąsiednie tkanki, często poza obszar widoczny w standardowym rezonansie magnetycznym. Lekarze muszą więc precyzyjnie ustalić, gdzie skierować promieniowanie, aby zniszczyć jak najwięcej komórek nowotworowych i jednocześnie oszczędzić zdrowe struktury mózgu.

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- Dotychczasowe możliwości leczenia tych pacjentów były ograniczone, a rokowanie złe. Dlatego szukamy sposobów, które pozwolą lepiej wykorzystać dostępne metody i poprawić wyniki leczenia - mówi prof. Maciej Harat, koordynator Zakładu Neuroonkologii i Radiochirurgii, cytowany na stronie Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

W badaniu TTaRGeT połączono dwie metody terapeutyczne i jedną diagnostyczną. Najpierw lekarze wykonywali specjalistyczne badanie FET-PET, które pozwala ocenić aktywność metaboliczną tkanki nowotworowej. Dostarcza ono informacji o obszarach, w których guz może się rozrastać, również tych niewidocznych w standardowym rezonansie. - Chodzi o to, żeby możliwie precyzyjnie określić zasięg nowotworu. Musimy wiedzieć nie tylko, co obejmujemy napromienianiem, ale również czy poza tym obszarem mogą znajdować się komórki nowotworowe - tłumaczy prof. Harat.

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Na podstawie uzyskanych obrazów planowano radiochirurgię stereotaktyczną - mimo nazwy nie jest to klasyczna operacja, lecz podanie wysokiej dawki promieniowania na dokładnie wyznaczony obszar mózgu podczas jednej lub kilku sesji.

Ponieważ jednak nawet zaawansowane badania obrazowe nie pozwalają wykryć pojedynczych, rozproszonych komórek nowotworowych, leczenie uzupełniono terapią TTFields. Polega ona na noszeniu na ogolonej głowie specjalnych elektrod podłączonych do przenośnego urządzenia. Wytwarzane przez nie zmienne pola elektryczne zakłócają podział komórek nowotworowych, utrudniając im namnażanie. Pacjent może przy tym wykonywać codzienne czynności.

Leczenie nawrotowego glejaka. Co pokazały wyniki badania?

W wieloletniej analizie uwzględniono 35 pacjentów z nawrotem glejaka wielopostaciowego typu IDH-wildtype, czyli bez mutacji w genach IDH. Zwykle w takiej sytuacji mediana przeżycia wynosi od sześciu do dziewięciu miesięcy. W bydgoskim badaniu było to 16,8 miesiąca od rozpoczęcia udziału w eksperymencie.

Największą uwagę zwróciły jednak dane długoterminowe. Szacowany odsetek pięcioletnich przeżyć wyniósł 20,9 procent, czyli około jednej piątej badanych. - Cieszy nas, że obserwujemy pacjentów, którzy przeżyli dłużej. Ale naszym zadaniem jest teraz dokładnie sprawdzić to w badaniu z grupą kontrolną i u kogo takie postępowanie może przynieść największą korzyść - zaznacza prof. Harat.

Terapia była na ogół dobrze tolerowana, a badacze nie odnotowali zgonów spowodowanych samym leczeniem.

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Wyraźnie lepsze wyniki uzyskano u osób z mniejszym obszarem wymagającym napromieniania. W grupie, w której jego objętość wynosiła mniej niż 10,5 centymetra sześciennego, po 30 miesiącach żyło 50,3 procent chorych. Przy większych zmianach było to 15 procent. - Widzimy, że wcześniejsze wykrycie wznowy i mniejszy obszar choroby mogą mieć znaczenie. To ważna wskazówka, którą chcemy dalej analizować - zaznacza prof. Harat.

Nowa terapia glejaka wymaga potwierdzenia. Trwa badanie TARRGET 2.0

- To dopiero zwiastun. Nie możemy jeszcze mówić o zmianie praktyki klinicznej, ponieważ w tym badaniu nie było grupy kontrolnej - podkreśla profesor. Na długość życia uczestników mogły wpływać również inne czynniki, między innymi wielkość wznowy nowotworu czy stan ogólny chorych. Odpowiedzi ma dostarczyć kolejne badanie - TARRGET 2.0, prowadzone przez Centrum Onkologii w Bydgoszczy i finansowane przez Agencję Badań Medycznych.

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Tym razem zaplanowano udział 92 dorosłych pacjentów, którzy będą losowo przydzielani do dwóch grup. Pierwsza otrzyma wyłącznie terapię polami elektrycznymi TTFields, druga - TTFields połączoną z precyzyjnym napromienianiem planowanym na podstawie FET-PET.

Naukowcy będą porównywać przeżycie pacjentów, czas do pogorszenia choroby oraz jakość życia. Chcą również sprawdzić, jakie znaczenie dla efektów leczenia mają cechy biologiczne i genetyczne nowotworu. - Po to kontynuujemy te badania, żeby móc powiedzieć pacjentom więcej. Chcemy ocenić, u kogo połączenie tych metod rzeczywiście zwiększa skuteczność leczenia i poprawia przeżycie - wyjaśnia prof. Harat.

- W medycynie nie wystarczy, że wyniki wyglądają obiecująco. Musimy mieć pewność, że potrafimy rzetelnie ocenić skuteczność leczenia - podsumowuje prof. Maciej Harat.

Centrum Onkologii w Bydgoszczy prowadzi obecnie rekrutację do wspomnianego badania TARRGET 2.0. Udział mogą w nim wziąć dorośli pacjenci ze wznową glejaka wielopostaciowego (glioblastoma IDH-wt, CNS WHO G4) po przejściu kwalifikacji. Zainteresowani mogą kontaktować się z ośrodkiem pod adresem glejak@co.bydgoszcz.pl. Szczegółowe warunki kwalifikacji znajdują się na stronie szpitala.

Według najnowszych danych Krajowego Rejestru Nowotworów (KRN) w 2024 roku w Polsce rozpoznano 2582 nowe przypadki złośliwych nowotworów mózgu - 1351 u mężczyzn i 1231 u kobiet. Nie wszystkie były glejakami. Jednak glejak wielopostaciowy jest najczęstszym złośliwym nowotworem mózgu u dorosłych. Szacuje się, że co roku w Polsce diagnozuje się go u około 1000-1500 osób.